Saúde e Bem-estar | Notícia

Dia nacional de combate à trombose alerta para prevenção e riscos da doença silenciosa

Condição pode evoluir para complicações graves; especialistas reforçam importância do diagnóstico precoce e de medidas preventivas

Por Maria Clara Trajano Publicado em 15/09/2025 às 15:37
Imagem ilustrativa: mulher com cansaço extremo nas pernas, um dos sintomas da trombose.
Imagem ilustrativa: mulher com cansaço extremo nas pernas, um dos sintomas da trombose. - Reprodução/Freepik

No dia 16 de setembro, o Brasil marca o dia nacional de combate e prevenção à trombose, data criada para conscientizar sobre uma doença silenciosa que pode ter consequências graves e até fatais.

Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), cerca de 113 pessoas são internadas diariamente na rede pública para tratar a trombose, o que representa mais de 41 mil internações por ano.

O envelhecimento da população, o sedentarismo, o uso de hormônios e até os efeitos da covid-19 ajudam a explicar o aumento dos casos.

O que é trombose?

A trombose ocorre quando se forma um coágulo de sangue em um vaso, bloqueando a circulação.

Segundo a cirurgiã vascular e angiologista Beth Moreno, a doença surge por um desequilíbrio entre fatores que promovem e inibem a coagulação sanguínea. Entre os gatilhos estão lesões nos vasos, alterações no fluxo sanguíneo e hipercoagulabilidade.

Principais fatores de risco

Os grupos mais vulneráveis à trombose incluem:

  • Pessoas com idade avançada;
  • Histórico familiar da doença;
  • Pacientes em imobilização prolongada;
  • Quem passou por cirurgias recentes;
  • Pessoas com obesidade ou tabagismo;
  • Mulheres em uso de anticoncepcionais ou durante a gravidez;
  • Portadores de doenças crônicas, como câncer;
  • Indivíduos com alterações genéticas da coagulação.

Durante a pandemia de covid-19, houve aumento significativo de casos. “Muitos pacientes desenvolveram trombose venosa profunda, algumas vezes sem sintomas. Houve inclusive situações em que pessoas, prontas para a alta, sofreram embolia pulmonar e faleceram ainda no hospital”, alerta Beth Moreno, também preceptora de cirurgia vascular do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).

Sinais de alerta da trombose

Nem sempre a doença apresenta sintomas claros, mas é importante procurar um especialista diante de sinais como:

  • Inchaço, dor ou sensibilidade na perna;
  • Vermelhidão;
  • Calor local;
  • Endurecimento da pele.

Como prevenir a trombose?

A prevenção envolve tanto acompanhamento médico quanto mudanças de estilo de vida. Entre as medidas recomendadas estão:

  • Investigar sintomas através de exames físicos e ultrassom;
  • Manter boa alimentação;
  • Praticar atividade física regular;
  • Realizar check-ups vasculares periódicos.

Esses cuidados permitem diagnósticos precoces e reduzem complicações.

Cuidados em viagens longas

O risco de trombose aumenta em deslocamentos de mais de cinco horas de avião. Para reduzir as chances da doença, os especialistas recomendam:

  • Hidratar-se bem, evitando bebidas alcoólicas;
  • Fazer movimentos com os pés, mesmo sentado, para ativar a panturrilha;
  • Escolher assento no corredor, facilitando a mobilidade;
  • Utilizar meias elásticas de compressão.

“Com algumas atitudes preventivas, é possível reduzir bastante o risco e chegar ao destino de forma tranquila e segura”, destaca Beth Moreno.

