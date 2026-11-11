Polícia Federal: do caso Master ao racha na corporação

Câmara vai comprar tablets para deputados, enquanto o Senado oferecerá iPhones aos senadores. Enquanto isso, o pagador de impostos conta moedas

SÓ HOJE?

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) recebeu com espanto o comentário de uma jornalista que se aproximou para fazer uma pergunta sobre a campanha e comentar: "senadora, hoje a senhora está impecável". A senadora parou, olhou para a interlocutora e sapecou: "Hoje? Só hoje?". Silêncio no ambiente.

LAVANDO PARA FORA

Com uma bancada de três senadores e 41 deputados federais, o Republicanos fechou questão: vai apoiar o governo Lula da Silva (PT), mas "certamente" vai querer algo em troca.

DESSA VEZ, NÃO!

Um importante dirigente do partido se reuniu nesta quarta-feira (11) com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e a coisa, "agora, tomou outro rumo".

- Se no Lula 3.0 os cargos foram negociados entre seus ocupantes e o Planalto, agora ficou acertado que o presidente [Marcos Pereira] vai negociar as conciliações, os cargos e, posteriormente, os nomes, explicou.

PF: DO MASTER AO RACHA

Desde 1944, quando foi fundada pelo Decreto-Lei nº 6.378, a Polícia Federal nunca tinha enfrentado uma divisão - um racha, para ser mais específico - como agora.

TUDO COMEÇOU...

...quando o presidente do STF, ministro Edson Fachin, mandou a corporação elaborar um levantamento descritivo - sem juízo de valor - a respeito de menções a magistrados da Corte no caso do Banco Master e possíveis negociações com Daniel Vorcaro.

FEITO O RELATÓRIO...

...os delegados encarregados do caso Master, Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé, entregaram um envelope fechado diretamente na mesa de Fachin, sem passar pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. No texto, três ministros foram mencionados: Alexandre de Moraes, Nunes Marques e Dias Toffoli. A crise se instalou depois que Fachin rejeitou o formato do relatório, cobrou mais informações e menos análise, e Andrei afastou os subordinados.

ABENÇOADO

Para completar o embaraço, o ministro Gilmar Mendes, do STF, foi às redes sociais para tecer loas ao trabalho de Andrei Rodrigues.

- A autonomia da Polícia Federal precisa ser preservada, e isso inclui a competência do diretor-geral para promover mudanças administrativas legítimas, inspiradas no melhor interesse público. (...) Registro meu apoio e meu reconhecimento pelos serviços que vem prestando ao país.

QUEDA OU DESMAIO

Meire Lima, presidente do PL Mulher da cidade de Vicente Pires (DF), tropeçou, bateu com a cabeça no chão e foi prontamente socorrida pelo ator Eduardo Mascovis, de passagem pelo túnel do tempo no Senado Federal. Depois do atendimento dos paramédicos, a militante liberal disse à coluna que não ficou claro em sua mente se escorregou ou se desequilibrou ao ver o "bonitão" Petruchio, protagonista da novela O Cravo e a Rosa (2000).

NÃO QUER, TEM QUEM QUEIRA

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), reagiu com um tom de ironia às críticas de parlamentares que têm reclamado da compra de telefones celulares para os senadores e dirigentes da Casa. Segundo ele, quem não quiser usar pode se manifestar e não receberá o equipamento.

- E aqueles senadores que não desejarem ter o comodato do iPhone, assim como V. Exa. também sempre fez algumas ponderações em relação aos veículos, estão aptos a devolver, diminuir o gabinete, não nomear todos os assessores e não utilizar toda a verba. Cabe a V. Exas. optar se vão ou não utilizar o que está à disposição do mandato de um senador da República, afirmou, dirigindo-se ao senador Cleitinho (Republicanos-MG).

COMO SE NÃO BASTASSE

A Câmara também vai torrar o dinheiro do contribuinte, pagador de impostos, para comprar 604 tablets, em um total de R$ 5,77 milhões. Os gastos no Senado são bem mais modestos: R$ 6 milhões, diluídos em quatro anos, com aparelhos de última geração e internet que pega até "briga de vizinho", como se diz no popular.

AS CONTAS NÃO FECHAM

Até aqui, são três os candidatos à Presidência do Senado: Davi Alcolumbre, Tereza Cristina e Rogério Marinho (PL-RN). Até agora, porque o Centrão avalia que, se preciso for, pode lançar mão do nome de Arthur Lira (PP-AL).

PENSE NISSO!

O extraordinário compositor Aldir Blanc (1946-2020) escreveu um poema, musicado por Maurício Tapajós, e eu o destaco aqui, nesta importante trincheira: "O Brazil não conhece o Brasil, o Brasil nunca foi ao Brazil", imortalizado em "Querelas do Brasil", na voz de Elis Regina (1945-1982). E desconhece, mesmo, viu?.

Passo da praça dos Três Poderes, uma ilha nababesca em Brasília, para a casa de Dona Maria, do bairro Ibura de Baixo, no Recife - diga-se de passagem, uma personagem de que me aproprio para fazer essas comparações.

Na Zona Sul da capital pernambucana, Dona Maria conta moedas para pagar a conta de luz, muitas vezes um gato, também chamado de macaco, porque nem dinheiro para um relógio exclusivo ela tem. Internet, só quando se "pendura" no wi-fi da vizinha.

Neste "Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais", como preconizou Juscelino Kubitschek (1902-1976), ao planejar a construção de Brasília, dá para sentir que municiar deputados e senadores com a mais alta tecnologia, com tudo pago pelo contribuinte, incluindo Dona Maria, faz com que Brasília, "a capital da esperança", esteja muito distante das esperanças do Ibura de Baixo.

Pense nisso!