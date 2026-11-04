Dividida, oposição conta com duas candidaturas à Presidência do Senado: Alcolumbre e Tereza Cristina

Deputada quer adiar reforma tributária. Aliados dos Bolsonaros acusam o governo de estelionato eleitoral. O presidente vai se defender

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BATATINHA QUANDO NASCE

Primeira vez a usar a tribuna após a derrota em São Paulo, a deputada Marina Silva (PT-SP) afirmou que na política "há aqueles que ganham perdendo e os que perdem ganhando". E arrematou:

- Os meus adversários em São Paulo ganharam perdendo. Eu tenho certeza que eu e Simone Tebet (PSB-SP) perdemos ganhando", afirmou.

A QUADRILHA, QUER DIZER

Para no final cometer um ato falho, também chamado de "lapso freudiano".

- Se V.Exa. me permite, eu quero homenagear todo o povo brasileiro que se levantou para defender a candidatura do residente Lula e torná-lo vitorioso com a seguinte quadrilha [êpa] quadrinha:

Todo o povo sabe o risco / E o quanto há de triste e vil / Quando a democracia se encontra por um fio /

Vai às ruas, ocupa as praças / Protesta, luta e rechaça, ergue a voz e estende a mão / E para defender a vida, se espalha como formiga, brotando do próprio chão.

BOLINHO RECHEADO

Em meio à defesa do agravamento das penas para quem usar drone dentro dos presídios "para transporte ilegal até de gente", o deputado Hildo Rocha (MDB-MA) lembrou que tem recebido "denúncias de que esses equipamentos são usados até para 'transportar' bolo 'confeitado' e recheado para dentro das prisões, se é que V. Excelência me entende", questionou.

O MUNDO MARAVILHOSO

É chegado o momento em que os parlamentares novatos, que tomam posse em 1º de fevereiro, vão se chegando a Brasília, conhecendo a Casa. Em contato com a coluna, a deputada eleita Giovana Mondardo (PCdoB-SC) elogiou a arquitetura da cidade e a organização da Câmara.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Autora da PEC que visa a adiar para 2028 o prazo para entrada em vigor da reforma tributária, a deputada Any Ortiz (PP-RS) justificou que o país ainda não está tecnicamente preparado para essa reforma.

- Pretende-se, exclusivamente, adequar seu cronograma de implementação, de modo que a cobrança definitiva da CBS e do Imposto Seletivo tenha início em 2028. Essa modalidade tributária está pautada para entrar em vigor em 2027.

VALDEMAR DÁ O TROCO

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que não conhece a investida do Republicanos para tirar a senadora eleita Michelle Bolsonaro do partido.

- Eu é que vou filiar a [senadora] Damares Alves (Republicanos) no PL, desconversou.

COM TODA FORÇA

O PL lançou o nome do senador Rogério Marinho (RN) para presidente do Senado, na disputa de 1º de fevereiro, falando em Deus e respeito à democracia.

- Nós, se Deus quiser, e o povo, que são os senadores, nos derem essa honra, seremos o presidente do Congresso Nacional. E vamos tratá-los de forma diferente. Vamos respeitar a proporcionalidade. Vamos respeitar a democracia. Vamos respeitar a dissidência! Destacou.

'DAVISÃO DA MASSA'

A bancada governista, principal fiadora da candidatura do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), vem monitorando seu pupilo com informações sobre os passos dos adversários e não descarta chamar o "Exército de Lula" para "intervir" na campanha da disputa pela presidência do Senado.

O EFEITO MARINHO

Dois anos atrás, quando Rogério Marinho disputou com Rodrigo Pacheco (PSB-MG) a presidência do Senado, ele "cantava de galo", dizendo que tinha votos suficientes para derrotar o adversário. Placar final: Pacheco 49 x 32 Marinho.

TARDA E FALHA

A Justiça brasileira e suas passadas de cágado. Demitido pelo governo do Maranhão, o promotor de justiça Celso Magalhães terá de ser reintegrado aos quadros do estado.

UM SENÃO

Ocorre que a demissão do promotor se deu há 148 anos por ele ter acusado a Baronesa de Grajaú de maus-tratos que levaram à morte um menino de sete anos, por ela escravizado. "Houve perseguição política a Celso Magalhães" após o marido da Baronesa, Carlos Ribeiro, assumir a chefia da Província do Maranhão.

BOCA NO TROMBONE

O presidente Lula da Silva (PT) deve fazer um pronunciamento nos próximos dias com o objetivo de "dar uma acalmada no mercado" e negar que tenha cometido "estelionato eleitoral", como vem sendo acusado pela oposição.

PENSE NISSO!

Eita que a imprensa, o Congresso Nacional, as redes sociais, a padaria e o posto de gasolina, todo mundo virou um americanista.

Os lulistas dizendo que a derrota de Donald Trump (Republicano) "é o prenúncio da volta de democratas" como aliados do ex-presidente Barack Obama. Aliás, chegam a mencionar o nome da ex-primeira-dama Michelle Obama.

Esse mesmo grupo "importa" para a campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a "arrogância" e a "petulância" do filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL).

Outros falam dos Estados Unidos como se tratassem do condomínio onde moram, com uma frieza de detalhes que causa impressão em qualquer agrimensor.

É de causar espécie como, para tudo, o brasileiro é um especialista.

Pense nisso!