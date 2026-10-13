Guinada de Flávio Bolsonaro a favor da PEC 6x1 já era esperada

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No TSE, campanhas levam puxão de orelhas por tanta judicialização. No Congresso, Alcolumbre espera conquistar o voto dos novatos e inexperientes

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OPORTUNIDADE VERSUS OPORTUNISMO

O senador Flávio Bolsonaro (PL), até então crítico à PEC da escala 6x1, deu meia-volta no currículo e saiu da casa do pai declarando apoio à proposta. “É a vontade da maioria do povo”, disse o candidato.

VIRADA DE CHAVE

Após encontro com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem não via desde junho, Flávio considerou que a proposta de parlamentares governistas vai dar “liberdade para a pessoa montar seus horários de trabalho”. A votação está prevista para esta quarta-feira (14), em 1º turno.

SURFANDO NA ONDA...

...de um projeto mal elaborado e apresentado no oportunismo da campanha eleitoral, Flávio Bolsonaro quer tirar de Lula da Silva (PT) a primazia de surfar sozinho na onda da prosperidade eleitoral.

CHAMOU NA CHINCHA

O presidente do TSE, Nunes Marques, reuniu os coordenadores das duas campanhas e cobrou dos presidenciáveis condutas para evitar confrontos no 2º turno.

APADRINHANDO A MEDIDA

Além do pai, que achou melhor se render à PEC, o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), e o ex-presidente Michel Temer (MDB) foram decisivos para o apoio de Flávio à PEC da escala 6x1.

MINAS E O MERCADO

Até então, Cleitinho estava oscilando, na sua ciclotimia política, sobre se apoiava ou não Flávio. Já Michel Temer se considera de bom trânsito junto ao mercado e vai dizer que, no momento, o objetivo é “ganhar as eleições”.

DEMANDA ALTA

A Justiça Eleitoral registrou 162 processos de representação de ambas as partes, com pedidos de direito de resposta. Comparando com as eleições de 2022, quando foram 51 inquéritos, a alta ultrapassa os 200%.

'EXÉRCITO DO LULA', ANTRO DE FAKE NEWS

Tanto é que o seu mentor intelectual, André Janones (Rede Sustentabilidade-MG), campeão de espalhar notícias mentirosas, admitiu ter excluído mais de 500 memes do perfil “Exército do Lula”, por ordem do TSE.

TAPINHAS NOS OMBROS

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), não tem feito outra coisa a não ser fazer campanha. Aos novatos, tem oferecido gabinetes remodelados. Seu sonho é comandar, novamente, o Congresso a partir de 1º de fevereiro.

COM O PÉ FORA

A deputada Erika Hilton (Psol-SP), que nunca escondeu de ninguém seu xodó pela corte petista, agora já admite que está na hora de trocar de legenda. Vai ter que aguardar a janela partidária.

PERNAMBUCO ENTRE OS MELHORES CAFÉS

No primeiro Concurso de Qualidade dos Cafés do Nordeste, produtores de Pernambuco emplacaram três cafés entre os finalistas. Angelita Rodrigues, produtora no Sítio Pimentel, em Exu; Paulo Roberto, do Sítio Brejinho, em Triunfo; e, também de Triunfo, o café de Vanda Lúcia, do Sítio Gonçalves. Bahia, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte também tiveram cafés selecionados. A final será em 16 de outubro, na programação voltada à cafeicultura na Agência Sebrae, na Festa do Boi 2026, no Rio Grande do Norte.

PENSE NISSO!

Fiquei ouvindo conversas de fãs cobrando uma “posição” do seu ídolo, diante da iminência de uma eleição apertadíssima, pelo que aparenta até o momento. Alguns desses famosos que estão sendo cobrados eu nunca escutei um acorde sequer.

Mas será que artista tem mesmo que explicitar em quem vai votar, a quem vai dar apoio? Desconfio que não.

Até porque, minha gente, está uma chatice sem tamanho sair de casa para assistir a um show, a uma peça de teatro, a um vesperal, o que seja, e a banda dando o maior gás, quando, de repente, o cantor pega o microfone e faz um comício sem pé nem cabeça, defendendo uma candidatura.

O ingresso já está pela hora da morte, o estacionamento mais caro que a prestação do carro, a água com gás custando o preço de um champanhe e ainda ter de ouvir lorota fiada.

Não saio de casa, não.

Pense nisso!