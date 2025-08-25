fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Ansiedade em alta : livro propõe desaceleração como estratégia para viver melhor

Em meio ao aumento de transtornos mentais, obra de Raquel Coutto defende pequenas ações diárias como caminho para reduzir a sobrecarga

Por JC Publicado em 25/08/2025 às 12:52 | Atualizado em 25/08/2025 às 13:01
Raquel Coutto é treinadora comportamental e autora do livro: Efeito 1% - Como pequenas ações executadas geram grandes transformações na vida
Raquel Coutto é treinadora comportamental e autora do livro: Efeito 1% - Como pequenas ações executadas geram grandes transformações na vida - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Em meio a uma rotina cada vez mais acelerada, grande parte da população mundial tem apresentado agravamento nos quadros de ansiedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), já em 2019 — período pré-pandemia — quase 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo sofriam com algum tipo de transtorno mental, sendo a ansiedade o mais prevalente, representando 31% dos casos. Anos depois, estimativas indicam que esse número pode ter dobrado.

DIVULGAÇÃO
Raquel Coutto é treinadora comportamental e autora do livro: Efeito 1% - Como pequenas ações executadas geram grandes transformações na vida - DIVULGAÇÃO

Diante desse cenário, a escritora Raquel Coutto propõe uma alternativa simples, porém transformadora, em seu livro "Efeito 1%: desacelerar para conquistar mais". A obra defende que pequenas práticas diárias, realizadas de forma intencional e consistente, são capazes de gerar grandes resultados ao longo do tempo.

 

A técnica consiste em dividir metas ambiciosas em etapas menores e mais gerenciáveis, o que reduz a sobrecarga mental e favorece a constância. Entre os exemplos sugeridos estão ações como ler 10 páginas por dia, caminhar por 15 minutos ou escrever 200 palavras — hábitos aparentemente simples, mas que, ao longo do tempo, podem promover mudanças significativas.

Mais do que uma ferramenta de produtividade, o Efeito 1% propõe uma mudança de mentalidade. “Agir, mesmo que pouco, cria movimento — e movimento gera resultados”, resume Raquel.

A filosofia do livro troca o pensamento “tudo ou nada” por “um pouco todo dia”, tornando o processo de desenvolvimento pessoal menos exaustivo e mais sustentável.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

5 livros que são pura poesia em forma de prosa
hora da leitura

5 livros que são pura poesia em forma de prosa
5 livros que revelam a força da resiliência humana
hora da leitura

5 livros que revelam a força da resiliência humana

Compartilhe

Tags