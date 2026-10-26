RH do governo Lula 4.0 está com a mesa repleta de políticos rejeitados pelas urnas

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No Alvorada, Lula prometeu mudar "o jeito de governar". No Congresso, Alcolumbre cisca de um lado, e jura que tem votos para ganhar a eleição

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UM BOM SINAL

Dois nomes aparecem entre os que poderão comandar a Fazenda no governo Lula 4.0 e, de longe, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, é que tem mostrado mais independência diante do futuro chefe. Sua seriedade é tamanha que ele chegou a defender a independência do Banco Central quando todos, absolutamente todos os petistas com mandato renegavam a ideia.

SEGUNDA ÉPOCA

Também chamado de recuperação. Era um conceito bastante aplicado nas escolas e era conhecido como um período de exames ou provas suplementares para quem não tivesse atingido a média. No quarto mandato de Lula da Silva (PT), políticos renegados pelos eleitores são os primeiros nomes que aparecem como ministeriáveis.

NÃO PROMETE, LULA!

Na efervescência da vitória, Lula prometeu mudar "o jeito de governo", dizendo ele que vai fazer "o melhor mandato da história". O presidente já teve oportunidade de sobra para realizar esse "projeto". Os índices de rejeição falam por si.

NÃO ME DIGA...

...deputado eleito para o primeiro mandato, Antonio Rueda (União Brasil-RJ), presidente nacional do União Brasil, pediu respeito ao "resultado proclamado pela Justiça Eleitoral".

- Encerrado o processo eleitoral, é hora de unir o país em torno de uma agenda comum, afirmou.

ENGROSSANDO A BANCADA

Da Câmara de Vereadores em Itacoatiara para o Senado Federal. O salto quântico foi dado pela pedagoga Cheila Moreia, suplente de Omar Aziz (PSD), eleito governador do Amazonas. Ela será senadora pelo PT do Amazonas, pelos próximos quatro anos.

NA PORTA DA PADARIA

Flávio Bolsonaro saía do condomínio onde o pai, Jair Bolsonaro, cumpre prisão domiciliar, quando foi abordado pela Polícia Federal: "No meio da rua, fui intimado a entregar os meus passaportes e também estou proibido de deixar o país".

A SEDE DE MORAES

Reimponderado com a vitória de Lula, Alexandre de Moraes mandou apreender os documentos de um senador da República porque o irmão, Eduardo Bolsonaro, tinha recomendado que Flávio deixasse o país, caso perdesse a disputa. Não tem causa sem consequência.

AGORA VAI...

...o ministro de fato das Relações Exteriores, Celso Amorim, foi destacado como "cão de guarda" para defender o governo Lula, o Judiciário e as eleições do último domingo: "Só se ele [Trump] está se referindo à Meta [dona do Instagram, WhatsApp e Facebook]".

DESCONFIANÇA

Sem mencionar provas, Donald Trump disse que a votação no Brasil "parece mais uma eleição fraudada". Mesmo assim, afirmou que tem a maior simpatia por Lula.

- Eu não governo o Brasil. Eu governo os Estados Unidos. Gosto do Lula. Me dou muito bem com ele, mas a prorrogação concedida foi muito estranha, ressaltou o líder republicano.

CONTANDO COM O OVO...

...antes de a galinha pôr, se bem que minha vó, Joana Francisca da Conceição, diria outra coisa.

DERROTA IMINENTE

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) afirmou que tem 48 dos 81 votos para ser reconduzido ao comando do Congresso Nacional.

NEM DE LONGE...

...nos números do deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS), eleito senador.

- No novo Senado, serão 48 senadores a favor do impeachment de ministros do STF. E teremos maioria para eleger um presidente de direita. Zero chance de Alcolumbre permanecer no cargo, calculou.

PENSE NISSO!

Com boa parte dos políticos fulminados pelas urnas, ou seja, pela vontade do eleitor, o RH do novo governo vai ter trabalho para acomodar tanta gente.

Não parece salutar que o critério seja o "desemprego": esse futuro ministro passar a ocupar um importante cargo na Esplanada dos Ministérios pelo critério "ficou sem mandato".

Mesmo sabendo que boa parte dos pretendentes que já entregaram o currículo a Lula não tem essa qualidade toda, não. Vindo a ser chamados, muitos deles terão no score a árvore genealógica e a ficha de filiação partidária em primeiro plano. A capacidade técnica está lá na última página, nas notas de rodapé.

Por mais meritocracia e menos apadrinhamento e acomodação.

Pense nisso!