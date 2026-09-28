Flávio Dino pede a palavra do plenário do STF; enquanto isso, a 'fake news' sobre a Virgem está liberada

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Aviões da FAB - Que o próximo presidente tenha coragem de dar uma limada na farra do uso de aviões da Força Aérea Brasileira por ministros do STF

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SE APEGANDO À BATINA

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) sentiu-se "devidamente contemplada" porque os bispos "confirmaram que era fake news", em nota da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), dizendo que "informações falsas" circulam nas redes sociais sobre a retirada do título de padroeira do Brasil da Virgem Aparecida. "A CNBB não produziu, autorizou ou participou da elaboração ou divulgação de informações falsas relacionadas ao atual processo eleitoral", diz o comunicado da organização do episcopado brasileiro.

- A Conferência repudia a produção e a utilização de informações falsas, independentemente de sua origem ou de quem possam beneficiar ou prejudicar, conclui a nota da CNBB.

NAS ASAS DOS AVIÕES DA FAB

Que o próximo presidente tenha coragem de dar uma limada na farra do uso de aviões da Força Aérea Brasileira por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

PROIBIÇÃO PARA TODOS...

...inclusive para lobistas que usam só por serem amigos do filho do presidente; ou ministros de Estado que "organizam" eventos em sua região de origem, em geral nos fins de semana, e aproveitam para requisitar a aeronave.

RETROESCAVADEIRA

Depois de ter passado o trator por cima do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), anulando decisão do colega André Mendonça, proibindo a divulgação de fake news sobre Aparecida, o ministro Flávio Dino liberou geral e requisitou que sua decisão seja analisada pelo plenário do STF.

SABE-SE LÁ, QUANDO

Enquanto isso, a mentira da jornalista e das redes sociais que propositadamente se enrabicharam atrás do boato vai estar "desembestadamente" livre para circular e causar danos eleitorais.

PARADAS DE SUCESSO

Do economista e ex-ministro de Minas e Energia Adolfo Sachsida, depois do vai e vem do STF, quando Dino derrubou o veto de Mendonça:

- O STF inaugurou uma nova jurisprudência hoje. Depois dos sucessos: 'a Constituição proíbe a censura, mas vou liberar assim mesmo'" e "A Constituição protege o sigilo da fonte, mas vou violar assim mesmo", vem aí o novo hit "Fake News não pode, mas vou liberar assim mesmo".

BRASIL-SIL-SIL!!!

O silêncio da CBF sobre a medida provisória das bets, editada pelo governo Lula da Silva (PT), tem um quê de seu padrinho político, Gilmar Mendes, do STF. Ele tem voz ativa na confederação e sempre esteve com um pé no palanque do petista.

APLAUSOS FALSOS NA ONU

Era só o que faltava. Pois não é que a campanha de Lula fez uma montagem de seu discurso na Assembleia da ONU na semana passada? O presidente brasileiro aparece fazendo seu discurso, mas os aplausos que se seguem e que estão na propaganda eleitoral são uma salva de palmas dada ao secretário-geral António Guterres.

MESMO ASSIM

Apesar da claque que levou na comitiva de Nova York, nem de longe os aplausos que aparecem em sua campanha são reais.

55% PRO LULA

É a análise de Christopher Garman, diretor-executivo para as Américas na Eurasia Group. Segundo ele, a eleição está "meio a meio", mas há um "viés de vitória para Lula". O que pesa a favor do presidente é ser ele o atual incumbente.

- A repercussão da proibição das bets, o alívio da dívida para os consumidores e a fake news sobre Nossa Senhora Aparecida sugerem que Lula entra nessa última semana do primeiro turno com um pequeno ímpeto. O nosso viés de baixa da probabilidade de 55% está um pouco menor hoje ante a semana passada, avalia Christopher.

PENSE NISSO!

O voto útil ou o voto no candidato inútil? Não é só nessas eleições; já faz uma boa temporada de disputa que o brasileiro está confirmando o seu voto no menos pior. Nem de longe escolhe-se o candidato pelas propostas ou por seus feitos.

É só dar uma espiada nas conversas, nos comícios. Dando-se uma peneirada, pouca coisa escapa — e não precisa ser rigoroso na granulometria, não.

Aí, chega-se à reta final da campanha, enviada de acusações, notícias e informações falsas, e a pergunta que fica: não tinha um menos ruim, não?

Pense nisso!