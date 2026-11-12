Alcolumbre barra, novamente, leitura de requerimento para criar a CPMI do Banco Master

Alcolumbre está desestressado depois de ganhar um presente de um amigo: um anel antiansiedade. "Não sei como cheguei até aqui sem o brinquedo."

'NÃO CONTEM COMIGO'

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) não deu andamento ao requerimento para instalar a CPMI do Banco Master, para investigar a fraude bilionária no sistema financeiro.

— A Mesa já tomou uma decisão na questão de ordem e cabe à Presidência o momento ou não da leitura do requerimento, alertou.

PRIMEIRO PASSO

A leitura do requerimento em plenário seria o pontapé inicial para que as investigações fossem iniciadas no Poder Legislativo. 51% dos senadores e 46% dos deputados assinaram o requerimento que, por enquanto, vai ficando na gaveta de Alcolumbre.

'O SENHOR DO ANEL'

Causou risos no plenário uma informação que teria salvado a vida do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Com um anel antiansiedade, que faz um barulho semelhante a uma catraca de bicicleta, o senador disse que não sabe como chegou "até aqui" sem o brinquedinho.

— Eu peguei isso aqui da mão dele ontem, não quis dizer nada, e eu não sei como eu consegui viver até hoje sem esse presente. Eu queria agradecer a ele, porque realmente esse negócio aqui salvou a minha vida.

DESESTRESSADO, MESMO

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), general da reserva, pediu em plenário que a votação de um requerimento fosse retardada até que o senador Angelo Coronel (Republicanos-BA) aterrissasse e pudesse votar "ainda que a distância".

— Esta Casa é mesmo democrática. Um general pedindo em favor de um coronel, brincou Alcolumbre.

TENTOU, TENTOU...

...mas Angelo Coronel não apareceu para votar, "desobedecendo, assim, à determinação do general", debochou Mourão.

EM TEMPO

O Coronel do senador é sobrenome, e não posto militar. Certa vez, o então presidente Jair Bolsonaro (PL), capitão da reserva, foi apresentado ao senador baiano e tentou lacrar:

— Que orgulho, um presidente-capitão apertando a mão de um coronel senador - afirmou Bolsonaro.

— O meu coronel, presidente, é da pia batismal, em Coração de Maria, no agreste baiano. Bolsonaro calou-se.

BILHETE DA SORTE GRANDE

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, tem um sonho: tornar-se ministro da Segurança Pública, tão logo o presidente Lula da Silva (PT) retorne da COP31. O que pesa contra ele é que a crise do Banco Master, que tira o sono de meio mundo na política e no Judiciário brasileiro, pode tirar-lhe o cargo.

BLOGUEIRINHO FEDERAL

E pensar que 78.780 leitores elegeram André Janones (Rede-MG). Integrando a comitiva do Brasil na Turquia, o comandante do Exército de Lula resolveu humanizar o presidente da República de pés descalços e com a legenda: "Finalizando o dia tranquilo, depois de dar um show, ser tietado pelos maiores líderes do mundo e encher a gente de orgulho", publicou.

SER OU NÃO SER, EIS O CENTRÃO

O dilema do PL não é e nunca será ideológico, se apoia ou não a coligação que vai [re]eleger Hugo Motta (Republicanos) na Câmara dos Deputados.

— Se o partido ficar fora disso [da coligação], no mínimo nós vamos perder 150 cargos comissionados, reclamou o presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

CAUSAS SOCIAIS

Luzinete Felisberto, de Vicência, e Aninha Araújo, de Nazaré da Mata, faziam sucesso na Praça das Bandeiras, no Senado Federal, carregando a bandeira de Pernambuco e tirando fotos com quem passava. Elas estão em Brasília em busca de recursos para projetos sociais.

PENSE NISSO!

Agora vai? Ao que tudo indica, sim. Agora vai! Finalmente, a reforma da Justiça começa a sair do papel e passa a ser discutida tanto no Supremo Tribunal Federal como no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal Superior Eleitoral.

Em um curto comunicado, o presidente do STF, Edson Fachin, convocou, para a próxima semana, reunião para debater mudanças no sistema de Justiça.

Até o fim do ano, o presidente do STF quer "consolidar um relatório" com contribuições de mais de 80 instituições. Entre as mudanças apontadas no relatório estão mandatos para ministros do STF e regras que limitam decisões monocráticas dessas autoridades.

Agora vai!

Pense nisso!