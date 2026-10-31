Presidente do PL em Pernambuco acusa PT de 'remoer as próprias contradições'

Ganha força movimento de novos senadores contrários à candidatura de Davi Alcolumbre para que declarem voto aberto em favor de Rogério Marinho

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DEU O TROCO

O deputado eleito Anderson Ferreira (PL-PE) disse à coluna Política em Brasília que as declarações do deputado Carlos Veras (PT) à Rádio Folha, chamando o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de “fujão” e “ladrãozinho desqualificado”, fazem parte de um “radicalismo” e da “incapacidade do PT de governar e de dialogar com quem pensa diferente”.

- O PT vive em um divã permanente, remoendo suas próprias contradições e demonstrando dificuldade para compreender o momento político e os desafios que tem pela frente, afirmou.

SÍNDROME DE ESTOCOLMO

O PL não se emenda. Dona da maior bancada na Câmara, a partir de 1º de fevereiro, a legenda volta a cair no “Canto da Sereia”, ao correr para os braços de Hugo Motta (Republicanos-PB), que quer ser reconduzido à Presidência da Casa. Não faz nem dois anos que Motta prometeu mundos e fundos e pouco entregou, principalmente no quesito diálogo com os deputados e decisões unilaterais.

AO DIZER NÃO...

...ao acordo proposto por Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o mesmo PL reforça sua estratégia para derrotar o candidato apoiado pelo Palácio do Planalto, que, certamente, vindo a ser eleito, fará do Congresso um puxadinho do governo Lula.

CONTANDO VOTOS

Pela planilha que o PL tem, o partido conta com os 29 senadores da legenda, três do Novo e, ao menos, 15 de outros partidos que não fecham com Alcolumbre.

ESTANDO CERTOS OS NÚMEROS...

...Rogério Marinho (PL-RN) já teria ultrapassado o atual presidente. O placar final, então, seria Marinho 47 x 34 Alcolumbre, para desespero de alguns integrantes do Poder Judiciário que temem por um acirramento contra ministros do STF que poderiam vir a ser investigados.

VOTO ABERTO

Senadores eleitos, os chamados novatos, que têm compromisso com a derrota de Alcolumbre, estão lançando uma campanha pelas redes sociais: “A regra é clara: o senador que não declara voto abertamente estará votando em Alcolumbre para proteger Alexandre de Moraes, do STF”.

FOGO AMIGO

Alas do PT contrárias ao empoderamento do governador do Piauí, Rafael Fonteles, cotado para ser ministro da Fazenda do governo Lula 4.0, colecionam em seus arquivos posts e mais posts do vereador de Teresina Petrus Evelyn (PP), que tem como lema: “Moro no Piauí e conheço bem a gestão de Rafael Fonteles”. Segundo Evelyn, Fonteles “investe pesado em marketing, aposta em parcerias questionáveis, adora aumentar impostos...” e por aí vai.

1 TRI EVAPOROU

Do ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco, analisando os números do Ibovespa, que mede o desempenho das ações negociadas na B3 (Bolsa de Valores do Brasil):

- Na sexta, 23/10, no fechamento, o market cap do Ibovespa [capitalização de mercado] era de 5.811 bilhões. Em 29/10, quarta seguinte, era de 4.832 bilhões. Cerca de 1 trilhão foi embora e não voltou. Um trilhão, alerta.

PENSE NISSO!

De uma hora para outra, agora, todo mundo admite que “é importante” discutir a redução da maioridade penal dos adolescentes para crimes considerados graves.

Há, ainda, alguns redutos que se autoproclamam “progressistas” e rejeitam a iniciativa, alegando que o sistema socioeducativo ainda é a melhor escolha e que, dentro do cárcere, esses “meninos” vão frequentar a escola do crime.

Tem-se, aí, um argumento a ser questionado: o infrator dificilmente anda com uma calculadora no bolso, somando quantos anos vai ficar atrás das grades. O mais acertado seria pensar que a rigidez da norma é importante, mas só isso não basta.

A família é importante, a escola tem papel primordial e o Estado, ainda que negligente na maioria das vezes, formam esse tripé de que o adolescente precisa.

Se bem que tem algumas famílias...

Pense nisso!