Ansiedade em alta : livro propõe desaceleração como estratégia para viver melhor

Em meio ao aumento de transtornos mentais, obra de Raquel Coutto defende pequenas ações diárias como caminho para reduzir a sobrecarga

Em meio a uma rotina cada vez mais acelerada, grande parte da população mundial tem apresentado agravamento nos quadros de ansiedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), já em 2019 — período pré-pandemia — quase 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo sofriam com algum tipo de transtorno mental, sendo a ansiedade o mais prevalente, representando 31% dos casos. Anos depois, estimativas indicam que esse número pode ter dobrado.

Raquel Coutto é treinadora comportamental e autora do livro: Efeito 1% - Como pequenas ações executadas geram grandes transformações na vida - DIVULGAÇÃO

Diante desse cenário, a escritora Raquel Coutto propõe uma alternativa simples, porém transformadora, em seu livro "Efeito 1%: desacelerar para conquistar mais". A obra defende que pequenas práticas diárias, realizadas de forma intencional e consistente, são capazes de gerar grandes resultados ao longo do tempo.

A técnica consiste em dividir metas ambiciosas em etapas menores e mais gerenciáveis, o que reduz a sobrecarga mental e favorece a constância. Entre os exemplos sugeridos estão ações como ler 10 páginas por dia, caminhar por 15 minutos ou escrever 200 palavras — hábitos aparentemente simples, mas que, ao longo do tempo, podem promover mudanças significativas.

Mais do que uma ferramenta de produtividade, o Efeito 1% propõe uma mudança de mentalidade. “Agir, mesmo que pouco, cria movimento — e movimento gera resultados”, resume Raquel.

A filosofia do livro troca o pensamento “tudo ou nada” por “um pouco todo dia”, tornando o processo de desenvolvimento pessoal menos exaustivo e mais sustentável.

