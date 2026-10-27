Após prometer mudança durante a campanha, Flávio Bolsonaro se muda para os Estados Unidos

Flávio engabela PL, o partido enrola a imprensa, Lula chama Flávio de fujão, mas o fato é que o senador está "são e salvo" em terras norte-americanas

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O ÚLTIMO TANGO

A novela da fuga de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para o exterior deixa uma mansão desabitada, um partido atordoado e uma militância surpresa.

LOGO PELA MANHÃ

O PL no Senado informou que o tempo de líder no Senado seria utilizado, na terça-feira (27), por Flávio "para prestação de contas" e para chamamento à nação.

ERA SOMENTE PARA DESPISTAR

A imprensa correu para o Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul de Brasília, onde Flávio tem residência, e passou a dividir espaço com um grupo de militantes que formaram um cordão de isolamento enquanto faziam uma oração.

'FLÁVIO DEU UM TEMPO'

Quando já sobrevoava o Oceano Atlântico rumo à costa leste dos Estados Unidos foi que o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha eleitoral, chegou com cara de que foi pego de surpresa.

- Recebi por parte dele uma mensagem no meu telefone, mensagem de texto, onde ele dizia que queria dar um tempo hoje e depois conversaria conosco. E pronto, informou.

E FOI LOGO ENGATANDO

Marinho, com razão, acha que vêm mais coisas por aí.

- Numa democracia, é muito estranho que um candidato à Presidência, após a proclamação do resultado, seja objeto de uma medida cautelar num inquérito em que o principal motivo caiu por terra. Isso parece uma preparação para uma coisa mais persecutória, desconfia.

A SUBSERVIÊNCIA AO CENTRÃO

A "presepada" no Senado sai de poderosas canetas de partidos que sustentam o Centrão: Progressistas e União Brasil divulgaram nota de apoio à candidatura de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

- Entendemos que a continuidade de sua liderança representa a estabilidade institucional e o equilíbrio político de que o Brasil precisa. A nota é assinada por Antonio Rueda (União) e Ciro Nogueira (PP).

JUNTOS

PP e União Brasil, que compõem a federação União Progressista, terão 11 senadores. Pouco mais de 13%.

OS NÚMEROS NÃO FECHAM

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) disse que, "no momento apropriado", cada um dos senadores deve "manifestar sua vontade e, naturalmente, a dos eleitores que representam".

- Como líder veterana, estarei aqui para receber meus colegas, especialmente as 12 novas integrantes da bancada feminina, ressaltou a pré-candidata.

DE CIMA DO PALANQUE

Já na Câmara, Centrão, PT e legendas que gravitam em torno de sua estrela, como o PCdoB, o PSB e o PV, chegaram à conclusão de que reeleger Hugo Motta (Republicanos-PB) é a salvação da lavoura.

- Queremos mostrar para a sociedade brasileira quem foi derrotado no domingo, nós também queremos que seja derrotado aqui na Câmara dos Deputados, afirmou Pedro Uczai, líder do PT.

PENSÃO VITALÍCIA

De uma tacada só, o governo federal, ou seja, você e nós, vai fazer um Pix mensal no valor de R$ 17.562,80 a título de "reparação" à ex-presidente Dilma Rousseff "por ter sido perseguida durante a ditadura militar no Brasil".

PENSE NISSO!

O presidente Lula da Silva (PT) é um político ressentido. Não sabe ser acolhedor. Não tem empatia com quem pensa e age diferente.

Ontem, a pretexto de comemorar seus 81 anos, mostrou que ainda não apeou do palanque e desceu a lenha em Flávio Bolsonaro.

Ora, Lula e setores do Congresso Nacional estão literalmente comendo na mão de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele sabe que muitas das pendências de aliados próximos e inclusive de seu filho, Fábio Luís, correm a passo de cágado, enquanto outras diligências são vapt-vupt. Mas isso pode mudar.

Tudo bem que, até o fim do ano, vai estar tudo dominado, mas, a partir de 1º de fevereiro, o tempo pode nublar e pode faltar guarda-chuva para muitos.

Pense nisso!