HSE oferece reabilitação vestibular para pacientes com tonturas e desequilíbrio

Tratamento no Hospital dos Servidores do Estado ajuda a reduzir vertigens e riscos de quedas por meio de exercícios e manobras de cabeça

Usuários do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco (Sassepe) que sofrem com tonturas, vertigens e dificuldades de equilíbrio contam com um novo tratamento no Ambulatório de Fisioterapia do Hospital dos Servidores do Estado (HSE).

Disponível há quatro meses, a reabilitação vestibular busca restabelecer a estabilidade corporal por meio de exercícios e manobras específicas de cabeça.

O que é a reabilitação vestibular

O tratamento recebe esse nome por atuar sobre o órgão vestibulococlear, localizado na orelha interna. Ele é responsável tanto pela audição quanto pelo equilíbrio.

De acordo com a fonoaudióloga Ana Paula de Andrade Silva, diferentes fatores podem causar disfunções no órgão, como movimentos bruscos de cabeça, uso de medicamentos, inflamações ou infecções no sistema auditivo e até problemas neurológicos.

“Esses distúrbios podem provocar vertigem, náusea e aumentar os riscos de quedas”, explica a especialista.

Como funciona o tratamento

Durante as sessões, os pacientes realizam exercícios que reposicionam os cristais de cálcio do sistema vestibular, partículas que quando deslocadas provocam as crises de tontura.

“Com as manobras de cabeça, eles retornam ao local adequado e os sintomas são eliminados. Também trabalhamos a marcha com obstáculos, que ajuda a treinar o equilíbrio em movimento”, detalha Ana Paula.

A indicação pode ser feita por médicos otorrinolaringologistas, neurologistas, clínicos ou geriatras, sempre após exames que confirmem o diagnóstico.

Pacientes relatam melhora

Oito pessoas estão em acompanhamento no HSE. Entre elas, a aposentada Núbia Antônia de Oliveira, diagnosticada com Hipofunção Vestibular Unilateral, que afeta o equilíbrio em apenas um dos ouvidos.

“Sentia muita tontura e desequilíbrio. Depois do encaminhamento, comecei os exercícios aqui no ambulatório e hoje estou me sentindo muito melhor”, conta.

Como acessar o serviço

Para iniciar o tratamento, o paciente deve ter encaminhamento médico e exames complementares em mãos. O agendamento da triagem com a fonoaudióloga pode ser feito pelo site ou pelos telefones: 0800 284 2727 ou 4020 2616.

