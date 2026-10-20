Candidatos, abram os sigilos; Planalto, mostre os segredos dos cartões corporativos

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Amadorismo do PT não tem limite. Quer criar CPMI a 60 dias do fim da legislatura. Nem um festivo DCE [Diretório Central de Estudantes] é tão tolo

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PABULAGEM GOVERNISTA

No auge da CPMI do INSS, ali, rondando os sigilos de Fábio Luís, o Lulinha, filho do presidente Lula da Silva (PT), a liderança do PT usou a maioria governista que detém no Congresso para sepultar as investigações. O relatório foi rejeitado.

FARÂNDOLA PETISTA

Os líderes do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC), e no Senado, Camilo Santana (CE), arregimentaram apoio para uma CPMI destinada a investigar possíveis ligações do candidato de oposição, Flávio Bolsonaro (PL), com Daniel Vorcaro.

ABRIR SIGILOS É FANFARRONICE

Caso os petistas acometidos pela síndrome da transparência tivessem um mínimo de interesse pela honestidade que resolveram pregar, começariam por abrir os sigilos impostos pelo governo sobre as visitinhas de Vorcaro ao gabinete de Lula.

CHEFE DA PF NA MIRA DO MPF

Muita sigla, mas, destrinchando: o Ministério Público Federal mandou investigar o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, por "suposto vazamento de informações sigilosas" sobre as fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS.

"PARIDADE DE ARMAS"

O STJ multou um advogado por ter inserido "comandos ocultos" em uma petição. O relator, Herman Benjamin, classificou a ação do advogado como "fraude gravíssima" antes de multá-lo em R$ 20 mil.

— Essa prática é extremamente grave. Não é um acidente de percurso, de tecnologia ou da inteligência artificial. Trata-se de uma violação absoluta do sistema processual, ressaltou o ministro do STJ.

COM O CHAPÉU ALHEIO

Empoderado com o apoio do centrão, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), chamou de "inaceitável" o rompante "franciscano" do governo de conceder gratuidade ao transporte público nos fins de semana. "É preciso discutir [outras] fontes para custear a benesse." Lula quer tirar dinheiro das emendas parlamentares.

SEM FUGIR DA RAIA

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, disse a um grupo de auxiliares que "está descartado o boato" de que deixaria o cargo antes do fim do mandato, em dezembro de 2027, em caso de vitória de Flávio Bolsonaro.

SESSÃO CORUJA

Caso Lula desista de participar do debate marcado para sexta-feira (23), a Globo deverá exibir uma edição estendida do Globo Repórter. Um dos temas pode ser sobre terras raras.

PENSE NISSO!

O Senado Federal é uma instituição tão bem organizada, com servidores muito bem pagos, mas seu presidente resolveu "destituir" a diretora-geral, Ilana Trombka. Os 54 senadores eleitos, que tomam posse em 1º de fevereiro de 2027, estão sendo orientados a procurar diretamente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

É ele quem está se encarregando da distribuição dos apartamentos e dos gabinetes. Em troca, Alcolumbre quer ser reconduzido ao comando da Casa a partir do ano que vem. Como diria Mané Garrincha, "tem que combinar com os russos".

Primeiro porque, qualquer que seja o resultado da eleição presidencial do próximo domingo, o quadro já está definido: o grupo que faz oposição a Lula e ao PT terá maioria e, embora o voto seja secreto, Alcolumbre vai ter que rebolar para virar o jogo.

Para você ter uma ideia do que esse senador da República fez de um cargo tão importante: virou um síndico desprestigiado.

Pense nisso!