Na eleição do medo, STF dá voto de minerva e decide a disputa: Lula é escolhido presidente

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Nem bem as urnas estavam sendo fechadas, diga-se de passagem, com duas horas de atraso, e o Centrão já mandava emissários "abraçar" presidente eleito

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A LAMBANÇA DO STF

Quando alguém chama o STF de Suprema Corte, eu sinto até calafrios. Mas, caso o Supremo Tribunal Federal não quisesse ser partícipe desse imbróglio, era só devolver o problema para o TSE com um carimbo: "Quem pariu Mateus que embale".

MAS NÃO...

...distante de toda e qualquer jurisprudência, o Judiciário deu o voto de minerva nas eleições deste domingo.

TSE CHAFURDOU AS ELEIÇÕES

Nunes Marques tinha caneta, tinta e tinteiro, mas lhe faltou o ingrediente mais importante para ser consagrado um jurista de responsabilidade. Coragem. Terceirizou um decisão elementar.

FALTOU PULSO

Nunes Marques escutou os demais colegas do TSE e ouviu um sonoro não. Do outro lado, o ministro Cristiano Zanin deixou a toga no cabide e voltou a atuar como se advogado de defesa [de Lula] ainda fosse.

LULA FOI ÀS COMPRAS

Qualquer que fosse o resultado da disputa desse segundo turno, políticos do Centrão, principalmente os caciques do Republicanos e do PSD, já mapearam as importantes votações daqui para frente. A fatura será entregue a Lula em breve.

A ONÇA "COMEU" AS URNAS

Irineu Tamanini, uma das boas referências na assessoria de imprensa em Brasília, me lembrou um ocorrido na Ilha de Marajó (PA), que fez a eleição de 1998 ter sua apuração atrasada por seis horas.

ANTES DE PROCLAMAR COLLOR VENCEDOR...

...o então presidente do TSE, Francisco Rezek, mandou Tamanini anunciar que um cavalo que transportava urnas no município de Breves (PA) foi atacado por uma onça-pintada. O cavaleiro escapou fedendo, as urnas foram recuperadas, Collor eleito. Ele teve 53,03% contra 46,97% dados a Lula da Silva (PT).

QUE VENHA A TRANSNORDESTINA

A governadora Raquel Lyra (PSD) parabenizou Lula, dizendo que "pode contar com Pernambuco" e que é hora de "transformar cada compromisso em resultado na vida das pessoas". Se juntos conseguirem concluir a ferrovia, Pernambuco terá o que comemorar.

PENSE NISSO!

É bobagem achar que foram as duas horas a mais que deram a eleição a Lula contra Flávio Bolsonaro (PL). Como disse o professor Adriano Oliveira, da Universidade Federal de Pernambuco, "o medo favoreceu o presidente".

"O cenário que considerei remoto, mas que estava previsto em minhas análises, aconteceu: o medo favoreceu o presidente Lula, que está reeleito", escreveu.

Nem é necessário falar das dificuldades que o "novo" governo terá com um Congresso majoritariamente adversário. A não ser fazer o que Lula sabe fazer quando não tem maioria: compra.

Pense nisso!