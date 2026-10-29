"Mega-acordão" para reconduzir Alcolumbre à Presidência do Senado

O homem já fez de tudo: acordo com Lula, tentativa de acordo com bolsonaristas, afagos aos novatos, conseguiu unir PP e União. Alcolumbre não para!

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MEGA ACORDÃO

Crítico da politização do Judiciário, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) agora deu para reclamar de um "mega-acordão para abafar simultaneamente todos os escândalos que atingem os poderes nos Três Poderes".

ENTRE ELES

A reeleição do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para comandar o Congresso Nacional por mais dois anos, que, em troca, tem feito "compromissos de não instalação de CPIs ou processos de impeachment" de ministros do STF, reclamou.

O DITO...

Do professor e pesquisador Ernani Carvalho, em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal: "Boa parte dos brasileiros optou por votar em Flávio Bolsonaro não pelo que Flávio 'vendia' como candidato, mas para se ver livre de Lula".

...PELO NÃO DITO

“Acredito que deve ter havido algum problema na confecção da carta”, afirmou o senador Rogério Marinho (PL-RN), após Flávio Bolsonaro ter trocado a expressão "presidente eleito" por "líder do Brasil".

TODO FACEIRO

Rogério Marinho comemora um ano de "cabelo novo". O senador fez implante capilar e, por onde passa, faz lembrar o poeta cearense Zé Clementino (1936-2005):

"Cabra do cabelo grande / Cinturinha de pilão / Calça justa bem cintada / Costeleta bem fechada / Salto alto, fivelão".

VOZ DO ALÉM

Estava correndo tudo direitinho na sessão do STF, quando o ministro Luiz Fux, que participava de forma remota, pediu a palavra, interrompendo o orador. André Mendonça ficou sem entender, olhando para os lados. Sorrindo, o presidente Edson Fachin pediu "perdão", e Fux seguiu falando, ainda que a distância.

RASGANDO O VERBO

Ciro Gomes (PSDB) perdeu, mas caiu atirando. Ele disse que os votos "não foram suficientes para vencer a mais poderosa e desonesta máquina de corrupção" e desfilou um rosário de críticas ao Executivo federal, ao governador Elmano de Freitas (PT) e até ao ministro Dias Toffoli, do TSE.

- Ele autorizou mais de 900 comerciais de Elmano com Lula e seus senadores durante a sexta-feira e o sábado, quando a lei, muito clara, veda a propaganda nesses dois dias que antecedem ao pleito. Quantos cearenses aderiram ao PT por causa desta inédita bateria de propaganda? Pergunta.

MORALIZANDO A JUSTIÇA

É do ex-candidato Carlos Sant'Anna (Novo), que disputou uma cadeira no Senado por Pernambuco, a proposta para "limitar o patrocínio de causas por advogado que seja parente do julgador" em qualquer tribunal, até o terceiro grau de parentesco.

- Entendemos que as regras de suspeições e impedimentos previstas nos códigos de processo e na Loman [Lei Orgânica da Magistratura Nacional] foram insuficientes para manter a integridade do Poder Judiciário", adverte Sant'Anna.

PIAUÍ NÃO É RIBEIRÃO

O presidente Lula tem dito que, se preciso for, vai ao Piauí "pedir emprestado" o governador Rafael Fonteles (PT) para ser seu ministro da Fazenda.

RIBEIRÃO POR UNS DIAS

Em agosto de 2002, em meio à campanha eleitoral, Antonio Palocci era prefeito de Ribeirão Preto (SP) e fazia uma gestão elogiada até pela oposição. Com a morte do coordenador Celso Daniel, Lula "pediu Palocci emprestado". Ele se licenciou da prefeitura, comandou a campanha vitoriosa e não retornou mais ao comando de uma das maiores cidades do estado.

PENSE NISSO!

Quem passa do Salão Verde, na Câmara dos Deputados, para o Salão Azul, no Senado, percebe um cheiro de acordão no ar, embora a linguagem seja figurada.

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) não dá sinais de que pretende "largar o osso". Ao contrário. Tem feito das tripas coração para se manter no cargo.

Paparicou Lula, afagou os senadores "novatos", fez mimos e promessas; e não se acanhou em jurar de pés juntos que trabalhará para tirar Jair Bolsonaro (PL) da prisão domiciliar.

"O homem não para", disse um líder que esteve em seu gabinete. Alcolumbre recebe dezenas de ligações, ora com pedidos, ora com sugestões de abordagem e promessas.

A lenda mais comentada no maravilhoso mundo do blues aponta para a história do guitarrista Robert Johnson (1911-1938), que teria feito um pacto com o diabo para se tornar o maior músico do gênero de todos os tempos.

Alcolumbre já leiloou a alma faz muito tempo.

Pense nisso!