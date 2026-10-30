Bolsonaro manda dizer ao PL que não quer acordo com ninguém e descarta apoio a Alcolumbre

Lula tira quatro dias de folga, Bolsonaro retoma as articulações políticas e senadores se preparam para votar, na próxima semana, a PEC da Segurança

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ENFIM, VAI TER PICANHA

Mas não será no churrasco do assalariado. O presidente Lula da Silva (PT) decidiu tirar um descanso e vai passar o feriado prolongado na Granja do Torto, uma espécie de casa de campo da Presidência da República.

VELHOS TEMPOS

A granja já foi palco de muitas festas durante o primeiro mandato do petista. Era festa junina, partida de futebol, colheita de manga. Hoje, são 370 mil metros quadrados bem cuidados, esperando ocasionalmente a comitiva de Lula.

LÍQUIDO E CERTO

Do Condomínio Solar de Brasília, onde reside o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ordem é que seu partido tenha candidatura própria à Presidência do Senado e que não falem em negociação com Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

DESIDRATANDO

Com isso, Alcolumbre perde, de uma tacada só, 35% dos votos. Para chegar ao topo da pirâmide do comando do Congresso Nacional, ele terá de arregimentar metade mais um dos 81 votos. Empoderado pelas urnas, Lula da Silva (PT) prometeu "ir pra cima" para reeleger Alcolumbre e Hugo Motta (Republicanos-PB), na Câmara.

'UM CERTO ALGUÉM'

Do senador Rogério Marinho (PL-RN), sobre o "já ganhou" de Alcolumbre:

- Vamos acertar as contas com um certo alguém, e a Presidência do Senado é o primeiro passo", afirmou.

SEGURANÇA PÚBLICA NO RADAR...

...do governo. Na sexta-feira (30), o Senado informou que a proposta de emenda à Constituição será analisada na sessão de terça-feira (3). Não há consenso para incluir a redução da maioridade penal de adolescentes.

'TRAÍRA'

Foi o adjetivo mais suave que se ouviu entre aliados dos Bolsonaros, após entrevista do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), admitindo a possibilidade de se candidatar ao Planalto em 2030.

SERIA O FIM DO MERCOSUL

O governo do presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) considerou uma afronta a atitude do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que convocou a diplomata María Emilia Cortés, encarregada de negócios, para prestar esclarecimentos sobre uma "possível colaboração" do governo argentino à fuga de Flávio Bolsonaro (PL).

RELAÇÕES ESTREMECIDAS

Brasil e Argentina já não comem o mesmo alfajor — ou o mesmo bolo de rolo — desde agosto, quando o embaixador argentino em Brasília, Daniel Raimondi, retornou a Buenos Aires, após o governo Lula rebaixar o nível das relações diplomáticas entre os dois países para o posto de "encarregados de negócios". A alegação do Planalto foi de que Milei tinha feito "sucessivos ataques ao presidente brasileiro".

NATÁLIA E NATALI...

...são duas irmãs e dividem o mesmo marido. Natália do Júnior Garimpeiro (União Brasil) foi eleita deputada estadual no Maranhão com mais de 32 mil votos.

- Quero agradecer a todos os eleitores, ao prefeito Jr. Garimpeiro, aos meus familiares e também à primeira-dama de Centro Novo, minha irmã, Natali Lima, que está se fazendo presente.

A declaração foi aplaudida pelo marido de ambas. Como diria Zezé de Camargo:

"É o amor / Que mexe com minha cabeça / E me deixa assim / Que faz eu pensar em você / E esquecer de mim / Que faz eu esquecer que a vida / É feita pra viver".

PENSE NISSO!

É uma lástima que a PEC da Segurança Pública entre e saia da pauta de votação no Senado sempre que há uma alteração do humor político do governo Lula.

Era de se esperar ao menos mais uma rodada de debates com as partes interessadas, sobretudo os governadores, que tomaram conhecimento da proposta e pouco contribuíram.

Mesmo que o regimento do Senado não preveja esse diálogo, a Comissão de Constituição e Justiça poderia ter feito a provocação ao debate. Mas você pensa que os senadores governistas estão interessados nisso? O que se quer, agora, é ter uma emenda para chamar de sua e uma brecha para criar o Ministério da Segurança Pública.

Se bem que não é necessário alterar a Constituição. Bastaria uma medida provisória.

Pense nisso!