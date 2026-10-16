Pronto para entrar em vigor: fim da escala 6x1 é vitória da lealdade de Alcolumbre a Lula

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com quase 140 mudanças na Constituição, o fim da escala 6x1 foi uma das poucas PECs cuja promulgação Lula acompanhou no Congresso. É campanha!

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'DIÁRIO DA PAPUDINHA'

Os tentáculos e o "conhecimento" de Daniel Vorcaro eram tão extensos — indo do Palácio do Planalto à oposição, do Judiciário até chegar a alguns blogueiros, a ponto de editar matérias deles. Não custa e, logo, logo, a gente vai ser bombardeado com notícias do cárcere, no diário com o ex-dono do Banco Master como editor-chefe.

MEU CORINTHIANS, MINHA VIDA

A nove dias das eleições e passados dez do fim das bets, patrocinadoras de campeonatos e clubes, a Caixa Econômica, portanto uma empresa pública, assina acordo de sigilo com um ente privado, um clube de futebol. O Corinthians do presidente Lula da Silva (PT) vai estampar na sua camisa a logo do banco. No estádio, também.

BOCA DE SIRI

Como tudo neste governo, a Caixa e o Corinthians assinaram "termo de confidencialidade", que envolve uma dívida estimada em R$ 640 milhões com o banco. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, corintiano roxo, foi testemunha ocular do acordo.

LULISTAS COM ALCOLUMBRE

O movimento de "gratiluz" da bancada governista com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), nem de longe se extingue com um tapinha nas costas de agradecimento.

ALCOLUMBRE OUTRA VEZ

O PT e os partidos que gravitam ao seu redor apoiarão a candidatura à recondução para que, na hipótese de reeleição de Lula, esse grupo possa ter "voz ativa" no Parlamento. Só ainda não se sabe como efetivarão esse desejo, uma vez que, até aqui, os atuais governistas não têm maioria para eleger o presidente do Senado.

FORA ALCOLUMBRE

Já o grupo que hoje é oposição ao PT chega em 1º de fevereiro com uma tropa de choque disposta a "varrer" Alcolumbre e seus seguidores do comando da Casa e das comissões.

FECHANDO O TEMPO

As articulações, distribuições de gabinetes e promessas de comissões já correm soltas pelo túnel do tempo — ala que fica abaixo da rua que separa o Planalto da Esplanada dos Ministérios.

LULA E OS ÔNIBUS AUTÔNOMOS

Pelo tom messiânico com que o presidente Lula "vendeu" a pauta do fim da escala 6x1, dando a entender que ninguém vai trabalhar aos domingos, causou uma dúvida desconcertante.

VEJA BEM!

Se o trabalhador vai ficar em casa com a família, mas o mesmo Lula promete ônibus de graça nos fins de semana, quem vai dirigir os coletivos?

A TURMA DA XUXA

Laura, a filha mais nova de Jair Bolsonaro (PL) com a senadora eleita Michelle Bolsonaro, completa 16 anos neste domingo (18) e vai poder receber até dez convidados para um almoço, desde que os convidados cumpram "regras e procedimentos de segurança" e não fiquem muito tempo, não. Apenas "um período necessário".

SAIU NA FRENTE

Candidato a ficar mais dois anos no comando da Câmara, o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) informou que a Casa vai aplicar a regra do fim da escala 6x1 ainda este mês. As normas valem, a princípio, para os mil e 700 empregados terceirizados.

PENSE NISSO!

De todas as atividades que vão surgindo no dia a dia de Daniel Vorcaro, ser banqueiro, mesmo, de fato, não era seu forte.

O homem organizava festas, orgias, bebedeiras, cuidava da capa das revistas femininas, das atividades dos blogueiros de pouca reputação, de sites duvidosos e até de alguns jornalistas que, no passado recente, foram renomados.

Vorcaro só não cuidou direito do dinheiro que administrava. O cara dialogava com o presidente da República, com ministros do STF, com o procurador-geral, com o chefe da Polícia Federal, com ministros e ex-ministros do atual governo e ainda tinha pique para festinhas regadas a mulheres bonitas.

Como diria uma tia minha que ganha dinheiro com carpideira: “O bicho é feito a ‘Mãe de Pantanha’”.

Pense nisso!