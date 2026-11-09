Fachin acata recomendação da PGR e enterra inquérito das fake news

A ideologização das provas do Enem, o fim do inquérito das fake news e a preocupação do Planalto com os efeitos do El Niño. A coluna hoje está animada

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VOU DE KOMBI

Acostumado a levar uma caravana feito as forças volantes, para combater o cangaço, o presidente Lula da Silva (PT) reduziu o "pelotão". Quatro ministros, dois assessores, o presidente do BNDES e um ou outro auxiliar: foi toda a comitiva que embarcou rumo à Turquia e às Filipinas.

SEM ESQUECER...

...o deputado André Janones (Rede-MG), bebedor de café na ibrik, aquele recipiente de latão onde é servido o café turco. Janones é o "troféu exportação" que Lula quer mostrar aos anfitriões, como quem apresenta um filho adolescente hiperativo. "Diferentão".

EL NIÑO

Entre as promessas governamentais está o planejamento de liberar R$ 1,3 bilhão destinado ao "enfrentamento dos efeitos do fenômeno El Niño".

COM ESSE DINHEIRO

O governo estima comprar 180 mil toneladas de milho, 310 mil toneladas de arroz e 350 mil cestas básicas para apoio a agricultores familiares da região Norte.

AINDA SOBRE O ENEM

Não deixam de ser reveladores os comentários de autoridades — e também daqueles que nem sequer são, ainda — sobre o tema do SUS na redação do Enem. Será que algum deles utiliza o serviço público de saúde quando adoece? Até aqui, a coluna não viu sinal de nenhum deles na fila da UPA.

INQUÉRITO DA 'MÃE DE PANTANHA'

Enfim, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se coçou para defender o arquivamento do inquérito das "fake news". Imediatamente o presidente do STF, Edson Fachin, acabou a recomenção.

HERANÇA MALDITA

Era uma quinta-feira, 14 de março de 2019, quando o então presidente do STF, Dias Toffoli, baixou a Portaria 69 para criar o monstrengo, considerando "a existência de animus caluniandi, diffamandi e injuriandi que atingem a honorabilidade do STF e seus membros". Gastou o latim para entregar ao colega Alexandre de Moraes um elefante truculento em uma loja de cristais sensíveis.

APLAUSOS GENERALIZADOS

Incluídos o Conselho Federal da OAB, a chamada mídia progressista e investigativa, a igreja e os sacristãos. O Congresso Nacional aplaudiu, as lavadeiras do São Francisco também. Afinal, "não existe democracia sem um Judiciário forte e independente", preconizou a entidade-mãe dos causídicos.

SÍNDROME DE PERSEGUIÇÃO

Ainda com base no inquérito do fim do mundo, o então ministro da Justiça Flávio Dino — aquele "terrivelmente comunista" — tinha apresentado "notícia-crime", acusando o ex-deputado e atual senador eleito Deltan Dallagnol (Novo-PR) de práticas de calúnia, difamação e racismo. Ontem, o requerimento foi para a máquina de picotar papel, no gabinete de Fachin.

TODO DIA UM IMPOSTO NOVO?

O colunista do JC Ecio Costa lançou a pergunta no ar, após ficar sabendo que o governo Lula vai aumentar a alíquota de imposto cobrado sobre pneus importados. A tarifa passa de 16% para 30%.

PENSE NISSO!

A prova ideologizada do Enem do fim de semana mostra como os colaboradores do Inep, autarquia do MEC, estão contaminados pela matriz militante.

Somente para ficar em um dos temas apontados no exame, há a questão do papel que a prova reserva ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). A questão abordou "iniciativas de formação e capacitação" destinadas a "pequenos agricultores e populações rurais mais vulneráveis".

A doutrinação a que os estudantes são submetidos precisa ser levada a sério como um fator que entrava os argumentos e mingua a cientificidade dos questionamentos.

Depois, a academia fica se perguntando por que o Brasil continua apresentando pífios desempenhos no Pisa.

Pense nisso!