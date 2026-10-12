No dia da padroeira, o que se viu foi uma curriola de candidatos com discurso de convertidos

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Lula reconhece que os alimentos estão caros e joga a culpa nas guerras e no governo de Jair Bolsonaro. E os pichadores no comício de Lula: quem paga?

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APARECIDA MILAGREIRA

No dia do feriado dedicado à Virgem Aparecida, Lula da Silva (PT) reconheceu que os alimentos estão caros, mas não é que jogou a culpa de parte da “pressão de preços” nas guerras da Rússia e no Oriente Médio!

HERANÇA MALDITA

O presidente jogou a culpa na gestão anterior de Jair Bolsonaro (PL).

- Encontramos um país com uma inflação de alimentos de 56% nos quatro anos do governo passado. Nós reduzimos, no nosso governo, para 13% a inflação de alimentos nos quatro anos. E eu acho que ainda está caro, reconheceu.

POR FALAR EM CULPA...

...agora é a vez de o comitê de Flávio Bolsonaro (PL) procurar responsáveis que mandaram ao ar propaganda eleitoral do candidato sem áudio.

- Hoje, pela primeira vez na história de uma campanha presidencial, o meu programa eleitoral foi transmitido sem som (...) Eles acham que vão calar minha voz. Mas não vão calar, não vão conseguir, lamentou.

ACHARAM UM CULPADO

Em curto comunicado encaminhado à reportagem da Rádio Jornal, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) responsabilizou o que classificou como um “problema técnico no Pool de Mídias”.

- No momento da finalização das mídias, antes da exibição, não foram carregados os áudios de nenhuma das duas propagandas de televisão em bloco desta segunda-feira (12), às 13h, para o cargo de presidente da República. Contudo, houve tempo hábil para a correção do problema antes da exibição da segunda propaganda, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou o comunicado.

ALCKMIN, O MILAGREIRO

O vice-presidente prometeu, em Aparecida (SP), a execução do projeto Caminho da Fé, com a construção de uma calçada e ciclovia de 134 quilômetros às margens da rodovia Presidente Dutra. Alckmin governou o estado de 2001 a 2006 e de 2011 a 2018. Somente agora, com sua candidatura a vice, foi que ele descobriu essa necessidade dos romeiros.

CHOVENDO NO MOLHADO

A senadora eleita Marília Arraes (PDT-PE) defendeu, recentemente, em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, a criação de um “comitê permanente” para acompanhar o desenrolar da execução do orçamento da União e das emendas parlamentares para Pernambuco. Ocorre que, desde a época em que Marília era deputada federal, já havia a coordenação da bancada federal. Os 25 deputados e os três senadores se reúnem constantemente, sob a coordenação conjunta dos deputados Carlos Veras (PT) e Augusto Coutinho (Republicanos).

VANDALISMO PATROCINADO

A campanha petista fala em um milhão, sem qualquer comprovação, ao se referir ao número de manifestantes na avenida Paulista, no último domingo. O comício de Lula da Silva (PT) terminou em depredação de patrimônio público e privado.

PICHANDO PATRIMÔNIO PÚBLICO

O rastro de destruição na avenida mais movimentada da cidade inclui estações do metrô e até a fachada de um órgão da Justiça. Mostrando vídeos pela cidade, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou que vai entrar na Justiça para reparar os danos.

- Dá só uma olhada nessas imagens. Quem precisa quebrar para ter razão já perdeu o argumento. Quantas manifestações da direita nós já tivemos na Paulista? Sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema, manifestações da família, denunciou.

NO CONDOMÍNIO DOS BOLSONAROS

Com a visita do filho ao pai, concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), apoiadores de Flávio vão à porta do condomínio Solar de Brasília, onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para um momento de oração e uma carreata até o comitê do filho, na QI 16 do Lago Sul.

PATO NO TUCUPI

Das iguarias paraenses, o pato assado servido com caldo da mandioca-brava e temperado com jambu, erva que causa dormência na língua, é de longe o mais recomendado para quem vai ao mercado Ver-o-Peso. A coluna recomenda.

BARRACO NAS PALAFITAS

O ex-senador Paulo Rocha (PT), atual superintendente da Sudam, foi detido em Belém (PA), acusado de embriaguez violenta, quando participava de uma festa na “Casa da Seresta”, na capital paraense.

CURRICULO

Quando era deputado federal, Paulo Rocha foi citado no esquema conhecido como “Mensalão do PT” e renunciou em outubro de 2005 para não ser cassado. Foi senador, ficou sem mandato, mas assumiu o cargo máximo na Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia.

PENSE NISSO!

Os goianos Bruno & Marrone, que, na pia batismal, passaram a se chamar Vinícius e José Roberto, fazem muito sucesso com a música “Feriado Nacional”, uma sincera narrativa de alguém que sai para as baladas na sexta-feira e só retorna na terça, porque na segunda-feira foi feriado:

“No bar, na esquina, a galera me espera e já era / E na segunda-feira, continua tudo igual / É feriado nacional”.

Como diria minha avó paterna, Joana Francisca da Conceição: “O bom dos Dias Santos de Guarda é que tem muito pecador se convertendo para pecar no dia seguinte”.

Nunca vi tanto ato de contrição. O beato Alckmin, o compungido Lula, o “convertido” Flávio. A Virgem ontem (12) fez milagres. O danado é que esses “hereges” usam e manipulam a fé contrita do eleitor.

Mas, cuidado, diria uma beata da igreja de São João Vianney, em Carnaíba (PE): “Cuidado, Deus castiga quem fica fingindo...”. Vai terminar empatada a eleição.

Pense nisso!