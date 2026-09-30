Pedido de vista no TCU atrasa, mais uma vez, a obra da Transnordestina

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TSE mantém proibida propagação de notícia mentirosa que atribui a Flávio Bolsonaro intenção de tirar da Virgem Aparecida título de Padroeira do Brasil

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VADE RETRO

A coluna apurou que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, teria procurado a colega Cármen Lúcia para que ela assumisse os inquéritos de ministros do STF citados nas investigações da Polícia Federal, no caso do Banco Master. Cármen Lúcia agradeceu a deferência do convite, desconversou e deixou a xícara de café pela metade.

DESENROLA, ENROLADO NAS PERGUNTAS

A medida para lá de eleitoreira do governo Lula da Silva (PT), anunciada com o objetivo de que sejam compradas dívidas, não tem data para sair do papel, e sua implementação tende a ser um tiro n'água.

DESENROLA, GOVERNO!

A medida provisória tem previsão de compra de débitos de até R$ 10 mil por pessoa, com mais de 720 dias de atraso. O próprio ministro do Planejamento, Bruno Moretti, reconhece que a tendência é de que somente em janeiro de 2027, três meses após as eleições, a medida seja "acessada" pelos endividados.

PERGUNTAR NÃO OFENDE

Quando alguém chama um deputado que recebeu 1.492.047 votos de "piá de bosta", precisaria ter disputado uma eleição, nem que fosse de vereadora em União da Vitória (PR). Não que Nikolas Ferreira (PL-MG) seja "flor que se cheire", mas a primeira-dama é paupérrima de argumentos.

MAIORIA FORMADA...

...e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a remoção dos posts dos lulistas dizendo que Flávio Bolsonaro quer retirar o título de Padroeira do Brasil da Virgem Aparecida.

- A fé e Nossa Senhora Aparecida não estavam em julgamento; foi como votou o ministro André Mendonça.

FORCINHA PEDAGÓGICA

Segundo o Estadão, a Embaixada do Brasil em Madri ajudou Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha, o filho mais velho de Lula, a encontrar escola para a criançada.

EMPURRANDO TRANSNORDESTINA COM A BARRIGA

Um pedido de vista do ministro Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União (TCU), "para alinhar ideias", adia mais uma vez a obra, no trecho de Pernambuco. Com isso, o Ministério dos Transportes e a Infra S/A "não poderão assumir novos compromissos financeiros" para dar andamento à obra da Transnordestina. Por enquanto.

RENÚNCIA DE PRESIDENCIÁVEL

Não vai tirar o sono de ninguém, nem mexer com as pesquisas de opinião, a Bolsa de Valores não cairá, mas é importante informar que Leonardo Avalanche, candidato a presidente pelo PRTB, alegou "motivos técnicos, jurídicos e pessoais" para desistir da disputa.

DINO DÁ PERDIDO EM LULA

Quando o ministro do STF viu que o ex-chefe estava no meio de um comício, fez uma ligação para que milhares de manifestantes pudessem escutá-lo, ele atendeu, mas logo dispensou o presidente. Não era para ser diferente.

PENSE NISSO!

O presidente Lula, bem mais cansado, tem terceirizado as críticas rasteiras aos oposicionistas, embora ele próprio, vez ou outra, ainda "cuspa" uns impropérios.

Flávio Bolsonaro, mais afoito, está "comendo corda". O danado é que, dependendo de quem está lhe dando essas asas, passe cera e, assim como na mitologia, o Ícaro dos Bolsonaro naufrague enquanto nada no mar de arrogância.

Lula dá corda à primeira-dama, e Rosângela desce o sarrafo nos adversários, mesmo sem ter o cabedal para tanto, embora algumas especialistas chamem esse efeito de mulher empoderada.

Flávio, que já começa a negociar espaço em um eventual governo, precisa, antes, impedir que Lula não chegue a 50% dos votos válidos, mais um, no próximo domingo.

Somente após esse dia é que a campanha volta a pegar fogo. E aí Lula, o fujão, não terá como se esquivar do confronto. Flávio, o esquentadinho, vai ter de ter mais jogo de cintura na hora de rebater as críticas.

Pense nisso!