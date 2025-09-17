fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

CFM pede revogação imediata de ato da Anvisa que autoriza prescrição de antibióticos por enfermeiros

Conselho alerta que medida representa risco à saúde pública e viola legislação brasileira; medida já está em vigor no País

Por Maria Clara Trajano Publicado em 17/09/2025 às 17:53
Imagem ilustrativa de rem&eacute;dios
Imagem ilustrativa de remédios - Feepik

O Conselho Federal de Medicina (CFM) solicitou nesta terça-feira (16) a imediata revogação do ato da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que incluiu enfermeiros como prescritores de antibióticos no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), plataforma que monitora a entrada e saída de substâncias controladas em farmácias de todo o País.

Em nota oficial, o CFM ressaltou que a decisão “é um risco concreto à saúde da população”, já que a prescrição de medicamentos envolve diagnóstico nosológico, atividade considerada de competência exclusiva do médico pela Lei nº 12.842/2013.

Segundo a entidade, enfermeiros não possuem formação para realizar esse tipo de determinação clínica.

Riscos à saúde pública

O Conselho lembra que o Brasil tem se empenhado nos últimos anos em reduzir o uso inadequado de antimicrobianos, justamente para frear a resistência bacteriana. Nesse contexto, o CFM alerta que a ampliação da prescrição pode trazer graves consequências:

  • Aumento do número de internações;
  • Permanências hospitalares mais longas;
  • Maior mortalidade;
  • Elevação dos custos assistenciais.

“A resistência aos antibióticos é hoje uma das 10 maiores ameaças à saúde pública global, enquanto a adoção de medidas de controle e uso racional é custo-efetiva e salva vidas”, destaca a nota.

Questionamentos jurídicos

Para o Conselho, a Anvisa extrapolou sua função ao editar a mudança, já que a ampliação do escopo profissional de qualquer categoria deve ser feita pelo Congresso Nacional.

“Ao ampliar a atuação profissional dos enfermeiros através de um ato administrativo, a Anvisa também fere frontalmente a legislação brasileira, transformando uma adequação técnica no SNGPC em uma autorização para exercício ilegal da medicina”, afirma o texto.

O próprio corpo jurídico da agência já havia se posicionado sobre o tema. “A Anvisa não detém competência para resolver questão relacionada ao exercício da profissão”, lembra o CFM, citando o Parecer Consultivo 97/2007 e a Nota Consultiva 68/2012 da Procuradoria Federal junto à Anvisa.

Falta de fiscalização

Outro ponto criticado é que a mudança no SNGPC não prevê mecanismos de controle para a prescrição feita por enfermeiros. “A modificação no SNGPC ainda permite que a prescrição de medicamentos por enfermeiros se dê sem mecanismos de fiscalização, legitimando uma ação irrestrita e sem controle”, alerta o Conselho.

Pedido de revogação

Diante dos riscos apontados, o CFM reforça a necessidade de revisão imediata da decisão da Anvisa.

“Ao ampliar prescrições fora de protocolos e sem governança diagnóstica, a Anvisa transfere aos sistemas de saúde o ônus de decisão administrativa que também afronta a Constituição Federal. Sendo urgente sua revogação a fim de restabelecer a coerência com a política nacional de uso racional de antimicrobianos e com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil”, conclui a nota.

Confira nota na íntegra:

“O Conselho Federal de Medicina (CFM) solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta terça-feira (16), a imediata revogação do ato que autoriza a inclusão do enfermeiro como prescritor de antibióticos no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), plataforma que monitora a entrada e saída de substâncias controladas em farmácias no Brasil.

A prescrição de medicamentos pressupõe a determinação de prognóstico relativo a diagnóstico nosológico, atividade que é de competência privativa do médico, como define a Lei nº 12.842/2013, e para a qual enfermeiros não têm conhecimento nem competência técnica para realizar visto que não faz parte de sua formação.

A mudança feita pela Anvisa já está em vigor no País e é um risco concreto à saúde da população. Durante mais de 10 anos, o Brasil tem se dedicado a reduzir o uso inadequado de antimicrobianos e o CFM alerta que a banalização dessa prescrição tem efeitos nocivos à saúde: aumento de internações, permanências hospitalares mais longas, maior mortalidade e elevação de custos assistenciais.

A resistência aos antibióticos é hoje uma das 10 maiores ameaças à saúde pública global, enquanto a adoção de medidas de controle e uso racional é custo-efetiva e salva vidas.

Além de colocar a população e os sistemas de saúde em risco, ao ampliar a atuação profissional dos enfermeiros através de um ato administrativo, a Anvisa também fere frontalmente a legislação brasileira, transformando uma adequação técnica no SNGPC em uma autorização para exercício ilegal da medicina. Este poder legislador, porém, não é de competência da ANVISA e sim do Congresso Nacional.

A própria Procuradoria Federal junto à Anvisa afirma, por meio do Parecer Consultivo 97/2007 e da Nota Consultiva 68/2012, que “a Anvisa não detém competência para resolver questão relacionada ao exercício da profissão”.

A modificação no SNGPC ainda permite que a prescrição de medicamentos por enfermeiros se dê sem mecanismos de fiscalização, legitimando uma ação irrestrita e sem controle.

Assim, o CFM reitera que, ao ampliar prescrições fora de protocolos e sem governança diagnóstica, a Anvisa transfere aos sistemas de saúde o ônus de decisão administrativa que também afronta a Constituição Federal, sendo urgente sua revogação a fim de restabelecer a coerência com a política nacional de uso racional de antimicrobianos e com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.”

