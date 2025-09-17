Adeus, coceira: saiba como os alimentos podem ajudar no combate à candidíase de repetição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Infecção causada pelo desequilíbrio da microbiota vaginal pode ser controlada com ajustes na dieta, que fortalecem a imunidade e reduzem crises

A candidíase vulvovaginal recorrente, conhecida como candidíase de repetição, é uma infecção fúngica comum que afeta milhões de mulheres em todo o mundo.

Os sintomas mais frequentes — coceira, ardência ao urinar e corrimento esbranquiçado — costumam aparecer quando a imunidade está baixa ou a alimentação perde o equilíbrio.

O que causa a candidíase de repetição

O quadro é provocado pelo supercrescimento do fungo Candida albicans, que se aproveita do desequilíbrio da microbiota vaginal.

Normalmente, essa flora é protegida por bactérias benéficas, como os Lactobacillus, mas fatores como uso frequente de antibióticos, diabetes descontrolada, estresse, alterações hormonais e baixa imunidade podem favorecer a infecção.

Segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 75% das mulheres terão pelo menos um episódio da doença ao longo da vida. Dessas, cerca de 5% enfrentarão três ou mais episódios por ano, caracterizando o quadro recorrente.

Alimentação como aliada no controle

De acordo com a nutricionista Camylla Pedrosa, especialista em emagrecimento feminino, a alimentação desempenha um papel estratégico na prevenção das crises.

“Adotar uma alimentação rica em fibras, probióticos e alimentos antifúngicos (alho, orégano e gengibre), enquanto se evita açúcares, farinhas refinadas, alimentos ultra processados, embutidos, álcool e carne vermelha, ajuda a equilibrar a microbiota intestinal e fortalecer o sistema imunológico. São fatores que, indiretamente, atuam na prevenção das crises”, explica.

Entre os alimentos indicados estão:

Vegetais sem amido (brócolis, couve-flor, espinafre), que fornecem fibras e antioxidantes;

(brócolis, couve-flor, espinafre), que fornecem fibras e antioxidantes; Frutas com baixo teor de açúcar (maçã, pera, frutas vermelhas), preferencialmente consumidas inteiras, com casca e bagaço;

(maçã, pera, frutas vermelhas), preferencialmente consumidas inteiras, com casca e bagaço; Fontes de gorduras boas (azeite de oliva, abacate, óleo de coco e sementes), que ajudam a modular a inflamação.

Camylla reforça que as frutas devem ser combinadas com fibras, proteínas ou gorduras boas, para evitar picos de glicemia. “Evite sucos, que concentram o açúcar sem a presença das fibras naturais”, orienta.

O papel das gorduras boas e especiarias

O óleo de coco se destaca por conter ácido láurico e ácido caprílico, compostos de ação antifúngica, que podem ajudar no controle da candidíase quando incluídos em uma alimentação equilibrada.

Ervas e especiarias como alho, gengibre, cúrcuma, orégano e canela também oferecem propriedades antifúngicas e anti-inflamatórias.

“Quando aquecidas no preparo, muitas dessas substâncias ficam ainda mais biodisponíveis, facilitando a absorção pelo organismo”, acrescenta a nutricionista.

Imunidade fortalecida, crises reduzidas

Além de reduzir a frequência da candidíase, uma dieta variada e rica em fibras contribui para fortalecer a barreira intestinal, melhorar a absorção de nutrientes e aumentar a diversidade da microbiota. Esses fatores, em conjunto, ajudam a manter o equilíbrio contra o crescimento excessivo da Candida.

“Quanto mais diversa for a alimentação e maior o consumo de alimentos fermentados e fibras, melhor será a regulação do organismo, com reflexos diretos na saúde íntima da mulher”, conclui Camylla Pedrosa.

