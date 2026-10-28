Causou estranheza até entre aliados a carta do exílio de Flávio Bolsonaro, "o líder...".

Aos poucos, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) vai pavimentando o caminho para tornar viável sua candidatura à Presidência do Senado, em fevereiro

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MENOS, FLÁVIO!

Até entre aliados soou pedante um trecho da carta do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que se autointitulou “presidente eleito” e “verdadeiro presidente do Brasil”.

FOI O JET LAG...

...também conhecido como “síndrome da mudança de fuso horário”, afirmou outro parlamentar. No início da noite, Flávio Bolsonaro refez um trecho do pronunciamento e, em vez de citar “presidente eleito” e “verdadeiro presidente do Brasil”, trocou por “líder do Brasil” e “líder”.

GOVERNO PARALELO...

...iniciativa que já deu muito errado no passado, quando Collor de Mello impôs acachapante derrota a Lula da Silva em 1989. A “resistência” não chegou a durar seis meses. Todo mundo tinha mais o que fazer.

PUXÃO DE ORELHAS

Tão logo a carta foi publicada, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), correu para as redes sociais para dizer que entende a “indignação” de Flávio Bolsonaro, mas alertou que o caminho é outro.

— Entendo sua indignação e sua revolta, e esse sentimento é o de muitos brasileiros também. Mas o caminho é respeitar o resultado das urnas e seguir em frente, destacou.

FORA, PALAVRAS A TARCÍSIO

O deputado governista Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) disse ontem (28), na tribuna da Casa, que a hora “é de olhar para frente”, reconhecer que hoje “a maioria quer a continuidade do governo Lula” e que a derrota da direita no fim de semana “deverá servir” para uma “reprogramação”. “Quem sabe até outros nomes”, alertou.

É PRA JÁ!

“Com todo o gás” de que [ainda] dispõe, o presidente Lula deve encaminhar ao Senado Federal, nas próximas horas, a indicação do ministro do Tribunal de Contas da União, Rodrigo Pacheco, para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal.

O VELHO MASCATE

Com a sabedoria de quem sabe negociar, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse a Lula que “é questão de tempo para ser aprovada por unanimidade”.

CAINDO PRA CIMA

Derrotado pelas urnas alagoanas, o senador Renan Calheiros (MDB) viria a ser indicado para o TCU, justamente na vaga que se abrirá com a possível saída de Pacheco.

PEDIU, RECEBERÁ

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o visite no condomínio Solar de Brasília. Com dois filhos “exilados” nos Estados Unidos, Bolsonaro, o pai, precisa de um interlocutor para “articulações políticas” e não deixar morrer sua liderança que, convenhamos, já não é lá essas coisas todas, não.

PENSE NISSO!

Tudo pelo indulto de Bolsonaro. O vale-tudo é patrocinado por Alcolumbre, que quer ter o apoio da direita, mas também vem sendo ouvido no Supremo Tribunal Federal.

O ministro Nunes Marques deu dez dias de prazo para que a Procuradoria-Geral da República opine sobre a revisão criminal do ex-presidente, condenado a 27 anos e três meses, em regime fechado.

A trama é a seguinte: Lula aprova indulto de Natal a Bolsonaro e outros integrantes do chamado “grupo do golpe”. Alcolumbre precisa do apoio da direita para ser reconduzido ao cargo e, por isso, tem acenado com a possibilidade de troca de votos por uma diminuição da pena de Bolsonaro.

Como ninguém dá murro em ponta de faca, ao menos na política brasileira, não, só falta a ala progressista canonizar o ex-presidente como uma pessoa do bem.

Pense nisso!