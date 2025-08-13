Agosto Lilás: serviço público oferece atendimento gratuito e sigiloso a vítimas de violência no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Wilma Lessa, no Hospital Agamenon Magalhães, atua 24 horas e completa 24 anos como referência no acolhimento humanizado

No mês de conscientização e combate à violência contra a mulher, o Agosto Lilás, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) reforça a importância de um serviço que há mais de duas décadas garante cuidado especializado e gratuito a vítimas de agressão.

Localizado no Hospital Agamenon Magalhães (HAM), o Serviço de Apoio à Mulher Wilma Lessa (SAMWL) é referência estadual no atendimento humanizado a adolescentes a partir dos 12 anos, mulheres e pessoas com capacidade de gestar.

Criado em 18 de junho de 2001, o espaço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, com uma equipe multiprofissional capacitada para prestar assistência clínica, psicológica e social, além de realizar encaminhamentos para outros serviços de saúde e proteção quando necessário.

“Nosso objetivo é lembrar que estamos de portas abertas 24 horas por dia, todos os dias da semana, para acolher e atender adolescentes a partir dos 12 anos, com uma equipe multiprofissional preparada”, afirma a coordenadora do serviço, Silvia Cavalcanti.

Quando procurar o atendimento

De acordo com o Ministério da Saúde, em casos de violência sexual é fundamental buscar atendimento o mais rápido possível, preferencialmente nas primeiras 72 horas após a agressão. Esse período é decisivo para:

Receber medicamentos que previnem infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e HIV;

Fazer a contracepção de emergência;

Garantir acompanhamento psicológico e social.

No Wilma Lessa, também é possível ter acesso ao pré-natal de vítimas de violência, à cirurgia plástica reparadora e reconstrutiva, quando indicada, e a outros serviços especializados disponíveis no Hospital Agamenon Magalhães.

Como é feito o acolhimento

O atendimento é sigiloso e pode ser buscado de forma espontânea ou por encaminhamento de unidades de saúde, delegacias e serviços de proteção. A equipe, formada por médicos, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros, atua de forma integrada para oferecer um cuidado completo.

Além da assistência emergencial, o serviço realiza acompanhamento contínuo das pacientes, garantindo que recebam suporte tanto para a saúde física quanto para o bem-estar emocional.

Números do atendimento

Somente em 2024, o SAM Wilma Lessa registrou 1.583 atendimentos. Entre janeiro e junho de 2025, 591 pessoas em situação de violência foram acolhidas, sendo 155 casos de agressão sexual.

“Neste Agosto Lilás, realizamos uma ação comemorativa pelos 24 anos do Serviço de Apoio à Mulher Wilma Lessa, que também é educativa, para reforçar a importância da Lei Maria da Penha e do combate a todas as formas de violência contra a mulher”, destaca Silvia Cavalcanti.

