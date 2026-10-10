Troca de acusações esbarra na Justiça Eleitoral, e a Meta, dona do Instagram, nega ter prejudicado Lula

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Em Aparecida, o bispo do santuário dedicado à padroeira do Brasil apelou para que "ninguém venha para alimentar divisões ou animosidades"

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BATENDO NA META

A campanha de Lula da Silva (PT) deu para reclamar que a Meta, dona do Facebook e do Instagram, “tenta interferir nas eleições”, e que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por ter “identificado uma sequência de faltas nas plataformas”, além de ter ficado “impedida de impulsionar conteúdos”. O tribunal deu 48 horas para que a Meta prove, por A mais B, que está dando tratamento igual às duas candidaturas à Presidência.

O CONTRA-ATAQUE DA META

A empresa comandada por Mark Zuckerberg divulgou nota afirmando que “as alegações são simplesmente falsas” e que “não encontram respaldo nos fatos”. Resta saber o que dirá à Justiça Eleitoral.

PERFIS IRREGULARES

A campanha petista tinha batido à porta do TSE na quinta-feira (8), pedindo investigação para cassar a chapa de Flávio Bolsonaro (PL) por suposto “uso irregular dos perfis” de Pablo Marçal, influenciador que teve a candidatura barrada e agora está com Flávio.

“DE MÉDICO E DE LOUCO...”

...como se diz no interior do Brasil, “todo mundo tem um pouco”. Também gosto de uma frase típica das ruas de Barcelona, na Espanha: “¡A lo loco se vive mejor!”

TAPA NO VISUAL

Uma “pedra cantada” por uma dermatologista brasiliense depois que Lula deixou de lado o uso do chapéu na campanha: “Que bom que o presidente está melhor. Sua estética fica mais jovial assim”.

AGORA?

O tema do fim da reeleição sempre foi um “fio desencapado” nas hostes petistas, mas agora, justamente às vésperas do 2º turno, com pequeníssima margem de vitória para a oposição, o líder do PT no Senado, Camilo Santana (PT-CE), reconhece “que está mais que na hora” de que ocorra uma “profunda discussão” sobre o fim da reeleição.

NÃO É BEM ASSIM

De olho no segundo maior colégio eleitoral do país — 10,89% — Flávio Bolsonaro assumiu, com o governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos), que, se vier a vencer a disputa, vai reavaliar a dívida de Minas Gerais, estimada em R$ 190 bilhões. Depois, o filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL) fica falando que é preciso fazer cortes...

MAQUIAGEM EXPLÍCITA

Lula, por sua vez, lembrou que seu governo zerou impostos federais sobre a gasolina, sem contar a renovação do subsídio ao etanol. Mas a medida só vale até 10 de novembro, depois do segundo turno.

PROSELITISMO RELIGIOSO

O arcebispo de Aparecida, Mário Antônio da Silva, fez ontem um apelo para que os políticos não façam do Santuário Nacional de Aparecida um espaço para “alimentar animosidades”.

— Que ninguém venha para alimentar divisões ou animosidades, mas para renovar a fé, fortalecer a esperança e aprender com Maria a construir um Brasil mais fraterno, justo e solidário, apelou.

HERANÇA DOS MILITARES

No governo do general João Figueiredo (1918-1999), ele assinou a Lei nº 6.802/1980, que declarou 12 de outubro feriado nacional, “para culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil”.

PENSE NISSO!

Análise apresentada por Manoel Fernandes, diretor da Bites, indica que Lula chegou ao sábado “com um bom desempenho nas redes sociais” e alerta que “a onda em direção a Flávio Bolsonaro não desacelerou”.

Ainda segundo o dirigente da Bites, “o impulso de Lula” se deve ao seu encontro com jovens parlamentares eleitos “que tiveram atuação expressiva na campanha digital”.

Embora Flávio Bolsonaro tenha registrado “1,6 vez mais interações por post do que Lula da Silva”, há uma pequena margem de vantagem do bolsonarismo.

Analisando os números da Bites, parece não haver esse favorecimento de que reclamam os petistas, mas caberá à Justiça Eleitoral definir se houve ou não burla por parte da empresa que administra algumas das mais importantes redes sociais.

Pense nisso!