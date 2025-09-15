Dia nacional de combate à trombose alerta para prevenção e riscos da doença silenciosa
Condição pode evoluir para complicações graves; especialistas reforçam importância do diagnóstico precoce e de medidas preventivas
Clique aqui e escute a matéria
No dia 16 de setembro, o Brasil marca o dia nacional de combate e prevenção à trombose, data criada para conscientizar sobre uma doença silenciosa que pode ter consequências graves e até fatais.
Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), cerca de 113 pessoas são internadas diariamente na rede pública para tratar a trombose, o que representa mais de 41 mil internações por ano.
O envelhecimento da população, o sedentarismo, o uso de hormônios e até os efeitos da covid-19 ajudam a explicar o aumento dos casos.
O que é trombose?
A trombose ocorre quando se forma um coágulo de sangue em um vaso, bloqueando a circulação.
Segundo a cirurgiã vascular e angiologista Beth Moreno, a doença surge por um desequilíbrio entre fatores que promovem e inibem a coagulação sanguínea. Entre os gatilhos estão lesões nos vasos, alterações no fluxo sanguíneo e hipercoagulabilidade.
Principais fatores de risco
Os grupos mais vulneráveis à trombose incluem:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Pessoas com idade avançada;
- Histórico familiar da doença;
- Pacientes em imobilização prolongada;
- Quem passou por cirurgias recentes;
- Pessoas com obesidade ou tabagismo;
- Mulheres em uso de anticoncepcionais ou durante a gravidez;
- Portadores de doenças crônicas, como câncer;
- Indivíduos com alterações genéticas da coagulação.
Durante a pandemia de covid-19, houve aumento significativo de casos. “Muitos pacientes desenvolveram trombose venosa profunda, algumas vezes sem sintomas. Houve inclusive situações em que pessoas, prontas para a alta, sofreram embolia pulmonar e faleceram ainda no hospital”, alerta Beth Moreno, também preceptora de cirurgia vascular do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).
Sinais de alerta da trombose
Nem sempre a doença apresenta sintomas claros, mas é importante procurar um especialista diante de sinais como:
- Inchaço, dor ou sensibilidade na perna;
- Vermelhidão;
- Calor local;
- Endurecimento da pele.
Como prevenir a trombose?
A prevenção envolve tanto acompanhamento médico quanto mudanças de estilo de vida. Entre as medidas recomendadas estão:
- Investigar sintomas através de exames físicos e ultrassom;
- Manter boa alimentação;
- Praticar atividade física regular;
- Realizar check-ups vasculares periódicos.
Esses cuidados permitem diagnósticos precoces e reduzem complicações.
Cuidados em viagens longas
O risco de trombose aumenta em deslocamentos de mais de cinco horas de avião. Para reduzir as chances da doença, os especialistas recomendam:
- Hidratar-se bem, evitando bebidas alcoólicas;
- Fazer movimentos com os pés, mesmo sentado, para ativar a panturrilha;
- Escolher assento no corredor, facilitando a mobilidade;
- Utilizar meias elásticas de compressão.
“Com algumas atitudes preventivas, é possível reduzir bastante o risco e chegar ao destino de forma tranquila e segura”, destaca Beth Moreno.