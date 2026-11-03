Aprovação da PEC da Segurança Pública abre brecha para mais um ministério de Lula

Brasil sem bets leva STF a discutir um tema que afeta a vida do cidadão. O problema é que o governo que hoje é contra foi quem lhes abriu as portas

por Romoaldo de Souza
Aprovação da PEC da Segurança Pública abre brecha para mais um ministério de Lula
Fachada do Supremo Tribunal Federal, em Brasília - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

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BRASIL SEM BETS
No STF, o ministro Luiz Fux disse que o apostador contumaz deixa de "fazer uma avaliação dos riscos envolvidos em sua decisão" de apostar.
- A exploração dos jogos de azar constitui uma atividade que, a toda evidência, extrai seu lucro a partir da incapacidade cognitiva do sujeito de fazer uma avaliação dos riscos envolvidos em sua decisão, ressaltou.

CARNEIRO, 26!
Jogador contumaz, o poeta Augusto Pontes escreveu certa vez e Eduardo musicou:
"Amanhã se der o carneiro / vou-me embora daqui pro Rio de Janeiro". No STF, o ministro militante Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, reconheceu a negligência do Estado a que integra pela falta de "capacidade de fiscalização e danos".
- Caso contrário, qualquer mercado proibido poderia reivindicar autorização apenas porque consegue descumprir a lei, ressaltou.

PELA HORA DA MORTE
Quem estiver se organizando para vir a Brasília, na posse do presidente Lula da Silva (PT), pode preparar o cartão de crédito. A rede hoteleira está cobrando até R$ 3 mil a diária. A suspeita de prática abusiva esbarrou no Tribunal de Justiça, quando o deputado distrital Fábio Félix (PSOL) apontou casos em que as diárias chegaram a ser cotadas a R$ 12,5 mil.

SE POR UM LADO...
...Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) ganha "estrelinhas" da bancada governista no Senado por não pautar a redução da maioridade penal do adolescente.

POR OUTRO...
...Davi Alcolumbre joga uma pá de cal nas suas pretensões de comandar o Senado pelos próximos anos. O senador descobriu ontem que é impossível servir a dois senhores: ao governo Lula e à ala moderada da oposição.

SEM DESCULPA
Agora, os governos estaduais e o Palácio do Planalto não têm mais do que se desculpar. A aprovação da PEC da Segurança Pública determina que o Susp (Sistema Único de Segurança Pública) foi parar na Constituição Federal.

COM ISSO,
Lula não terá mais desculpa para protelar a criação do Ministério da Segurança Pública, desmembrando-o do Ministério da Justiça.

ESQUECE, BRASIL!
Na campanha, o petista prometeu apoio à redução da maioridade penal. Na votação, os governistas operaram para enterrar o assunto — ao menos por enquanto.

FLÁVIO? PRESENTE!
Distante 5.800 km do plenário do Senado, Flávio Bolsonaro (PL) votou pela aprovação da PEC da Segurança Pública.

OBRA DE FICÇÃO
O ex-líder do governo Jaques Wagner (PT-BA) explicou que, na campanha, Lula deu apoio à redução da maioridade penal tão somente "para evitar que se ficasse usando isso na questão da disputa eleitoral".
- Ele não ganhou a eleição por conta disso, destacou.

PENSE NISSO!
Você conhece um partido político quando, por mobilização própria, de moto próprio, coloca dezenas, centenas, milhares de manifestantes nas ruas. Chamou, a militância vai.

No Brasil de 30 partidos políticos, a maioria deles é de escritório. Partido de gabinete. Não consegue enfileirar meia dúzia de abnegados manifestantes.

Assistindo a uma entrevista do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que desfiou um rosário de críticas a Flávio Bolsonaro, a quem acusou de ter chutado "o pau da barraca", após perder as eleições, vem-me à mente uma dúvida atroz: quem é Kassab?

Ele e uma carrada de presidentes de partidos fazem de suas legendas um virtual balcão de negócios, escudados no biombo de quem espera o resultado das eleições. Para onde for o pêndulo, eles vão.

Isso tudo é para dizer que, do jeito que a coisa anda, não duvide: daqui a pouco teremos meia centena dessas legendas, cada uma delas com um QR Code, como o pedinte no sinal que aguarda uma doação.

Pense nisso!

 

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