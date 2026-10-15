Atuando como líder informal de Lula, Alcolumbre salva o petista e adia o debate sobre a redução da maioridade penal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estava tudo certo para que governistas "empare­dassem a oposição", mas o tema da segurança pública e da redução da maioridade penal tisnou a ousadia

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

ALCOLUMBRE, O SALVADOR DA PÁTRIA DE LULA

Enquanto os senadores da bancada do governo batiam cabeça, sem entender a estratégia do líder do PT, Camilo Santana (CE), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), retirou o assunto da pauta de votação e livrou os governistas de uma grande encrenca.

MAIORIDADE PENAL, O POMO DA DISCÓRDIA

Ao colocar a PEC da Segurança Pública em votação no Senado, a campanha de Lula decidiu tirar proveito do vento a favor e anunciar que, logo após a aprovação da proposta, Lula da Silva (PT) criaria o Ministério da Segurança Pública, a partir do desmembramento do que é hoje o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O EQUÍVOCO DA ESTRATÉGIA GOVERNISTA...

...foi colocado em prática. Para não dar palanque à oposição, os governistas, aliás, Camilo Santana, foram lá e incluíram um destaque para votação, reduzindo a maioridade penal de 18 para 16 anos quando ocorrer um crime hediondo. Era a proposta da campanha de Flávio Bolsonaro (PL).

E AÍ?

Lula pelo menos teria discurso para rebater a denúncia da oposição, dizendo que ele protege o menor infrator. Mas o Planalto não contava com a crítica da Igreja Católica.

MANIFESTO CONTRA

No meio da tarde, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou uma nota afirmando que “a redução da maioridade penal não enfrenta as causas da violência nem oferece respostas para a segurança pública”. Lula não teve dúvida: entre sustentar uma estratégia que poderia não dar certo e contrariar as autoridades eclesiásticas, mandou abortar a ideia do líder do seu partido e, consequentemente, adiar a discussão.

MENINO DE RECADO

A insatisfação de Lula e a inquietação de seu comitê de campanha chegaram aos ouvidos de Alcolumbre, que retirou o tema da pauta.

— Eu vou retirar de pauta a PEC da Segurança Pública. Nós vamos aguardar os entendimentos das senadoras e dos senadores sobre o texto, porque agora estou sendo o culpado por emendas que foram apresentadas, de que vai alterar o texto e vai voltar para a Câmara, e que não pode ser uma decisão açodada, ressaltou. O assunto ficará para após o segundo turno das eleições.

FIM DO FORO DE AUTORIDADES

Proposta do ex-senador Alvaro Dias, que prevê o fim do foro privilegiado para crimes comuns, ganhou força para ser analisada em novembro. “Todos devem ser iguais perante a lei”, vaticinou Alvaro Dias. Ainda este ano, a Câmara deve desengavetar o assunto.

EXÉRCITO DO LULA...

...o quartel-general das notícias falsas ou de pouca credibilidade voltou a funcionar após a liberação pelo TSE e ganhou um novo “soldado”. Perguntado pelo “capitão” André Janones (Rede-MG) se vai comprar um celular novo para entrar no Exército, o candidato responde:

— Não, eu não vou comprar porque não tenho dinheiro. Vou pegar o da Janja emprestado e vou entrar.

MUQUIRANA!

Quando registrou sua candidatura, Lula informou à Justiça Eleitoral que dispõe de um patrimônio de R$ 4.775.650,54.

“ME TIRE DAQUI”

Em mais um depoimento à Polícia Federal, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro desafiou os investigadores a apontarem “qualquer tipo de fraude” na transação de compra do BRB (Banco de Brasília) pelo Banco Master.

— Os negócios foram lícitos e não causaram prejuízo ao BRB ou a clientes, diz um comunicado da defesa de Vorcaro.

PENSE NISSO!

Ao que parece, a “montanha pariu um rato” ou, como sustenta Horácio: parturient montes, nascetur mus. A bancada do governo no Senado cresceu o olho na popularidade do tema da segurança pública e decidiu enxertar uma emenda que conta com o apoio da maioria dos eleitores: a redução da maioridade penal.

Ocorre que estava com cara de fake. De falsa. Não tanto pela negligência do governo Lula com a segurança pública, mas porque reduzir a maioridade penal nunca foi a praia do PT e de seus aliados. Forçados pela popularidade da oposição nesse assunto, os lulistas no Senado — com pouco traquejo quando o assunto é a segurança do cidadão e o debate das causas da grave crise — só não foram à bancarrota porque seu “líder informal”, também chamado de Davi Alcolumbre, salvou o governo do naufrágio total.

— A minha decisão é tirar da pauta de votação de hoje — declarou.

A bancada palaciana respirou aliviada.

Pense nisso!