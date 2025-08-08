Entre diagnósticos e descobertas: como pais de filhos autistas constroem vínculos e novos caminhos
Pesquisa indica alta taxa de abandono paterno em famílias com crianças autistas. Pais fora da estatística transformam o diagnóstico em propósito
Em lares neurodiversos, a presença paterna enfrenta índices significativos de afastamento. Pesquisa da Fiocruz de 2019 apontou que, em famílias com filhos com autismo, cerca de 1 em cada 3 pais se afastam ou abandonam o núcleo familiar nos dois primeiros anos após o diagnóstico.
Entre os que permanecem, há aqueles que não se limitam à presença física — participam ativamente, assumem responsabilidades e encontram novos sentidos para a própria vida.
Maurício Bezerra, de 65 anos, e Tácio Araújo, de 26, pertencem a gerações diferentes, mas compartilham um mesmo compromisso: a paternidade ativa de filhos no espectro autista.
Duas gerações, um mesmo propósito
O advogado Maurício Bezerra é pai de Vítor de Lima Alves, de 33 anos, diagnosticado com autismo ainda na infância. Na época, o acolhimento e a inclusão eram temas pouco discutidos.
“A ausência de políticas públicas e o despreparo da sociedade fizeram com que Vítor passasse longos anos sem acompanhamento. Só há 11 meses ele retornou a um processo terapêutico e os resultados já são evidentes”, conta o pai.
Para ele, a paternidade é um presente. “Uma dádiva divina”, define. E completa: “Diria aos pais de filhos neurodivergentes: sigamos em frente com carinho e cuidados constantes”.
O odontólogo Tácio Araújo é pai de Pedro Henrique, de 5 anos, que recebeu o diagnóstico de autismo aos três anos.
“Refleti muito sobre o futuro dele. Pensei em como garantir autonomia e desenvolvimento, para que ele possa viver bem mesmo quando eu não estiver mais aqui”, relata.
Ao invés de recuar, buscou soluções. “Por causa do meu filho, criei um projeto que une a odontologia, minha profissão, com a sensibilidade necessária para atender pacientes neurodivergentes. Isso transformou não só a minha paternidade, mas a minha carreira”.
Tácio destaca a importância das terapias na vida do filho. “É nítido no dia a dia. Basta conviver para perceber o quanto ele evolui.”
“Não limitem seus filhos por causa da neurodivergência. Não imponham rótulos. Eles são mais capazes do que vocês imaginam. Amem, deem carinho e autonomia… o resultado virá!”, completa.
Estratégias para fortalecer laços
Ser referência afetiva e de cuidado para uma criança é um desafio que se intensifica diante da neurodivergência.
A aceitação do diagnóstico, o impacto nas relações familiares e a rotina de terapias são alguns dos pontos que testam o equilíbrio dos pais.
Coordenadora terapêutica da rede Clínica Mundos, especializada no atendimento de crianças e adolescentes neurodivergentes, a psicoterapeuta Ana Paula Calado destaca ações que podem ajudar no fortalecimento da relação entre pais e filhos.
“A primeira delas é uma comunicação de forma adaptada, entendendo que o cérebro da sua criança trabalha diferente dos demais. Compreender as necessidades (e transtornos) sensoriais. Respeitar tempo e limites; celebrar conquistas e estimular esforços. Fazer-se presente no momento, sem ansiar pelo futuro. Promover independência, afinal, pais não estão para sempre na vida de seus filhos. Eles crescem e precisam estar preparados para o mundo”, afirma.
