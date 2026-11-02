Tributarista faz apelo pelo adiamento da reforma tributária

TST toma decisão "com objetivo de moralizar os atestados médicos" e por um fim na "venda" desses documentos. Banabuiú é aqui. o CV em toda parte.

ADIAR REFORMA TRIBUTÁRIA

Para a tributarista Mary Elbe Queiroz, o Poder Executivo "poderia contribuir com o país" se adiasse a implantação da reforma tributária, prevista para ter início no próximo ano.

- Seria a melhor medida para a segurança fiscal, em nome da previsibilidade, para a economia e a população em geral, apelou.

VALE O QUE ESTÁ ESCRITO

O Senado pautou para esta terça-feira a votação da PEC da Segurança Pública, uma das tantas propostas de campanha de Lula da Silva (PT). Só ainda não está certo - e o mais provável é que não ocorra — que o Planalto mantenha a palavra do presidente de que é preciso aprovar a redução da maioridade penal.

- Meu pensamento, enquanto cidadão, eu sou a favor de reduzir a maioridade penal para todo e qualquer crime hediondo. Mas a PEC não estava discutindo isso. Eu sou favorável a reduzir para 16 anos, mas não nessa PEC, defendeu o candidato durante sabatina na Globo.

EM NOME DA MORALIZAÇÃO DOS ATESTADOS...

... A 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) autorizou o desconto dos dias não trabalhados por um empregado que apresentou atestado médico sem indicação da Classificação Internacional de Doenças (CID).

VENDA DE ATESTADOS

No relatório do ministro Douglas Rodrigues, ele diz que é preciso acabar com o "delito" da "venda de atestados médicos". "É preciso inserir a CID" para que a empresa possa, com aquele documento, "acompanhar a saúde do trabalhador nos seus exames periódicos para afastar qualquer adoecimento progressivo", justificou.

'TESOURAÇO' NA PRF

Nada como um dia atrás do outro e uma eleição no meio, em que o político tem que vencê-la nem que tenha de entregar a alma ao diabo ou à tesoura. Lula chamava o plano de governo de Flávio Bolsonaro (PL) de "tesouraço" e, mal ganhou a disputa, afiou a tesoura e cortou R$ 345 milhões de áreas sensíveis da Defesa e da Polícia Rodoviária Federal.

POLÍCIA VIÁRIA

E pensar que, se não fosse o deputado Mendonça Filho (PSD-PE), relator da PEC, Lula teria trocado o nome da PRF para PVF (Polícia Viária Federal) e torrando mais de R$ 250 milhões só com a mudança de rótulo.

[RE]FAZENDO CÁLCULOS

Vitaminado pelo apoio de mais de 300 deputados, de um total de 513, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), reluta em fazer andar a PEC da tarifa zero no transporte público nos fins de semana. Motta não quer que a conta seja paga com dinheiro das emendas parlamentares. Cada deputado terá, no próximo ano, aproximadamente R$ 40 milhões para indicar como emenda no orçamento.

'BRAÇOS CRUZADOS...

... Máquinas Paradas'. O filme do final dos anos 1970 não poderia ser mais atual. Dirigido por Roberto Gervitz e Sérgio Toledo, o documentário retrata as eleições no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo.

COMANDO VERMELHO DANDO AS CARTAS

No município de Banabuiú, sertão do Ceará, a população tem se deparado com uma taxa extra cobrada por uma organização terrorista para autorizar a venda de água mineral na cidade, onde as torneiras são mero enfeite.

MUY AMIGOS

O governo Lula se nega a enquadrar o Comando Vermelho como organização terrorista, mas o que o grupo está fazendo no interior cearense é terrorismo, apesar do que diz o governo do PT, comandado por Elmano Freitas.

PENSE NISSO!

As meias-verdades do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, são como aquele copo com água que está pela metade. Dependendo da vontade de falar a verdade por completo, o que não é o caso de Sua Excelência, Boulos omite a participação de governos estaduais de esquerda, do centro e do muro no reajuste do ICMS.

Ora, Excelência, sua premissa não é totalmente falsa, mas as conclusões a que o senhor chega são mentirosas, porque não existe verdade que não seja por inteiro, nem mentira pela metade. Assim como não existe meia gravidez, se é que Vossa Excelência me entende.

Enfim, quando se fala em cortes nas despesas da máquina pública, não é somente na Esplanada dos Ministérios, no Campo das Princesas, nem na Secretaria de Finanças da prefeitura do mais recôndito município de pra lá da "Baixa da Égua".

Ou os entes públicos se juntam para cortar despesas ou o pagador de impostos vai continuar de mãos postas, agradecendo que a carga tributária ainda não o joga na prisão nem no trabalho forçado, como no Império Romano do Oriente.

Pense nisso!pol