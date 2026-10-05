Urnas refugam maioria dos ministros de Lula que concorrem nestas eleições
Desse total, somente um ainda está pendente — que é o vice-presidente Geraldo Alckmin [Indústria e Comércio]. Oito passaram no teste das urnas
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GIRO GALISTEU
Logo após passar por uma tristeza profunda, a apresentadora e ex-modelo Adriane Galisteu disse que "às vezes, na vida, a gente precisa dar uma guinada de 360º". Na geometria da campanha de Lula da Silva (PT), ou o presidente faz uma pirueta no ar ou vai virar chacota seu sonho estadista de comandar o país por 16 anos.
TREM BÃO, SÔ!
Ronaldo Caiado (PSD) e seus apoiadores prometem parar Goiânia (GO) nesta terça-feira (6) para receber o candidato de oposição, Flávio Bolsonaro (PL).
— É hora de abraçar essa causa para derrotar Lula e o atraso, sentenciou Caiado e seus 2.605.148 votos.
ATÉ TU, TEMER?
Tratado pelo próprio Lula e por todos os petistas como golpista, por ter herdado a vaga de presidente com o impeachment de Dilma Rousseff (PT), de quem era vice, Michel Temer (MDB) vai apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro, embora não se saiba quantos votos Temer tem.
— A sociedade não quer fórmulas repetidas e discursos grosseiros. Quer novas ideias, novas atitudes, novos projetos e um caminho diferente. Quer, portanto, reconexão. E reconexão é Flávio. Um bom Brasil a todos!, afirmou o ex-presidente.
AINDA SOBRE APARECIDA
Na cidade do Santuário, Flávio levou 58,30% dos votos válidos. Lula ficou com 32,12%.
JÁ EM BRASÍLIA...
...eleitores que votam na zona 18 se surpreenderam com a imagem da Virgem Aparecida em um altar improvisado na entrada do colégio católico que tem por nome Perpétuo Socorro.
CHIFRE EM CABEÇA DE CAVALO
Foi alvoroço propositadamente criado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, sobre uma suposta "interferência dos Estados Unidos" em meio ao processo eletivo. Nesta segunda-feira (5), o procurador-geral, Rodrigo Janot, deu parecer pelo arquivamento por absoluta "falta de elementos".
COLOCAR EM VOTAÇÃO PEC 6X1
É o máximo que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), pode fazer para agradar ao seu protetor Lula da Silva. O ministro da Articulação Política, José Guimarães, aposta na votação em plenário da PEC da Escala 6x1 o quanto antes.
— Vou conversar com o presidente [Alcolumbre], com os líderes e sentir a temperatura pra gente votar até quarta-feira (7).
URNA REFUGA MINISTROS DE LULA
18 auxiliares do presidente submeteram seus nomes ao crivo do eleitor: 12 foram reprovados pelas urnas: Fernando Haddad (PT-SP); Márcio França (PSB-SP); Renan Filho (MDB-AL); Simone Tebet (PSB-SP); Marina Silva (Rede-SP); Gleisi Hoffmann (PT-PR); Carlos Fávaro (PSD-MT); Celso Sabino (PDT-PA); Paulo Pimenta (PT-RS); Paulo Teixeira (PT-SP); Daniela Carneiro (Republicanos-RJ) e Márcio Macêdo (PT-SE) — ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência.
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OITO PASSARAM NO TESTE
Anielle Franco (PT-RJ), Igualdade Racial; Jader Filho (MDB-PA), Cidades; Silvio Costa Filho (Republicanos-PE); Sônia Guajajara (PSOL-SP); André Fufuca (PP-MA), Esporte; Nísia Trindade (PT-RJ), Saúde; Rui Costa (PT-BA), Casa Civil; e Macaé Evaristo (PT-MG), Direitos Humanos.
MAIS UM
E Geraldo Alckmin (PSB-SP), Indústria e Comércio, que disputará a vice-presidência no 2º turno.
PENSE NISSO!
As eleições são um palco para estudo da psicanálise, a grande contribuição que Sigmund Freud (1856-1939) deixou à humanidade.
Quando estava soberbamente se sentindo com a chave do Palácio Guanabara na mão, Eduardo Paes (PSD) tinha tanta certeza de vitória que chegou a esnobar eleitores e negligenciar bairros mais distantes da orla marítima.
Quando houve a judicialização da candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), Paes aplaudiu e pediu a anulação dos possíveis votos do ex-governador.
Nas idas e vindas da Justiça, Garotinho foi habilitado, teve 274.411 votos e concorreu sub judice. A pendência ainda depende do plenário do TSE.
No frigir dos ovos, Douglas Ruas (PL) passou à frente de Eduardo Paes, e ambos vão para o 2º turno. Mas há um porém. Caso a Justiça anule os votos de Garotinho, Ruas vence no 1º turno.
O pulo do gato é Garotinho desistir da ação. Se ele assim o fizer, não haverá 2º turno no Rio. Agora, Eduardo Paes é contra.
Pense nisso!