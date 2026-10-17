PT manda militância trocar o vermelho pelo amarelo, mas campanha de Flávio segue colorida

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Lobista Roberta Luchsinger diz à CNN que pode fazer delação premiada e critica o presidente Lula por tê-la chamado de "pilantra" e "Vorcaro feminino"

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O GADO MUDOU DE DONO

Imagine quem tem TDAH, o famoso transtorno do déficit de atenção, e não acompanhou a convocação dos petistas que trocaram o vermelho pelo amarelo da seleção canarinho! Para os daltônicos, pior ainda.

FAZ O “J”

Nessa mesma linha de sinais trocados, o novo gado está pedindo que você use uma camisa amarela e faça um L com o polegar e o indicador abertos. Ocorre que as imagens capturadas em selfie, quando postadas nas redes, saem invertidas. Resultado: o que era para ser um “L” virou um “J”. Melhor voltar para o autorretrato 3x4.

EMPODERAMENTO DAS CORES

Em 13 de agosto de 1992, Fernando Collor (PRN), que acabara de completar 43 anos e estava em meio a denúncias de corrupção no seu governo, pediu aos brasileiros um gesto de “bondade” para com sua “inocência”: “Quero dos brasileiros um gesto com todos nas ruas de verde e amarelo”. No domingo seguinte (16), o “Domingo Negro” mostrou que o país estava de luto contra o presidente.

SENTIU?

No PSOL, ou pelo menos na cabeça do deputado eleito Jones Manoel, o “empoderado” senador Camilo Santana (PT-CE) aposta “em uma agenda de populismo e apresenta um projeto de lei (sic) para reduzir a maioridade penal para 16 anos, pra crimes hediondos”. Segundo Jones, a briga de Camilo com Fernando Haddad [ex-ministro da Educação], disputando a hipotética Casa Civil, “é uma burrice, uma inabilidade...”.

— Qualquer pessoa de bom senso deveria repudiar o fato de que, na boca da eleição, o cara tá preocupado em virar ministro pra ser presidente em 2030, reclamou.

PRONTO PARA DESMASCARAR FLÁVIO

Na linha de raciocínio do presidente do PT, Edinho Silva, o debate na TV, logo mais à noite, na Band, é “a principal porta do confronto direto” de Lula da Silva com Flávio Bolsonaro (PL).

— Nós queremos que o povo brasileiro possa saber o que representa o Flávio Bolsonaro, que mente o tempo todo, vociferou o presidente petista.

CUTUCOU A ONÇA?

Roberta Luchsinger, lobista ligada ao Careca do INSS, partiu para cima do presidente Lula, como quem entra com os dois pés no peito.

— Canalha, covarde, mau caráter é o que ele é. Qualquer coisa que acontecer comigo terá a digital do presidente da República, denunciou.

CONTEXTUALIZANDO

Em entrevista ao Flow Podcast, em 1º de outubro, Lula chamou Luchsinger de “Vorcaro feminino” e de “uma pilantra muito grande”. Depois de negar ter se encontrado com a lobista, o presidente disse que ela “mente muito”.

— Pelo que eu sei, ela é uma pilantra muito grande. Ela muito se assemelha ao Vorcaro, porque o Vorcaro conseguiu enganar um monte de gente, e ela também parece que enganou um monte de gente. Deve ser o Vorcaro feminino, acusou o presidente Lula.

VALE TUDO. TUDO, MESMO!

Torcedor ferrenho do Náutico, o senador Humberto Costa (PT-PE) replicou um vídeo do jogador Richarlison, conhecido como “Pombo”, em que ele acusa Flávio Bolsonaro de “envolvimento na perda da posse de uma mansão” em Angra dos Reis (RJ).

— Eu não quis vender a ilha para ele. Como não quis, os caras pegaram na mão grande lá na Justiça, denunciou o jogador do Tottenham.

PERNAMBUCO ENTRE OS MELHORES CAFÉS

Um Obatã, plantado por Vanda Lúcia Gonçalves em Triunfo, no sertão do Pajeú, atingiu a pontuação de 85,82 no 1º Concurso de Qualidade dos Cafés do Nordeste e ficou em 8º lugar. O arara de Paulo Roberto Diniz, também de Triunfo, obteve o 13º, com 82,89 pontos. O campeão é um Arábica Paraíso, da Serra dos Morgados, no sertão da Bahia. O café do doutor Joca recebeu 88 pontos. O podcast Café & Conversa entrevistou o produtor campeão.

PENSE NISSO!

O deputado André Janones (Rede Sustentabilidade-MG) certamente entende de marketing político mais que muita gente. Afinal, não é dele a autoria do livro “Janonismo Cultural: o uso das redes sociais e a batalha pela democracia no Brasil”?

Também é dele a ideia de que todo mundo que quer Lula no Planalto vista a camisa amarela da seleção brasileira. Aliás, Janones é o idealizador de um covil de notícias falsas chamado de “Exército do Lula”, antes da desidratação por imposição da Justiça Eleitoral.

Mas o que esperar de um deputado que se gaba de ser autor de um “best-seller” que “cimenta” o caminho das inverdades, para ser gentil com sua excelência?

Quer dizer, até ontem os petistas criticavam quem usava o amarelo e chegaram a rasgar bandeiras do Brasil. Hoje, virou a indumentária da virada.

Nem Karl Ludwig Kahlbaum (1828-1899), o pai da ciclotimia, conseguiria colocar esse povo nos eixos do vermelho.

Pense nisso!