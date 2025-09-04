Setembro Dourado: HCP alerta para importância do diagnóstico precoce no câncer infantojuvenil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Campanha nacional reforça sinais de atenção e destaca que até 80% dos casos podem ser curados quando descobertos cedo

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) abraça a campanha Setembro Dourado, que chama atenção para o câncer infantojuvenil, a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil.

Em 2025, a instituição foca na importância da detecção precoce, essencial para elevar as chances de cura e reduzir complicações no tratamento.

Durante todo o mês, o hospital vai divulgar conteúdos educativos no site e nas redes sociais (@sigahcp), voltados a pais, responsáveis, escolas e profissionais de saúde, com orientações sobre sinais de alerta e informações para estimular a busca por diagnóstico precoce.

Sinais que merecem atenção

Segundo a oncologista pediátrica e coordenadora do serviço de pediatria oncológica do HCP, Virgínia Fonseca, os sintomas do câncer infantil muitas vezes se confundem com doenças comuns da infância, como gripes ou infecções.

“Entre os sinais que merecem atenção estão febre persistente, perda de peso sem explicação, palidez, dor óssea, hematomas e caroços pelo corpo. Consultas regulares ao pediatra e a busca imediata por atendimento diante de sintomas persistentes são atitudes que salvam vidas”, reforça a médica.

Entre os tipos mais frequentes em crianças e adolescentes estão leucemias, tumores do sistema nervoso central e linfomas, além de neuroblastoma, tumor de Wilms, retinoblastoma, tumores germinativos, osteossarcoma e sarcomas.

Câncer infantojuvenil em números

De acordo com o Registro Hospitalar de Câncer do HCP, somente em 2022, 53 novos pacientes entre 0 e 19 anos iniciaram tratamento na instituição.

Já o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que, no triênio 2023-2025, o Brasil registre 7.930 casos anuais de câncer infantojuvenil, sendo 2.130 apenas no Nordeste. Estudos indicam que até 80% dos casos podem ser curados quando diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados, como o HCP.

“Quanto mais cedo identificamos a doença, maiores são as chances de cura e menores as complicações do tratamento. O Setembro Dourado é uma oportunidade de mobilizar toda a sociedade em torno dessa causa”, acrescenta Virgínia.

Tratamento especializado e integrado

O tratamento do câncer infantil exige centros especializados e pode envolver quimioterapia, cirurgia e radioterapia, aplicadas de forma integrada e adaptadas a cada tipo de tumor.

Com o mote “Atenção aos sinais salva vidas”, o HCP lembra que conhecimento, vigilância e diagnóstico precoce são fundamentais para salvar milhares de crianças e adolescentes em todo o País.