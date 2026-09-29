Está mais do que na hora de pôr fim ao sacrilégio contra a Virgem Aparecida

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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"Se é para o bem dos meus eleitores, diga aos demais candidatos, inclusive Flávio Bolsonaro, que mantenho minha candidatura." Caberia na boca de Zema

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QUEIXANDO-SE AO BISPO

Já se foram os anos, os séculos, talvez, em que o dizer “vá se queixar ao bispo” tinha sentido de autoridade, como era no direito português de antigamente. O tom proselitista do presidente Lula da Silva (PT) com a imagem da Virgem de Nazaré merecia um puxão de orelhas do arcebispo local, Júlio Endi Akamine.

SE BEM QUE...

...levando-se em consideração a nota que os bispos da Amazônia divulgaram, pedindo voto pela “nossa democracia”, dificilmente fariam uma desfeita com Lula.

— Não deixe de votar. É um dever que garante o direito de todos. É a garantia da nossa democracia, diz um trecho do manifesto.

NUNCA, AO MESMO TEMPO

Do professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, dizendo que, na política do Brasil, duas coisas “divertidíssimas” estão acontecendo simultaneamente: “a extrema-direita, que fez de fake news o seu ganha-pão digital”, foi vista “nas cordas por conta de uma fake news de esquerda”. Ao mesmo tempo em que “a esquerda vivendo os seus dias de ‘espalhar fake news é gostoso demais’”, diz o educador baiano.

VALEI-ME, DEUS!

Flávio Bolsonaro (PL) achou um jeitão todo dele para confrontar a polêmica da fake news da Virgem. O candidato liberal disse que pretende “decretar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo”.

MEIO GRAVE

E eu achando que alguém dizer que “a mulher aprende a tomar toque desde pequena” era grave, mas parece que não é, não. Não li nada contrário escrito pelas candidatas “mulheres” para quem Lula pediu voto quando esteve no Recife.

OBSERVANDO IN LOCO

Uma centena de observadores, vindos de 23 países, chega ao Brasil para “acompanhar a logística”, medir os “índices de violência” e observar “o processo tecnológico” das eleições brasileiras.

CHURRASQUINHO CHINÊS

O governo brasileiro foi informado de que o país acaba de bater 100% da cota anual de exportação de carne bovina para a China e que, a partir de agora, esse produto sofrerá uma sobretaxa de 55%. O início da cobrança será em 2 de outubro.

O DIA “D”

Até o fechamento desta edição, vinha acontecendo na campanha de Romeu Zema o que aconteceu com Dom Pedro I (1798-1834), que pronunciou a seguinte frase: “Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pronto! Digam ao povo que fico”.

DIA DE FICAR

O ex-governador mineiro disse que mantém a candidatura ao Planalto, mesmo atingindo apenas 1% dos votos, segundo a pesquisa Quaest.

— Nunca desisti de nada na vida, não é agora que vou desistir. Vou manter a candidatura até o último minuto, sustentou.

FOI POR W.O.

Enquanto o cerimonial do Ministério do Esporte preparava copos para água e xícaras para café, cadeiras, controles remotos dos ares-condicionados, só que, na hora agá, “cadê os homi?”. Os dirigentes de times de futebol não apareceram. Passaram a perna e não compareceram à reunião com o ministro Paulo Henrique Perna. O tema das bets seria a pauta do encontro que não houve.

‘INCONSEQUENTE’ E ‘VAZIO’

Foram dois adjetivos usados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, ao mandar remover um vídeo do candidato Lula da Silva atacando a Justiça Eleitoral.

— O candidato [Lula da Silva] fez um ataque inconsequente à nossa Justiça Eleitoral. Foi uma fala vazia, desprovida de dados ou informações, cujo objetivo é um só: disseminar o descrédito deste tribunal, sentenciou o presidente do TSE.

NO TSE...

No calor de um comício em Teresina (PI), Lula advertiu a militância que “não venha os americanos querer influir nas nossas eleições, que não venha o Tribunal Eleitoral querer falcatrua, porque a gente sabe o que eles são capazes”, esbravejou o petista.

PENSE NISSO!

Levantamento recente do Ministério dos Direitos Humanos aponta que, entre 2025 e 2026, cerca de 4 mil brasileiros foram deportados dos Estados Unidos. A maioria deles é de Minas Gerais.

Mas a preocupação maior do governo brasileiro é com as deportações para países que não são da origem dos deportados, como México, Moçambique e Guiné Equatorial.

As informações do governo brasileiro são de que muitas dessas pessoas embarcam em um avião certas de que estão voltando para o seu país de origem. Acabam descobrindo a verdade quando desembarcam em terras estrangeiras.

Como o governo Lula fechou absolutamente toda e qualquer porta de negociação sobre todos os temas com o governo de Donald Trump, fica impossível negociar uma política humanitária, porque há, ainda, perto de 2 mil cidadãos do Brasil que estão encarcerados nos Estados Unidos “por razões migratórias”, conforme os dados do Itamaraty.

Logo, sabedor que é o governo do Brasil de toda essa situação, está mais que na hora de ter uma política que cuide das migrações e que advirta aos seus cidadãos que o mundo lá fora não é assim tão cor-de-rosa, como propagam.

Pense nisso!