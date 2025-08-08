Entre diagnósticos e descobertas: como pais de filhos autistas constroem vínculos e novos caminhos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pesquisa indica alta taxa de abandono paterno em famílias com crianças autistas. Pais fora da estatística transformam o diagnóstico em propósito

Clique aqui e escute a matéria

Em lares neurodiversos, a presença paterna enfrenta índices significativos de afastamento. Pesquisa da Fiocruz de 2019 apontou que, em famílias com filhos com autismo, cerca de 1 em cada 3 pais se afastam ou abandonam o núcleo familiar nos dois primeiros anos após o diagnóstico.

Entre os que permanecem, há aqueles que não se limitam à presença física — participam ativamente, assumem responsabilidades e encontram novos sentidos para a própria vida.

Maurício Bezerra, de 65 anos, e Tácio Araújo, de 26, pertencem a gerações diferentes, mas compartilham um mesmo compromisso: a paternidade ativa de filhos no espectro autista.

Duas gerações, um mesmo propósito

O advogado Maurício Bezerra é pai de Vítor de Lima Alves, de 33 anos, diagnosticado com autismo ainda na infância. Na época, o acolhimento e a inclusão eram temas pouco discutidos.

“A ausência de políticas públicas e o despreparo da sociedade fizeram com que Vítor passasse longos anos sem acompanhamento. Só há 11 meses ele retornou a um processo terapêutico e os resultados já são evidentes”, conta o pai.

Para ele, a paternidade é um presente. “Uma dádiva divina”, define. E completa: “Diria aos pais de filhos neurodivergentes: sigamos em frente com carinho e cuidados constantes”.

O odontólogo Tácio Araújo é pai de Pedro Henrique, de 5 anos, que recebeu o diagnóstico de autismo aos três anos.

“Refleti muito sobre o futuro dele. Pensei em como garantir autonomia e desenvolvimento, para que ele possa viver bem mesmo quando eu não estiver mais aqui”, relata.

Ao invés de recuar, buscou soluções. “Por causa do meu filho, criei um projeto que une a odontologia, minha profissão, com a sensibilidade necessária para atender pacientes neurodivergentes. Isso transformou não só a minha paternidade, mas a minha carreira”.

Tácio destaca a importância das terapias na vida do filho. “É nítido no dia a dia. Basta conviver para perceber o quanto ele evolui.”

“Não limitem seus filhos por causa da neurodivergência. Não imponham rótulos. Eles são mais capazes do que vocês imaginam. Amem, deem carinho e autonomia… o resultado virá!”, completa.

Estratégias para fortalecer laços

Ser referência afetiva e de cuidado para uma criança é um desafio que se intensifica diante da neurodivergência.

A aceitação do diagnóstico, o impacto nas relações familiares e a rotina de terapias são alguns dos pontos que testam o equilíbrio dos pais.

Coordenadora terapêutica da rede Clínica Mundos, especializada no atendimento de crianças e adolescentes neurodivergentes, a psicoterapeuta Ana Paula Calado destaca ações que podem ajudar no fortalecimento da relação entre pais e filhos.

“A primeira delas é uma comunicação de forma adaptada, entendendo que o cérebro da sua criança trabalha diferente dos demais. Compreender as necessidades (e transtornos) sensoriais. Respeitar tempo e limites; celebrar conquistas e estimular esforços. Fazer-se presente no momento, sem ansiar pelo futuro. Promover independência, afinal, pais não estão para sempre na vida de seus filhos. Eles crescem e precisam estar preparados para o mundo”, afirma.

Assista ao videocast Saúde e Bem-Estar, do JC, sobre neurodivergência