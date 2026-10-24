Com o fim da campanha, a esperança ronda dois dígitos nas urnas, logo mais: 13 ou 22

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Imagina você o susto de Dona Maria quando foi informada pela neta, Jacy, que Greta Thunberg tinha anunciado apoio à candidatura de Lula: - Quem, Jacy!

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...MAS NÃO TRAGUEI

O último ato de campanha de Lula da Silva (PT) foi com a Constituição Federal nas mãos, como sinal de que vai cumprir, vindo a ser reconduzido ao cargo, o que ali está escrito. Mas o mesmo Lula, quando deputado federal constituinte, votou contra o texto final. No dia seguinte, o diretório do partido aprovou uma moção mandando os 16 deputados assinarem o texto final da lei.

A BEM DA VERDADE...

Foram 15 deputados, inclusive Lula, que votaram contra a Constituição. Somente João Paulo Pires (MG) votou a favor. Após os festejos, no “Bosque dos Constituintes”, atrás da Praça dos Três Poderes, João Paulo foi o primeiro a plantar uma árvore. Ele escolheu uma embaúba. O parlamentar morreu em 2024.

OS HOMENS MUDAM

Em outubro de 2026, um dia antes do segundo turno, o ministro Dias Toffoli, do TSE, antecipou que a Justiça Eleitoral “tem um desafio”, que é pôr fim à “possibilidade dos canais de comunicação, seja de rádio, televisão e das redes sociais que são dados para os candidatos fazerem a divulgação dos seus programas, transformarem isso num ringue, numa arena de debates. Temos que fazer com que a política volte a discutir política”.

CORTA PARA 1998...

...em um acanhado comitê de imprensa do TSE, o advogado do PT, recém chegado de Marília (SP), paparicado por muita gente, tinha o costume de sair das sessões de julgamento com o punho erguido: “Nesse ringue somos imbatíveis”. Anos depois, Toffoli foi agraciado com o cargo.

SIMBOLISMO É TUDO!

Hoje, Lula vota em São Bernardo (SP) e fica em São Paulo. Flávio, no Rio de Janeiro, voa para Brasília para acompanhar a apuração.

QUEM?

Dona Maria, do [bairro] Ibura de Baixo, na Zona Sul do Recife, deu um pulo da cadeira de balanço, tanto que o café entornou do copo americano.

— Vovó, a Greta está defendendo a reeleição de Lula!, gritou a neta.

— Quem é Greta, Jacy?

— A Greta Thunberg, voinha, uma militante ambiental, explicou Jacyelli.

— Danou-se!, disse Dona Maria, retornando ao encosto da cadeira.

É COMO DIZ LULA

"A grande lição é que sem povo a gente não ganha as eleições".

NA CAMPANHA PETISTA...

...alguns viram como “um bom sinal” o fato de o pneu do carro furar quando carregava Lula em Copacabana.

— Quem anda por esse brasilsão de meu Deus, como Lula tem andado, isso só pode ser um bom sinal, comemorou o presidente do PT, Edinho Silva.

PEDIU, LEVOU

É mentiroso um post da advogada criminalista Gizelly Bicalho dizendo que seu local de votação tinha sido alterado pela Justiça Eleitoral.

— A ditadura já começou. No primeiro turno votei em São Paulo; agora, fui ver e tinham transferido meu local de votação para o Espírito Santo, escreveu a ex-BBB.

“NÃO É VERDADE...

...que o local de votação da eleitora foi alterado para o Espírito Santo no segundo turno”, afirma um comunicado do TSE.

— A eleitora permanece habilitada para votar em São Paulo; a consulta pode ser feita na aba “Onde votar”, diz o comunicado do tribunal.

CONSUMMATUM EST — 13

“Há muita gente passando fome nesse país. Preciso que o povo me dê mais quatro anos pra acabar com isso de uma vez por todas”. SILVA, Lula, emocionado, ao afirmar que precisa acabar com a fome no Brasil.

CONSUMMATUM EST — 22

“Povo mineiro, vocês terão um presidente que não faz ameaças a vocês e ao Cleitinho [governador eleito], não, que vai ser parceiro de vocês. E tem uma tradição aí: quem ganha em São Paulo e quem ganha em Minas ganha no Brasil.” BOLSONARO, Flávio, após motociata pelas ruas de Belo Horizonte.

PENSE NISSO!

Agora é com você! A tirar pelas poucas propostas que fizeram os dois candidatos, o Brasil pode até passar por alguma mudança, mas certamente será acanhada.

Ao longo dos anos, os governos foram gastando como se não houvesse amanhã. Até porque, para eles, pouco importa o amanhã, haja vista que o que temos visto é o imediatismo da eleição.

Volto a usar este importante espaço para dizer que, daquilo que acompanhei, de todas as eleições desde Collor de Mello, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Bolsonaro, todos eles - salvo raríssima exceção - ficaram com o pé no logo mais, esquecendo o futuro.

Tiveram planos de governo de prazo curto. O Brasil ainda carece de um projeto de longo prazo.

Pense nisso!