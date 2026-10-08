Flávio Bolsonaro acena para Raquel Lyra, enquanto Lula escala ex-ministro para buscar apoio da governadora

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PSDB volta a subir no muro e não vai apoiar nem Lula nem Flávio. O Republicados tem 30 deputados de Flávio e 11 para a campanha de Lula

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A PESO DE OURO

No atordoado comitê de campanha de Lula da Silva (PT), o senador baiano Rui Costa, ex-ministro da Casa Civil, foi destacado para abrir um diálogo com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD). Quando ministro do governo Lula, Rui Costa abriu as portas para a chefe do Executivo pernambucano “garimpar” recursos na Esplanada dos Ministérios.

ESPERANÇOSO

11 quadras mais ao sul, às margens do Lago Paranoá, Flávio Bolsonaro (PL) reuniu governadores do partido e fez um aceno para Raquel Lyra, “que não é do nosso campo político”, dizendo que vai “ajudar os cidadãos de cada estado, independentemente da coloração partidária de quem for governador, independentemente da coloração partidária de quem for o prefeito”.

A MISSÃO

...de falar com a governadora foi delegada ao senador Rogério Marinho (PL-RN).

DOIS PARTIDOS...

...em um só. É como se o Republicanos tivesse duas caras. Uma para o Nordeste e outra para o restante do país. De um total de 41 deputados, 30 vão apoiar Flávio Bolsonaro. Os outros 11 parlamentares, todos eles nordestinos, estarão com a candidatura de Lula. Mais muro impossível.

COMEÇARAM [MUITO] MAL

Deputados eleitos que Lula considera referência para virar votos associaram direta ou indiretamente o incêndio na Universidade Federal de Pernambuco ao atropelo que sofreram nas urnas no último fim de semana. Como diria o jornalista italiano Umberto Eco (1932-2016): “A internet deu voz a uma legião de imbecis”.

DEPOIS DE HORAS...

Augusto Cury (Avante) saiu da reunião anunciando apoio a Flávio Bolsonaro. Ele disse que só fechou o apoio depois da assinatura de um termo de compromisso com educação, saúde, mulheres, microempresas e pacificação. Quando perguntado quantos livros vendeu ao candidato, Cury desconversou.

FORÇA DE EXPRESSÃO

Mesmo que não tenha sido proposital, ao criticar a campanha de Lula, cobrando mais Brasil e menos São Paulo, a ex-senadora Kátia Abreu acabou cunhando um lema que deveria ser seguido pelos governantes.

KÁTIA É TUDO ISSO

Ministra da Agricultura do governo Dilma Rousseff, Kátia Abreu estava na casa do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), quando foi chamada de “namoradeira” pelo senador José Serra (PSDB-SP). Ela não pensou duas vezes: jogou uma taça de vinho na cara de Serra e ainda escreveu nas redes sociais:

— Reagi à altura de uma mulher que preza sua honra. Todas as mulheres conhecem bem o eufemismo da expressão “namoradeira”.

E MUITO MAIS

Em 2019, senadora pelo Tocantins, Kátia Abreu (PDT) decidiu questionar, no microfone, a legitimidade de Davi Alcolumbre (DEM-AP) para presidir o Senado. Alcolumbre desligou o microfone. A senadora subiu até a mesa, onde estava o comando da Casa, e “roubou” uma pasta que estava nas mãos do presidente Alcolumbre. No dia seguinte, deu um buquê de flores ao presidente do Senado. “Não devolvi a pasta, mas dei flores”, lembrou.

OU, COMO DIRIA O POETA...

...Fernando Brandt (1946-2015): “Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil / Não vai fazer desse lugar um bom país”.

AMEAÇAS NO TSE

O tribunal pediu investigação por parte da Polícia Federal e do Ministério Público para apurar supostos ataques e ameaças a servidores da Justiça Eleitoral nas redes sociais. Mais de 30 mil manifestações teriam sido registradas até quinta-feira (8).

ALCKMIN EM APARECIDA

A Vice-Presidência da República informou ao arcebispo de Aparecida (SP), dom Mário Antônio da Silva, que Geraldo Alckmin (PSB) vai, na segunda-feira, assistir à missa da padroeira do Brasil.

FAKE NEWS

A Virgem foi motivo de polêmica no primeiro turno, quando a campanha de Lula divulgou uma notícia mentirosa associando Flávio Bolsonaro a uma proposta de retirar o título de Padroeira do Brasil.

PENSE NISSO!

Em conversa com uma autoridade eclesiástica da Igreja Católica, ela me lembrou que, na segunda-feira (12), é dia de ver muita gente “convertida”, ajoelhada aos pés da Virgem, no interior de São Paulo, que, “se fossem lá, pelo menos uma vez por ano, já seria bom”.

A cidade de Aparecida vai ficar pequena para tantos “forasteiros da fé” em busca de votos e de “flashes” para suas redes sociais. Saindo dali, voltam a cometer os mais bárbaros pecados.

O farisaísmo em época de eleição é marcante, por isso, não se iluda. Pratique sua religiosidade ou se abstenha, sem medo de ir para o inferno.

Pense nisso!