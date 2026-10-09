Alcolumbre marca para quarta-feira votação do 1º turno da PEC 6x1

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Alcolumbre não prevê data para a votação do 2º turno da PEC 6x1. Em Brasília, Lula se agarra à proposta, enquanto Flávio visita cardeal

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LULA NA PERIFERIA

A campanha do PT escolheu a cidade-satélite da Ceilândia, onde nasceu a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, senadora eleita (PL), para “abrir os trabalhos” rumo ao segundo turno. O Distrito Federal é uma das unidades da Federação onde haverá segundo turno. A disputa será entre a atual governadora, Celina Leão (PP), e Leandro Grass (PT).

— O Brasil não será governado por um fascista novamente, disse Lula ao defender o fim da escala 6x1.

FLÁVIO NA CATEDRAL

Longe da Ceilândia, que está a 50 km do centro de Brasília, Flávio Bolsonaro bateu à porta do arcebispo Paulo Cezar Costa, de quem recebeu um exemplar da Bíblia de Jerusalém, repleta de notas explicativas e fatos históricos para entender o contexto em que foi elaborada. O religioso entregou também ao candidato protestante uma réplica da imagem de Aparecida, padroeira do Brasil e de Brasília.

— O encontro transcorreu em clima de cordialidade e diálogo, constituindo uma oportunidade para a reflexão sobre questões de interesse da Igreja e da sociedade brasileira, informou a Arquidiocese nas redes sociais.

CAMPANHA REBATE VEJA

De acordo com o comitê de Lula, “é estarrecedor que a revista Veja estampe em sua capa acusações gravíssimas sem apresentar uma única prova”.

FILME DE LULA

Reportagem da Veja afirma que Daniel Vorcaro teria pago R$ 30 milhões ao Instituto Lula “para ajudar a financiar um filme do presidente”. Em troca, o Banco Master, ainda conforme a reportagem, teria acesso a fundos de pensão controlados por dirigentes petistas.

PEC 6X1

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), marcou para quarta-feira (14) a votação do primeiro turno da proposta que põe fim à escala 6x1.

— Cumpro, assim, o compromisso de colocar a proposta em votação, com responsabilidade, diálogo e respeito ao rito regimental, comunicou Alcolumbre aos demais senadores.

NÃO FALA EM 2º TURNO

Segundo o regimento do Senado, após a aprovação em primeiro turno, serão necessárias mais três sessões de discussão antes do 2º turno, com um intervalo de cinco dias entre a primeira e a segunda votação. Havendo acordo da maioria dos líderes da Casa, esse prazo, chamado de interstício, pode ser quebrado.

MENOS UM

A TV Record cancelou o debate que faria no próximo domingo com os presidenciáveis, alegando “incompatibilidade de agenda dos dois candidatos”. SBT, em 15 de outubro; Band/Estadão, em 18; e Globo, em 23, mantêm a realização de seus respectivos debates.

DUROU POUCO

O fenômeno Ana Elisa (PT-MG) virou fumaça e não faz mais parte do grupo de influenciadores da campanha de Lula. Eleita com mais de 524 mil votos, ela teve passagem meteórica pelo comitê do petista depois que foram reveladas mensagens suas criticando igrejas evangélicas, incluindo a retirada de benefícios tributários.

SAIU DO X

Antes de apagar sua conta, a deputada eleita relatou ameaças de morte e estupro. A Polícia Federal vai investigar as denúncias.

“ELES VÃO SE FALAR”

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aposta na reconciliação de Michelle Bolsonaro e seu desafeto Carlos Bolsonaro, eleito senador por Santa Catarina. Os dois passarão oito anos no Senado. “Mais cedo ou mais tarde, eles vão se falar, pode apostar”, reconheceu o presidente da legenda.

PENSE NISSO!

A abstenção recorde de 21,08% no primeiro turno é, agora, o foco dos dois candidatos ao Planalto. Mas nove estados estão acima da média nacional: Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Desses, somente os capixabas voltarão para nova votação na disputa pelo governo estadual.

Os dados e as planilhas nas mesas das campanhas mostram que é preciso especial atenção a esses estados, uma vez que a diferença entre Flávio e Lula é de menos de dois pontos percentuais.

Mas o que os dois candidatos têm a oferecer aos indecisos e a quem não quer sair de casa para votar? Até agora, somente firulas.

Lula se antecipa e abraça a causa do fim da escala 6x1. Flávio vai de redução da carga tributária, mudanças no Judiciário e segurança pública.

Parece pouco para quem chegou até aqui e não está decidido. Mas ainda há tempo.

Pense nisso!