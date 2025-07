Agentes eletrofísicos ampliam possibilidades na reabilitação musculoesquelética

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O uso de agentes eletrofísicos na reabilitação musculoesquelética tem se consolidado como uma estratégia eficaz e baseada em evidências para o tratamento conservador de diferentes condições clínicas.

Tecnologias como correntes elétricas, laser de baixa intensidade, ultrassom terapêutico, TENS e ondas de choque são recursos amplamente adotados por fisioterapeutas em consultórios, hospitais e clínicas especializadas.

Esses agentes são indicados principalmente para alívio da dor, redução de processos inflamatórios, aceleração da cicatrização e melhora da função muscular, sendo recomendados tanto para lesões agudas quanto para condições crônicas.

Seu uso também pode representar uma alternativa não invasiva para pacientes que desejam evitar procedimentos cirúrgicos ou o uso prolongado de medicamentos. A escolha do agente adequado deve sempre considerar a condição clínica do paciente, os objetivos terapêuticos e as evidências científicas mais atuais.

Integração com outras abordagens

Além de seu efeito direto no alívio de sintomas, os agentes eletrofísicos podem ser integrados a outras abordagens terapêuticas, como o exercício terapêutico, a terapia manual e o acompanhamento multiprofissional, compondo um plano de reabilitação mais completo.

Essa combinação permite uma atuação mais ampla sobre os fatores que contribuem para a dor e a limitação funcional, favorecendo uma recuperação mais rápida e duradoura.

Formação e capacitação de profissionais

Para garantir uma aplicação segura e eficaz dessas tecnologias, é fundamental que os profissionais estejam capacitados e atualizados. Por isso, eventos que promovem formação técnica baseada em evidências científicas são cada vez mais valorizados entre fisioterapeutas, médicos e estudantes da área da saúde.

Neste sábado (19), o Max Day Hospital, no RioMar Recife, zona sul da capital pernambucana, sediará um curso avançado sobre agentes eletrofísicos aplicados à reabilitação musculoesquelética, com aulas do professor Richard Liebano.

O especialista é autor de mais de 130 artigos científicos, professor associado na University of Hartford, nos Estados Unidos, e referência no Brasil e no exterior na área.

O curso, com formato teórico-prático, está com inscrições encerradas, mas destaca a proposta de aprofundar o raciocínio clínico e promover a integração de técnicas para um atendimento mais personalizado.

A coordenação do evento é da professora Ana Paula Lima, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e docente da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com atuação reconhecida em fisioterapia ortopédica, esportiva e paradesportiva.

Um recurso importante no tratamento conservador

Com menor custo, risco e tempo de recuperação, o tratamento conservador é cada vez mais adotado em contextos clínicos variados — e o uso de agentes eletrofísicos tem papel central nessa abordagem. Ao estimular o sistema neuromuscular e favorecer respostas fisiológicas específicas, esses recursos ampliam a capacidade de recuperação funcional, reduzindo a necessidade de intervenções mais invasivas.

O avanço das pesquisas na área e a qualificação contínua dos profissionais são fundamentais para garantir a eficácia, a segurança e o uso ético dessesrecursos.