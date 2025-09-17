Adeus, coceira: saiba como os alimentos podem ajudar no combate à candidíase de repetição
Infecção causada pelo desequilíbrio da microbiota vaginal pode ser controlada com ajustes na dieta, que fortalecem a imunidade e reduzem crises
Clique aqui e escute a matéria
A candidíase vulvovaginal recorrente, conhecida como candidíase de repetição, é uma infecção fúngica comum que afeta milhões de mulheres em todo o mundo.
Os sintomas mais frequentes — coceira, ardência ao urinar e corrimento esbranquiçado — costumam aparecer quando a imunidade está baixa ou a alimentação perde o equilíbrio.
O que causa a candidíase de repetição
O quadro é provocado pelo supercrescimento do fungo Candida albicans, que se aproveita do desequilíbrio da microbiota vaginal.
Normalmente, essa flora é protegida por bactérias benéficas, como os Lactobacillus, mas fatores como uso frequente de antibióticos, diabetes descontrolada, estresse, alterações hormonais e baixa imunidade podem favorecer a infecção.
Segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 75% das mulheres terão pelo menos um episódio da doença ao longo da vida. Dessas, cerca de 5% enfrentarão três ou mais episódios por ano, caracterizando o quadro recorrente.
Alimentação como aliada no controle
De acordo com a nutricionista Camylla Pedrosa, especialista em emagrecimento feminino, a alimentação desempenha um papel estratégico na prevenção das crises.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Adotar uma alimentação rica em fibras, probióticos e alimentos antifúngicos (alho, orégano e gengibre), enquanto se evita açúcares, farinhas refinadas, alimentos ultra processados, embutidos, álcool e carne vermelha, ajuda a equilibrar a microbiota intestinal e fortalecer o sistema imunológico. São fatores que, indiretamente, atuam na prevenção das crises”, explica.
Entre os alimentos indicados estão:
- Vegetais sem amido (brócolis, couve-flor, espinafre), que fornecem fibras e antioxidantes;
- Frutas com baixo teor de açúcar (maçã, pera, frutas vermelhas), preferencialmente consumidas inteiras, com casca e bagaço;
- Fontes de gorduras boas (azeite de oliva, abacate, óleo de coco e sementes), que ajudam a modular a inflamação.
Camylla reforça que as frutas devem ser combinadas com fibras, proteínas ou gorduras boas, para evitar picos de glicemia. “Evite sucos, que concentram o açúcar sem a presença das fibras naturais”, orienta.
Saiba como assistir aos videocasts do JC
O papel das gorduras boas e especiarias
O óleo de coco se destaca por conter ácido láurico e ácido caprílico, compostos de ação antifúngica, que podem ajudar no controle da candidíase quando incluídos em uma alimentação equilibrada.
Ervas e especiarias como alho, gengibre, cúrcuma, orégano e canela também oferecem propriedades antifúngicas e anti-inflamatórias.
“Quando aquecidas no preparo, muitas dessas substâncias ficam ainda mais biodisponíveis, facilitando a absorção pelo organismo”, acrescenta a nutricionista.
Imunidade fortalecida, crises reduzidas
Além de reduzir a frequência da candidíase, uma dieta variada e rica em fibras contribui para fortalecer a barreira intestinal, melhorar a absorção de nutrientes e aumentar a diversidade da microbiota. Esses fatores, em conjunto, ajudam a manter o equilíbrio contra o crescimento excessivo da Candida.
“Quanto mais diversa for a alimentação e maior o consumo de alimentos fermentados e fibras, melhor será a regulação do organismo, com reflexos diretos na saúde íntima da mulher”, conclui Camylla Pedrosa.