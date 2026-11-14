Fux interrompe julgamento da escala 6x1, e plenário terá de analisar liminar de Dino

"Exército de Lula" perde força por causa da agressividade de seu "general", que agora deu para falar palavrões nas redes sociais. Te cuida, Janones!

CONTRA TUDO E CONTRA TODOS

O porta-voz informal do presidente Lula da Silva (PT), André Janones (Rede Sustentabilidade-MG), ainda vai arrumar muita encrenca. Ele agora disse que vai "botar" o "Exército de Lula" contra as "mamadeiras de (**)", criadas não só pela extrema direita, como também pelo nosso campo.

– E os covardes que, em 18 dias após as eleições, já se acham no direito de atacá-lo e fazê-lo refém de uma maneira que nem o Centrão e a imprensa juntos nunca fizeram, afirmou - usando um palavrão - ao defender o projeto de ajuste fiscal em análise no Senado Federal.

PULANDO FORA

De uma deputada governista, daquelas que cerraram fileiras no "Exército de Lula" durante o segundo turno das eleições presidenciais:

– Meu filho, caí fora. Aquilo estava muito insalubre, confidenciou.

TRETA DO BEM!

O deputado eleito Jones Manoel (Psol-PE) manifestou à coluna Política em Brasília sua insatisfação com o projeto de ajuste fiscal em análise no Congresso Nacional. “Essas medidas vão no sentido contrário às demandas da classe trabalhadora”. Para ele, o país votou em um projeto de “ampliação de direitos, de fortalecimento de serviços públicos”, ao contrário do que preconizam as medidas que estão sendo votadas.

– O que a gente defende é que o governo banque a luta pelo projeto e que promova um debate aberto com a sociedade sobre o grau de investimento público de que o país precisa, afirmou Jones Manoel.

NA MESMA TOADA

O deputado Mendonça Filho (PL-PE) reclamou que o mote do governo Lula "é sempre repassar o custo do ajuste fiscal para quem trabalha, para quem produz" e também para "estados e municípios". Segundo o parlamentar, o governo deveria fazer cortes nos próprios custos.

– Nós defendemos e vamos votar para que o governo corte na própria carne, nos seus custos absurdos, afirmou.

MSP [MOVIMENTO DOS SEM PASSAPORTES]

Assim como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), agora é a vez de o deputado Mário Frias (PL-SP) ter o passaporte apreendido por determinação do Supremo Tribunal Federal.

UM E OUTRO

No caso do senador, derrotado por Lula no segundo turno, o ministro Alexandre de Moraes mandou apreender seus passaportes, mas, mesmo assim, o filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL) se refugiou nos Estados Unidos.

O "AZARÃO"

Mário Frias é investigado por repasse de recursos de emendas parlamentares para custear o filme Dark Horse, que conta a trajetória política do ex-presidente. Foi o ministro do STF Flávio Dino quem lhe tirou o direito de atravessar fronteiras.

QUEM DÁ MAIS?

Na Esplanada dos Ministérios ou no Palácio do Planalto – nem nos gabinetes de governistas no Congresso – não se fala em privatização. O governo está usando o conceito de PPP (parcerias público-privadas) para entregar à iniciativa privada parte da transposição do rio São Francisco. O leilão, se a Justiça não se intrometer, está marcado para 5 de março de 2027.

NA-NA-NI-NA-NÃO

O ministro Luiz Fux, do STF, puxou o freio de mão e deu um cavalo de pau no julgamento da liminar do colega Flávio Dino, "regulamentando" o fim da escala 6x1. O placar já estava em 4 a 0.

ZERA TUDO

Com isso, o assunto será debatido no plenário da Corte, quando o presidente Edson Fachin bem entender. Até lá, a liminar de Dino está em vigor, fixando 16 de dezembro como prazo para entrar em vigor a escala de 42 horas semanais, sem pagamento de hora extra pelo período excedente.

AINDA ASSIM

Mesmo com o alerta do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de que o partido poderá perder 150 cargos comissionados na Câmara caso apoie a candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB), parlamentares de Goiás e do Rio Grande do Sul são contra a recondução de Motta e a favor de lançar candidatura própria.

PENSE NISSO!

A bancada governista na Câmara dos Deputados mandou acender uma luz amarela, como sinal de alerta, e se preparar para quando o projeto de ajuste fiscal chegar à Casa para ser analisado.

O líder do governo, deputado Paulo Pimenta (PT-RS), fez chegar ao Planalto o recado de que não é hora de baixar a guarda e que é preciso mobilizar a base aliada, porque, no Senado, a votação, pelo menos a do requerimento de urgência do projeto, passou a pulso: 40 votos a favor e 38 contrários. Ou seja, placar apertado.

Passado o susto da chegada, assim, de supetão, do projeto ao Senado, na Câmara os deputados já estão analisando cada um dos dez artigos. Como há setores, inclusive entre os governistas, que não aceitam o "calote eleitoral", também chamado de "estelionato", ou o governo libera emendas nas próximas horas, ou o ajuste fiscal pode ir para o beleléu.

Pense nisso!

