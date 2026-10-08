Flávio Bolsonaro acena para Raquel Lyra, enquanto Lula escala ex-ministro para buscar apoio da governadora
PSDB volta a subir no muro e não vai apoiar nem Lula nem Flávio. O Republicados tem 30 deputados de Flávio e 11 para a campanha de Lula
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A PESO DE OURO
No atordoado comitê de campanha de Lula da Silva (PT), o senador baiano Rui Costa, ex-ministro da Casa Civil, foi destacado para abrir um diálogo com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD). Quando ministro do governo Lula, Rui Costa abriu as portas para a chefe do Executivo pernambucano “garimpar” recursos na Esplanada dos Ministérios.
ESPERANÇOSO
11 quadras mais ao sul, às margens do Lago Paranoá, Flávio Bolsonaro (PL) reuniu governadores do partido e fez um aceno para Raquel Lyra, “que não é do nosso campo político”, dizendo que vai “ajudar os cidadãos de cada estado, independentemente da coloração partidária de quem for governador, independentemente da coloração partidária de quem for o prefeito”.
A MISSÃO
...de falar com a governadora foi delegada ao senador Rogério Marinho (PL-RN).
DOIS PARTIDOS...
...em um só. É como se o Republicanos tivesse duas caras. Uma para o Nordeste e outra para o restante do país. De um total de 41 deputados, 30 vão apoiar Flávio Bolsonaro. Os outros 11 parlamentares, todos eles nordestinos, estarão com a candidatura de Lula. Mais muro impossível.
COMEÇARAM [MUITO] MAL
Deputados eleitos que Lula considera referência para virar votos associaram direta ou indiretamente o incêndio na Universidade Federal de Pernambuco ao atropelo que sofreram nas urnas no último fim de semana. Como diria o jornalista italiano Umberto Eco (1932-2016): “A internet deu voz a uma legião de imbecis”.
DEPOIS DE HORAS...
Augusto Cury (Avante) saiu da reunião anunciando apoio a Flávio Bolsonaro. Ele disse que só fechou o apoio depois da assinatura de um termo de compromisso com educação, saúde, mulheres, microempresas e pacificação. Quando perguntado quantos livros vendeu ao candidato, Cury desconversou.
FORÇA DE EXPRESSÃO
Mesmo que não tenha sido proposital, ao criticar a campanha de Lula, cobrando mais Brasil e menos São Paulo, a ex-senadora Kátia Abreu acabou cunhando um lema que deveria ser seguido pelos governantes.
KÁTIA É TUDO ISSO
Ministra da Agricultura do governo Dilma Rousseff, Kátia Abreu estava na casa do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), quando foi chamada de “namoradeira” pelo senador José Serra (PSDB-SP). Ela não pensou duas vezes: jogou uma taça de vinho na cara de Serra e ainda escreveu nas redes sociais:
— Reagi à altura de uma mulher que preza sua honra. Todas as mulheres conhecem bem o eufemismo da expressão “namoradeira”.
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E MUITO MAIS
Em 2019, senadora pelo Tocantins, Kátia Abreu (PDT) decidiu questionar, no microfone, a legitimidade de Davi Alcolumbre (DEM-AP) para presidir o Senado. Alcolumbre desligou o microfone. A senadora subiu até a mesa, onde estava o comando da Casa, e “roubou” uma pasta que estava nas mãos do presidente Alcolumbre. No dia seguinte, deu um buquê de flores ao presidente do Senado. “Não devolvi a pasta, mas dei flores”, lembrou.
OU, COMO DIRIA O POETA...
...Fernando Brandt (1946-2015): “Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil / Não vai fazer desse lugar um bom país”.
AMEAÇAS NO TSE
O tribunal pediu investigação por parte da Polícia Federal e do Ministério Público para apurar supostos ataques e ameaças a servidores da Justiça Eleitoral nas redes sociais. Mais de 30 mil manifestações teriam sido registradas até quinta-feira (8).
ALCKMIN EM APARECIDA
A Vice-Presidência da República informou ao arcebispo de Aparecida (SP), dom Mário Antônio da Silva, que Geraldo Alckmin (PSB) vai, na segunda-feira, assistir à missa da padroeira do Brasil.
FAKE NEWS
A Virgem foi motivo de polêmica no primeiro turno, quando a campanha de Lula divulgou uma notícia mentirosa associando Flávio Bolsonaro a uma proposta de retirar o título de Padroeira do Brasil.
PENSE NISSO!
Em conversa com uma autoridade eclesiástica da Igreja Católica, ela me lembrou que, na segunda-feira (12), é dia de ver muita gente “convertida”, ajoelhada aos pés da Virgem, no interior de São Paulo, que, “se fossem lá, pelo menos uma vez por ano, já seria bom”.
A cidade de Aparecida vai ficar pequena para tantos “forasteiros da fé” em busca de votos e de “flashes” para suas redes sociais. Saindo dali, voltam a cometer os mais bárbaros pecados.
O farisaísmo em época de eleição é marcante, por isso, não se iluda. Pratique sua religiosidade ou se abstenha, sem medo de ir para o inferno.
Pense nisso!