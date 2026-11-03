Aprovação da PEC da Segurança Pública abre brecha para mais um ministério de Lula
Brasil sem bets leva STF a discutir um tema que afeta a vida do cidadão. O problema é que o governo que hoje é contra foi quem lhes abriu as portas
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BRASIL SEM BETS
No STF, o ministro Luiz Fux disse que o apostador contumaz deixa de "fazer uma avaliação dos riscos envolvidos em sua decisão" de apostar.
- A exploração dos jogos de azar constitui uma atividade que, a toda evidência, extrai seu lucro a partir da incapacidade cognitiva do sujeito de fazer uma avaliação dos riscos envolvidos em sua decisão, ressaltou.
CARNEIRO, 26!
Jogador contumaz, o poeta Augusto Pontes escreveu certa vez e Eduardo musicou:
"Amanhã se der o carneiro / vou-me embora daqui pro Rio de Janeiro". No STF, o ministro militante Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, reconheceu a negligência do Estado a que integra pela falta de "capacidade de fiscalização e danos".
- Caso contrário, qualquer mercado proibido poderia reivindicar autorização apenas porque consegue descumprir a lei, ressaltou.
PELA HORA DA MORTE
Quem estiver se organizando para vir a Brasília, na posse do presidente Lula da Silva (PT), pode preparar o cartão de crédito. A rede hoteleira está cobrando até R$ 3 mil a diária. A suspeita de prática abusiva esbarrou no Tribunal de Justiça, quando o deputado distrital Fábio Félix (PSOL) apontou casos em que as diárias chegaram a ser cotadas a R$ 12,5 mil.
SE POR UM LADO...
...Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) ganha "estrelinhas" da bancada governista no Senado por não pautar a redução da maioridade penal do adolescente.
POR OUTRO...
...Davi Alcolumbre joga uma pá de cal nas suas pretensões de comandar o Senado pelos próximos anos. O senador descobriu ontem que é impossível servir a dois senhores: ao governo Lula e à ala moderada da oposição.
SEM DESCULPA
Agora, os governos estaduais e o Palácio do Planalto não têm mais do que se desculpar. A aprovação da PEC da Segurança Pública determina que o Susp (Sistema Único de Segurança Pública) foi parar na Constituição Federal.
COM ISSO,
Lula não terá mais desculpa para protelar a criação do Ministério da Segurança Pública, desmembrando-o do Ministério da Justiça.
ESQUECE, BRASIL!
Na campanha, o petista prometeu apoio à redução da maioridade penal. Na votação, os governistas operaram para enterrar o assunto — ao menos por enquanto.
FLÁVIO? PRESENTE!
Distante 5.800 km do plenário do Senado, Flávio Bolsonaro (PL) votou pela aprovação da PEC da Segurança Pública.
OBRA DE FICÇÃO
O ex-líder do governo Jaques Wagner (PT-BA) explicou que, na campanha, Lula deu apoio à redução da maioridade penal tão somente "para evitar que se ficasse usando isso na questão da disputa eleitoral".
- Ele não ganhou a eleição por conta disso, destacou.
PENSE NISSO!
Você conhece um partido político quando, por mobilização própria, de moto próprio, coloca dezenas, centenas, milhares de manifestantes nas ruas. Chamou, a militância vai.
No Brasil de 30 partidos políticos, a maioria deles é de escritório. Partido de gabinete. Não consegue enfileirar meia dúzia de abnegados manifestantes.
Assistindo a uma entrevista do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que desfiou um rosário de críticas a Flávio Bolsonaro, a quem acusou de ter chutado "o pau da barraca", após perder as eleições, vem-me à mente uma dúvida atroz: quem é Kassab?
Ele e uma carrada de presidentes de partidos fazem de suas legendas um virtual balcão de negócios, escudados no biombo de quem espera o resultado das eleições. Para onde for o pêndulo, eles vão.
Isso tudo é para dizer que, do jeito que a coisa anda, não duvide: daqui a pouco teremos meia centena dessas legendas, cada uma delas com um QR Code, como o pedinte no sinal que aguarda uma doação.
Pense nisso!