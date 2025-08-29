Além da baixa estatura: os impactos do nanismo na saúde e no acesso a tratamentos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Condição genética que afeta o crescimento ósseo, a acondroplasia exige atenção médica multidisciplinar e políticas públicas mais eficazes

RIO DE JANEIRO — O nanismo não se resume a centímetros a menos na altura. Ele atravessa a saúde, a mobilidade, o acesso a tratamentos e a forma como a sociedade está preparada (ou não) para acolher diferentes corpos. Ainda que seja uma condição conhecida há décadas, pouco se sabe sobre quantas pessoas vivem com nanismo no Brasil.

Estima-se que o Brasil tenha mais de 65 mil pessoas com nanismo. O número é incerto porque nunca foi feito um levantamento por meio do censo de quantas pessoas com a condição existem no País.

O nanismo é caracterizado por baixa estatura desproporcional, geralmente definida por uma altura final significativamente inferior à média populacional — abaixo de 1,45 metro na vida adulta.

A principal causa é a acondroplasia, uma mutação no gene FGFR3, responsável por regular o crescimento ósseo. Essa alteração provoca o fechamento precoce das cartilagens de crescimento, resultando em baixa estatura e outras alterações esqueléticas.

Características clínicas da acondroplasia

Pessoas com acondroplasia geralmente apresentam:

Baixa estatura (adultos costumam ter entre 1,20m e 1,40m);

Membros curtos em comparação ao tronco;

Cabeça de tamanho aumentado com testa proeminente;

Mão em forma de tridente (com separação entre os dedos do meio);

Hiperlordose lombar (curvatura acentuada na região lombar);

Alterações na estrutura da face e da mandíbula, com impacto na saúde bucal e respiratória.

Possíveis complicações de saúde

Além das características físicas, a acondroplasia pode levar a uma série de complicações clínicas que exigem acompanhamento especializado. Entre elas:

Apneia do sono , por conta da obstrução das vias aéreas superiores;

, por conta da obstrução das vias aéreas superiores; Otites de repetição ;

; Hidrocefalia ;

; Problemas ortopédicos , como compressão da medula espinhal e desalinhamento das pernas;

, como compressão da medula espinhal e desalinhamento das pernas; Dificuldades na mastigação e na respiração, devido à estrutura maxilofacial alterada.

Em entrevista durante o Congresso Euroamérica de Displasias Esqueléticas, promovido pela Associação Nanismo Brasil (Annabra), a advogada Kenia Rio, presidente da entidade, relatou a sua experiência:

“A maior parte das pessoas com nanismo tem mordida cruzada e bruxismo. Com o tempo, comecei a perder dentes, que quebravam durante o tratamento de canal. Hoje, 80% da minha boca têm pino. Foi um tratamento caro, mas necessário, porque a mastigação ruim causava até problemas digestivos”.

Acompanhamento multidisciplinar

O diagnóstico da acondroplasia pode ser feito ainda durante a gestação, por meio de exames de imagem, ou após o nascimento, pela avaliação clínica e testes genéticos.

Como se trata de uma condição que pode afetar diferentes sistemas do corpo, o acompanhamento ideal inclui equipe multidisciplinar, desde médicos clínicos e ortopedistas, até fisioterapeutas e fonoaudiólogos.

Políticas públicas e lacunas no SUS

Apesar dos avanços no reconhecimento das necessidades específicas de pessoas com deficiência, ainda há muitos obstáculos no acesso a tratamentos e profissionais capacitados.

Kenia Rio, ao relatar sua experiência com a odontologia, explica que o acesso a tratamentos especializados ainda é muito restrito. "A gente não tem acesso à odontologia especializada pelo SUS. A maior parte recorre a tratamentos particulares caríssimos. E ainda faltam profissionais preparados para lidar com as especificidades da nossa anatomia", explica.

Ela relata que seu neto já passou por vários ortodontistas sem sucesso, por causa de problemas com a adaptação dos aparelhos e dores na mandíbula.

O papel da Annabra

Fundada para acolher e defender os direitos das pessoas com nanismo, a Annabra atua nacionalmente promovendo informação, apoio às famílias, articulação com o poder público e eventos de integração e formação. Um dos momentos importantes para a comunidade foi o Congresso Euroamérica de Displasias Esqueléticas, realizado no Rio de Janeiro em julho de 2025.

Durante o evento, discutiu-se a importância do diagnóstico precoce, da formação dos profissionais de saúde e da inclusão social.

“Trocar experiências e ver que existe uma rede de apoio é fundamental. Tem gente que nunca viu outra pessoa com nanismo. Esses encontros mostram que ninguém está sozinho”, afirma Kenia.

*A repórter cobriu o evento a convite da BioMarin Brasil

