Lula, enfim, reconhece que é preciso fiscalizar os próprios ministros
Ministro da Fazenda diz que o "imposto do pecado" é para evitar que o cidadão — que ganha seu suado dinheiro — tenha dificuldade para fazer compras
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UM OUTRO LULA É POSSÍVEL
Lula da Silva (PT) anunciou que será "fiscal" do próprio governo e que aquele auxiliar que não corresponder às entregas vai ter de "cair fora".
- A partir de agora, além da Casa Civil, o Lulinha [ele mesmo] vai ser fiscal, sabe? Do cumprimento de cada coisa que a gente aprovar, completou.
QUANDO NÃO É CONFRONTADO...
...o presidente questiona: "Quantos países no mundo" têm a seriedade fiscal do Brasil?
- Ora, alguém pode falar que esse governo não tem responsabilidade fiscal?, questionou.
O PARAGUAI É BEM ALI
Embora distante de ser a "Suíça das Américas", não deixa de ser emblemático que o presidente da República — de lá — renuncie por envolvimento em um escândalo de corrupção.
EM UM PAÍS FRONTEIRIÇO...
...que já importou muito de tudo quanto é bugiganga, incluindo Johnnie Walker Black Label, ministros da alta corte de Justiça e o procurador-geral da República beberam da fonte da corrupção e seguem dizendo o que é e o que deixa de ser constitucional.
AH,
O Congresso Nacional aprovou o impeachment do presidente da República, e os partidários de Santiago Peña não saíram dizendo que foi "golpe".
COMO É QUE PODE!
O PL, que já comandou o país e quer chefiar o Congresso Nacional a partir de 1º de fevereiro, não sabe priorizar a votação de um requerimento de medida importantíssima para quem pensa este país com seriedade.
DESPREPARO À ENÉSIMA POTÊNCIA
A redução da maioridade penal estava para ser votada, contra a vontade dos senadores governistas. Dois senadores do PL se ausentaram na hora da votação, e seu líder se atrapalhou com os botões. Apertou abstenção. O requerimento foi rejeitado.
QUASE UMA 'URBI ET ORBI'
Tão logo entrou no espaço aéreo brasileiro, o papa Leão XIV encaminhou mensagem ao presidente Lula, invocando "os dons da unidade e da paz" ao povo do Brasil.
- Ao sobrevoar o espaço aéreo brasileiro em minha Viagem Apostólica ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, envio cordiais saudações a Vossa Excelência e aos seus cidadãos, e invoco sobre a nação os dons da unidade e da paz de Deus Todo-Poderoso, escreveu.
POR FALAR NISSO
Lula voltou a convidar Leão XIV para visitar o Brasil. "O povo brasileiro receberá Sua Santidade com muito carinho, acolhimento e fé", disse, contrito, Lula da Silva.
PENSE NISSO!
Aí você abre o seu e-Título, verifica que está em dia porque votou no primeiro e no segundo turnos e elegeu Lula presidente.
Acontece que uas semanas depois, o ministro da Fazenda diz, textualmente, que o "imposto do pecado" nem de longe "tem finalidade arrecadatória, ele tem uma finalidade de evitar o consumo de alguns produtos..."
Ora, ministro Durigan, o meu dinheiro, que ganhei suado, trabalhando, eu gasto com o que bem entender. Peco como bem quiser.
Só quem tem quase tudo pago pelo contribuinte, pagador de impostos, para dizer que é pecado ter carro, tomar umas e outras e acender o meu pacaio. O resto é conversa fiada.
Pense nisso!