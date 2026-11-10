Governador eleito por Tocantins defende adiamento da reforma tributária

Mas o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse ao líder do Republicanos, Augusto Coutinho (PE), que não há a menor chance de adiamento

A PRAGA DOS JUROS

Além de chamar o Brasil de "campeão mundial dos juros", o deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS) disse que o governo Lula 4.0 precisa encontrar um "detefon" para exterminar os juros antes que eles acabem com o país.

- Os juros são o mal do Brasil, são a praga do Brasil! Nós temos que pagar os juros dos juros, da mãe dos juros, do pai dos juros, do avô dos juros, do vizinho dos juros, do parente dos juros, da praga dos juros dos juros em tudo!, protestou.

O CHORO DAS BETS

Três argumentos estão batendo duramente na moleira dos ministros do STF sobre a ação que pede o retorno das apostas on-line. As bets alegam que a medida provisória comete confisco do capital das empresas, que o governo agiu de soslaio e pegou o setor de surpresa, além de ignorar um direito adquirido.

ADIAMENTO JÁ!

O governador eleito do Tocantins, Vicentinho Júnior (PSDB), disse à coluna que vai procurar os demais gestores estaduais, que tomarão posse em 6 de janeiro, para discutir uma medida conjunta, "nem que seja de pressão" para que seja adiada a entrada da reforma tributária.

- Eu não vejo outra saída. Nós estamos pegando administrações estaduais que nem todas estão preparadas para a cobrança dos novos tributos, logo o Executivo tem que levar em conta esse nosso apelo, comentou.

SEM CHANCE!

Um dos coordenadores da bancada de Pernambuco no Congresso Nacional, Augusto Coutinho (Republicanos), ouviu ontem do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que não há motivos para o adiamento da reforma tributária, que seguirá o calendário previamente definido.

CARGA TRIBUTÁRIA ESTRATOSFÉRICA

Augusto Coutinho também comentou sobre a estimativa do Tribunal de Contas da União, que aponta em 30% os juros no país.

- Essa discussão de que vamos ter o maior imposto do mundo, que vai para 30%, não tem sentido, afirmou.

VENDO IN LOCO

Enquanto visitava cada canto do Senado Federal, o jornalista Amilton Rocha recordou o tempo de menino em São Julião (PI), distante 400 km de Teresina, quando encenava com os primos os debates dos senadores.

- A gente recebia as publicações de como eram os embates no Parlamento e cada um de nós lia um trecho dos anais, como se fôssemos os próprios parlamentares, recorda.

SEM NORTE

Pelas informações que alimentam as planilhas e os egos de gente graúda da República, há quem aposte que o exílio de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nos Estados Unidos vai causar uma "grande fissura" no PL.

FALTOU ADESÃO

No gabinete da senadora Professora Dorinha (União Brasil-TO), coordenadora da bancada feminina no Senado, a desculpa é que houve uma "incompatibilidade de agendas". Mas o certo é que o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) teria ficado "uma arara" quando teve de cancelar um café da manhã com as senadoras que lhe dão apoio. Faltou quórum.

PENSE NISSO!

No Congresso, nos gabinetes ou entre os futuros gestores estaduais, o clima é de insegurança quando o assunto é a aplicabilidade da reforma tributária.

Há quem defenda adiar sua implementação por um ano. A alegação seria de que o prazo é exíguo para preparar as finanças estaduais e definir as respectivas novas alíquotas.

Embora, no Ministério da Fazenda, esse assunto seja tratado como uma "página virada", tanto o presidente Lula da Silva (PT) como o Comitê Gestor do IBS argumentam que houve prazo suficiente para que todos se preparassem.

Pense nisso!