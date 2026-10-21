Tereza Cristina quer presidir o Senado, mesmo se Flávio Bolsonaro vencer a disputa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Bravateiros, uni-vos! Flávio e Lula fazem bravata com essa história de abrir sigilo. Viabilidade técnica zero. Juridicamente falando, é uma falácia

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TEMOS UMA CANDIDATA

Senadora pelo Progressistas de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina afirmou ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, que mantém a candidatura para ser a primeira mulher a assumir o comando do Senado Federal e que pedidos de investigação contra ministros do Supremo Tribunal Federal não serão engavetados.

— Eu não terei medo de fazer o que tem que ser feito. Não dá é pra fazer o que está sendo feito. Dezenas de pedidos que acabam na gaveta do presidente. Isso não acontecerá, afirmou.

O CANDIDATO DE OPOSIÇÃO É RUIM...

...mas não deixa de ser uma boa resposta para espancar o truque fajuto de Lula da Silva de abrir sigilos.

A SEITA REPLICANDO JANONES

O deputado e marqueteiro de redes sociais André Janones (Rede Sustentabilidade-MG) tornou-se persona non grata no comitê de Lula. Nem Rosângela Lula, a primeira-dama, nem o próprio candidato: ninguém o quer ele por perto. Virou personagem tóxica.

REPETECO

Não é a primeira vez que um depoimento do caso Master é cancelado por “problemas na internet”. Desta vez, a “pane” alegada ocorreu antes do depoimento de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro. O “evento” foi remarcado para depois do segundo turno. Sei!

ESTÁ MAIS QUE CERTO

Flávio Bolsonaro correu ao TSE cobrando a divulgação dos gastos do cartão corporativo usado por Lula.

NEM COM REZA

Ecônomos e contadores que administram a fortuna da Igreja Católica vão debater, em março, “os efeitos da reforma tributária” e a “gestão eclesial”. O tema não poderia ser mais apropriado: “A nova reforma tributária e os desafios da conformidade contábil, fiscal e patrimonial na gestão eclesial”.

ESCAFEDEU-SE

Os defensores dos direitos humanos, as igrejas, as pastorais sociais, os movimentos populares e os operadores do Direito estão calados diante da proposta do líder do PT no Senado, Camilo Santana (CE), de redução da maioridade penal dos adolescentes.

GOOD MORNING, VIETNAM!

A fixação de Lula para com os Estados Unidos chegou ao ponto de o candidato à reeleição comparar seus eleitores ao “exército do Vietnã que derrotou os Estados Unidos”.

BRAVATEIROS

Flávio e Lula estão fazendo bravata com essa história de abrir sigilo. Qualquer estudante do primeiro semestre de Direito sabe disso. Viabilidade técnica zero.

PENSE NISSO!

A próxima legislatura terá ao menos 18 senadoras, de um total de 81 cadeiras. Um desses nomes é o de Tereza Cristina (PP-MS), pré-candidata à Presidência do Senado. Sua eleição seria a primeira, nos 202 anos da Casa, a escolher uma mulher para chefiá-la.

É certo que algumas delas virão com o discurso de que, ainda que mulher, Tereza Cristina não representa aquela corrente ideológica, o que, aliás, é pura falácia. Uma breve investida nesse tema mostra que seria prudente analisar como as “iluminadas” que fazem discurso em defesa da mulher, mas que querem escolher quem será essa mulher, cheira a casuísmo.

O que, aliás, é o que mais se nota. Basta verificar que nenhum grupo ligado aos direitos humanos foi à sacada da cobertura fazer qualquer manifestação contrária à tese adesista do PT, que agora passou a apoiar a redução da maioridade penal dos adolescentes.

Não que o tema não mereça ser discutido, aprofundado e aprovado, mas a conveniência adesista venda os olhos e definha os argumentos.

Pense nisso!