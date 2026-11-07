Lula viaja e deixa seu "exército" de prontidão contra as mentiras

Candidatos a ministro no próximo governo semeiam convites que nunca virão, mas se sentem tão importantes que até acreditam nas mentiras que espalham

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RECORDE DE AUDIÊNCIA

Um link denominado "zap do Vorcaro", com milhares de mensagens extraídas dos telefones de Daniel Vorcaro, virou hit em Brasília.

EM ORDEM ALFABÉTICA

Os primeiros nomes são os do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) e do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O último nome da fila é o da atriz Yasmin Brunet.

PIX EM SI

No primeiro dia da "vaquinha virtual" do PT, o sistema "enfrentou instabilidade" e atrasou o cumprimento da meta, que é arrecadar R$ 7 milhões para quitar o rombo nas contas de campanha de Lula da Silva.

AGORA, VEJA VOCÊ

Seguindo essa lógica, como acreditar em um governo que não conseguiu equilibrar suas contas de campanha?

UMA COISA É UMA COISA...

...outra coisa é outra coisa, diria o presidente da legenda, Edinho Silva.

MADE IN BRAZIL

Fiquei sabendo pelo Metrópoles que o ministro Sidônio Palmeira quer apear do governo e levar o "case" da campanha da reeleição para o exterior.

PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

Já André Janones (Rede Sustentabilidade-MG) quer começar testando sua "ferramenta" pela América Latina.

- Onde tiver uma eleição estaremos com a esquerda", diz o criador do Exército de Lula.

OS MINISTERIÁVEIS

Também chamados de plantadores de nota, não param de se multiplicar. Feito erva daninha, é um que já está preparando o terno da posse, outro que já escolheu até os auxiliares. Mas Lula só quer tratar do assunto após o retorno da Turquia e das Filipinas, no fim do mês.

PRIORIDADE MÁXIMA

A população de Banabuiú pagando pedágio ao Comando Vermelho para poder comprar água mineral, já que as torneiras estão enferrujando, e o governo do Ceará, comandado por Elmano Freitas (PT), vai torrar R$ 2,5 milhões para patrocinar a escola de samba carioca Unidos da Tijuca no Carnaval de 2027.

'A CABEÇA DO SANTO'

Será o tema do enredo da escola azul e amarelo. Na justificativa do Palácio da Abolição, é uma "importante oportunidade de difusão de referências culturais brasileiras e de promoção turística em escala nacional e internacional".

ORDEM UNIDA

Com voz de taquara rachada, enquanto se recupera de um rouquidão, Lula deixou um recado aos "soldados" e ao seu hipotético general, antes de embarcar para a Turquia e as Filipinas:

- Eu vou passar a semana inteira fora, mas quero dizer aos meus soldados, ao meu general [André Janones], que a tropa tem que estar de prontidão para não deixar os nossos inimigos continuarem mentindo neste país, alertou.

PENSE NISSO!

O "general" do Exército de Lula precisa urgentemente contar ao seu comandante que o país tem mais o que fazer do que esperar que ele embarque para o "campo de batalha" para acuar seus comandados.

O que o brasileiro quer do seu governo é um arrocho nas contas. Quer que o governo gaste menos, organize sua planilha de contas e diminua drasticamente suas despesas.

Esse exército de que trata o presidente e seus comandantes faria um bem danado ao país se colaborasse com seu superior, mostrando que pouco mais de 33 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e que pouco mais da metade da população tem esgoto em casa.

Mas aí não seria uma verdade dogmática, como tem sido esse importante fenômeno que ajudou a virar as eleições presidenciais.

Pense nisso!