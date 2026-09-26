Ainda rende dividendos à campanha de Lula a notícia falsa sobre a Virgem Aparecida

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Fim das bets não termina com a medida provisória da proibição, editada por Lula. No STF, há uma ação sobre jogos de azar parada na mesa de Flávio Dino

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A HONESTIDADE

O presidente Lula da Silva (PT) descobriu, faltando pouco mais de dez dias para as eleições, que os jogos que seu governo tinha legalizado estão destruindo a economia das famílias. Ontem, criticou as bets e defendeu atividade lícita, em vez de apostas.

— Quem quiser ganhar dinheiro, arrume um jeito honesto, destacou.

NÃO TOQUE NO MEU FERIADO

O ônibus que faz a linha 180.1 — São Sebastião-Rodoviária — passava nas imediações do condomínio Solar de Brasília, onde moram os Bolsonaros, e uma passageira diz para outra: “Esses monstros querem acabar com a santa”.

— Por mim, desde que não tirem o meu feriado pra passar o dia com os meninos, disse uma colega sentada ao lado.

JUDICIALIZANDO O “TIGRINHO”

Desde 6 de agosto, está em uma das gavetas do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), um recurso extraordinário que “proíbe e criminaliza a exploração de jogos de azar”, como bingo, plataformas on-line e caça-níqueis.

DO CONGRESSO PARA O JUDICIÁRIO

Como a medida provisória do governo Lula começa a tramitar entre o primeiro e o segundo turno das eleições, vindo a ser aprovada, pode ter o mesmo destino do recurso que está com Dino.

SINCRETISMO RELIGIOSO

A mesma Rosângela da Silva que, em fevereiro de 2021, publicou uma foto diante de um altar com imagens de orixás e a legenda “saudades de vestir branco e girar, girar, girar”, agora, primeira-dama, veste a manta da fake news de Aparecida e publica uma foto do marido segundo a imagem da Virgem: “Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, olhai por nós!”

GABINETE FEDERAL DO ÓDIO

Flávio Bolsonaro, cujo pai governou convivendo pacificamente com o gabinete do ódio, agora — e com razão — pede punição para um assessor da Secretaria de Comunicação que republicou boatos dizendo que o candidato do PL pretendia tirar o título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida. Uma notícia falsa dada pelo GloboNews. A Globo desmentiu sua jornalista, mas boa parte da imprensa seguiu replicando o assunto.

MUNDO RAIVOSO

As arestas estão tão carentes de serem aparadas que uma moça do serviço geral do Senado estava limpando o carpete azul quando disse que proibir o “Tigrinho” era “um tiro no pé”.

— Deus me livre, mulé, para com isso, nós precisamos é de um mundo cada vez sem armas, retrucou a colega.

CHUTANDO O PAU DA BARRACA

O deputado federal Túlio Gadêlha (PSD-PE) lavou a roupa suja do comício de Lula no Recife, nas redes sociais, atacando o candidato apoiado pelo presidente.

— João Campos sabe inovar. Criou uma “esquerda” que agride, vaia, parte pra cima. Sempre estive com Lula, até quando esteve na cadeia. Ele [João], não, escreveu.

PARA NÃO MELINDRAR NINGUÉM...

...o comitê de campanha de Lula desaconselhou o candidato, que planejava fazer um ato nas proximidades da Rodoviária de Brasília. É que, com a retirada da candidatura de José Roberto Arruda (PSD), a disputa pelo Governo do Distrito Federal está cada vez mais acirrada. PT e PSB, aliados desde sempre, em Brasília estão no ringue disputando o espólio de Arruda.

PENSE NISSO!

14 anos atrás, mais precisamente em 21 de outubro, o casal de gaúchos Delmar Winck e Beatriz von Hohendorf Winck estava no Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo, quando Beatriz se separou, ligeiramente, do marido e nunca mais foi vista.

A Rede Católica de Rádio, a TV Aparecida, a Polícia Civil e a segurança do Santuário foram acionadas, mas Beatriz não foi mais encontrada.

E por que eu trouxe o caso da gaúcha que desapareceu sem deixar vestígios? Só quem já esteve em Aparecida sabe o significado da Virgem. Muito além do feriado reclamado pela diarista no ônibus de Brasília.

É fake news. Quem divulgou pela primeira vez a história de que a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) estava planejando tirar o título de padroeira do Brasil sabia o que estava fazendo. E não adianta passar pano na colega de profissão.

O temor na campanha da oposição é de que tudo isso vire um rastilho de pólvora e exploda a campanha. Até porque o desmentido do candidato não chega a ser convincente, e na campanha de Lula, como diria sua pupila Dilma Rousseff: “nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição”. E está fazendo.

Pense nisso!