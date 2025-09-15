Real Hospital Português celebra 170 anos com inovação, sustentabilidade e destaque internacional em cardiologia
Em evento nesta terça-feira (16), RHP lança relatório de sustentabilidade, anuncia metas para a próxima década e reforça referência em cardiologia
O Real Hospital Português (RHP), no bairro do Paissandu, área central do Recife, completa 170 anos nesta terça-feira (16) com solenidade oficial, lançamento de projetos estratégicos e missa. A data é celebrada não apenas com o reconhecimento da trajetória dedicada à saúde pernambucana, mas também com um olhar voltado para tendências do setor, com o lançamento inédito do Relatório Anual de Sustentabilidade e com o reconhecimento como Centro de Excelência no Atendimento à Dor Torácica, em parceria com o American College of Cardiology (ACC).
São iniciativas que reforçam o compromisso da instituição com a assistência, a inovação e a gestão, além de fortalecer o RHP como referência nacional e mundial em saúde cardiovascular e governança.
Pela primeira vez, o hospital lança o Relatório Anual de Sustentabilidade, um documento que reúne os principais indicadores da instituição e reforça o compromisso com a transparência, a responsabilidade social e a gestão orientada por dados. O relatório apresenta avanços em áreas como governança, pessoas, meio ambiente e assistência, ao consolidar uma cultura institucional voltada para resultados e impacto social.
O lançamento está alinhado ao planejamento estratégico "RHP 26-35", que será apresentado em evento, nesta terça-feira (16), no RHP. O documento norteará o desenvolvimento da instituição nos próximos dez anos, com metas e ações estruturantes que visam fortalecer o papel do hospital como referência nacional em saúde, com foco em inovação, qualidade assistencial e sustentabilidade.
As comemorações terão início com uma missa na capela do hospital, às 9h30, celebrada pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa. A solenidade oficial será realizada no auditório Laura Areias, às 11h, localizado no Edifício Egas Moniz do RHP.
O evento reunirá autoridades locais, representantes da imprensa, médicos e colaboradores do RHP. Entre os destaques da solenidade, está a entrega da Comenda de Excelência Médica.
Ainda durante a cerimônia, será apresentado o conceito de hotelaria premium do RHP: os andares Unique. Com foco na experiência do paciente, os dois andares foram projetados para oferecer conforto, privacidade e acolhimento, ao alinhar excelência médica à sofisticação dos serviços.
RHP: referência mundial em cardiologia
Ainda nesta semana comemorativa, o RHP receberá dois integrantes do American College of Cardiology (ACC), referência mundial em cardiologia. A visita acontece na quarta-feira (17) e marca o início da preparação para um processo de acreditação hospitalar em Dor Torácica, com caráter pioneiro no Nordeste.
A iniciativa consolida a referência da instituição em cardiologia e reflete a análise de resultados assistenciais, ao comprovar oferta de atendimento rápido, seguro e eficaz, alinhado a altos padrões mundiais.
Assim, o RHP reafirma sua posição de liderança no cuidado cardiovascular em Pernambuco, no Brasil e no mundo.