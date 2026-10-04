Novo Senado será anti-Supremo e mais à direita, como a maioria dos eleitores brasileiros

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Lula terá de se agarrar ao cargo que ocupa para tentar desconstruir o adversário. Já Flávio Bolsonaro terá pela frente uma militância aguerrida

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O PESO DE SER LÍDER...

...de um governo pesado, levou o senador Randolfe Rodrigues (PT) a ser fragorosamente derrotado no Amapá.

ONDE, ALIÁS...

...o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), também viu seu candidato, Clécio Luís (União), voltar da disputa com as mãos abanando.

FLÁVIO DINO, O PERDEDOR...

...além do ministro do Supremo Tribunal Federal, que apoiava o petista Felipe Salomão, no Maranhão, o clã dos Sarneys não conseguiu alavancar a candidatura de Roseana ao Senado.

A DERRAPADA DOS BOLSONAROS

No Mato Grosso, o atual senador Wellington Fagundes (PL) tanto fez que conseguiu uma declaração de Jair Bolsonaro, por meio do filho Flávio, de que ele seria seu candidato. O partido fez pouco por Wellington, Flávio mostrou tímido empenho e o irmão mais descontrolado, Eduardo, chegou a manifestar apoio à candidatura de Otaviano Pivetta (Republicanos). Não deu outra. Pivetta vai comandar Mato Grosso pelos próximos quatro anos.

TROCA, TROCA...

...de partido e de polos levou a senadora Soraya Thronicke a pular de partido em partido - Novo, PSL, União Brasil, Podemos e, finalmente, PSB. Migrar dos braços do bolsonarismo para a porteira da casa do lulismo, foi tragada pela ojeriza que os eleitores têm de políticos que ficam de "galho em galho".

EM MINAS, HEIN?

Aécio Neves (PSDB) virou pó. Desidratou-se de uma maneira que ficou em 7º lugar na disputa pelo Senado. É o fim dele e do partido.

TANTO ESFORÇO

...e tanta arrogância, por nada. A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) tanto judicializou a campanha no Paraná, tentando empurrar Deltan Dallagnol, eleito, para o colo do ministro Gilmar Mendes, do STF, e acabou sofrendo uma acachapante derrota por uma vaga ao Senado.

CADÊ O LULA?

A pergunta tantas vezes repetida por Nabor Wanderley (Republicanos) ficou sem resposta, e o pai do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), não atingiu os votos para ser eleito senador. Faltaram menos de 80 mil, mas ele acredita - e disse isso a uma rádio paraibana, logo após o resultado final: "Se ele [Lula] tivesse vindo à Paraíba, o resultado seria outro".

PATO AO TUCUPI

No Pará, onde o ex-ministro do governo Lula Celso Sabino chegou a brigar com o União Brasil para não largar o osso do Ministério do Turismo, trocou de legenda, foi para o PDT e disputou o Senado. Ficou em 4º lugar.

A PRIMEIRA VÍTIMA DO MASTER

O atual senador Ciro Nogueira (PP-PI) andava para cima e para baixo com o banqueiro Daniel Vorcaro. Fez negócios, pegou dinheiro, fumou charuto, bebeu uísque do bom e do melhor, mas acabou sendo o primeiro dos políticos a ser varrido do mapa por causa do escândalo do banco.

O "SOLDADO DE LULA"...

Eduardo Paes (PSD), por pouco, não dançava no Rio de Janeiro. Ele chegou a se declarar como o "soldado do presidente Lula".

— Estamos aqui para o que der e vier, presidente. Quase dança. Esteve às margens de vencer no 1º turno, segundo as pesquisas. Vai ter de enfrentar um 2º turno com Douglas Ruas (PL).

BOLSONARO DERROTADO...

...foi em Roraima, para onde mandou seu sombra. O deputado Hélio [Bolsonaro] Lopes deixou o Rio de Janeiro e se transferiu de mala e cuia para o Norte do país. Não teve nem 13% dos votos.

DINHEIRO DA CUECA

O pernambucano, que fez carreira em Roraima, Chico Rodrigues (PSB), tinha sido flagrado pela Polícia Federal, em outubro de 2020, com cerca de R$ 33 mil escondidos na cueca. Escapou da cadeia, mas os eleitores lhe viraram as costas. Chico foi derrotado.

BOLSONAROS EM ALTA

Já em Santa Catarina, a fórmula de exportar políticos rendeu dividendos para os Bolsonaros. Carlos trocou Copacabana por Jurerê e foi eleito senador da República. Renan tinha ido antes. Hoje é vereador e, no ano que vem, deixa Balneário de Camboriú por uma cadeira na Câmara Federal.

E A DUPLA MARINA & SIMONE

A primeira já tinha deixado o Acre e nunca mais voltou aos seringais. Simone Tebet deu um pontapé no seu partido, o MDB, e migrou para o socialismo de João Campos, depois de ter deixado seu Mato Grosso do Sul. Tampouco logrou bom resultado.

PENSE NISSO!

Michelle Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama, é um fenômeno na primeira vez que enfrentou as urnas. Teve mais votos que a candidata Celina Leão (Republicanos), que disputava o Governo do Distrito Federal. Esse nome não pode ser ignorado.

Após o fechamento das urnas, Flávio Bolsonaro (PL) reuniu o QG de campanha para afirmar o óbvio de que "o Brasil quer mudança". O filho mais velho de Jair Bolsonaro prometeu um STF "despolitizado" e que "não vai interferir nas eleições".

Já Lula da Silva, que imaginava "nadar de braçadas", reconheceu que o resultado "foi inesperado", chamou o 2º turno de "prorrogação" e admitiu: "muitas vezes é inesperado, a gente nunca consegue tudo aquilo que a gente queria. Confesso que estava convencido de que ia ganhar as eleições em primeiro turno".

25 de outubro tem mais.

Pense nisso!