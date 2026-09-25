Conselho do MPF concluiu que não houve "amizade íntima" entre Gonet e Vorcaro
Voto do desempate para manter Paulo Gonet no comando das investigações do caso Master foi dado pelo procurador Nicolao Dino, irmão do ministro Flávio
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O PIOR CEGO...
...o relatório do subprocurador-geral da República, Francisco Sanseverino, aponta que não há motivo para afastar o procurador-geral, Paulo Gonet, dos processos relacionados ao Banco Master. O relator sustenta que não há, nos autos, elementos que apontem para uma “amizade íntima” entre Gonet e o banqueiro Daniel Vorcaro.
– Para dar início à investigação criminal, é necessário que existam elementos mínimos de materialidade e de autoria dos fatos. Em outra perspectiva, é também necessário examinar o fato e suas circunstâncias.
“ARQUIVE-SE”, POIS FALTA INTIMIDADE
No final das contas, por 5 votos a 4, o Conselho Superior do Ministério Público Federal arquivou o pedido de investigação contra Gonet. A votação estava empatada até que o vice-presidente do Conselho, Nicolao Dino, acompanhou Sanseverino.
ISSO MESMO!
Nicolao Dino, da ala “gonesista”, é irmão do ministro “terrivelmente comunista”, Flávio Dino.
NEM PENSAR!
O pai da psicanálise, Sigmund Freud (1856–1939), em seus estudos, aponta que os traços de caráter “afloram nos primeiros impulsos da infância”.
E PENSAR...
...que Sanseverino, segundo a tradição da Campânia, no sul da Itália, é uma referência a São Severino, santo das causas dos que buscam o rigor, a austeridade e a severidade.
FRASES PARA MEDITAÇÃO
Do presidente do Poder Legislativo, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), em mensagens para o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master:
“Fala, meu amor! Muito obrigado por tudo, em especial pelo seu carinho e amizade fraterna (...) Sou seu irmão, pra vida toda”.
MENSAGENS PARA REFLEXÃO
De Roberta Luchsinger, lobista a serviço de “Careca do INSS”, conversando com o ex-secretário de Saúde de Goiânia (GO), Quesede Henrique: “...tu dá um jeito de fazer esse Pix [...] que o homem tá me cobrando”. E arrematou: “Meu sócio é guloso, tá?”. Numa referência a Fábio Luís, o Lulinha, filho do presidente da República.
19 + 6 DÍGITOS
Nas eleições de 4 de outubro, o eleitor vai apertar 19 vezes os numerais dos candidatos, nesta ordem:
Deputado federal: 4 dígitos;
Deputado estadual: 5 dígitos;
Senador – 1ª vaga: 3 dígitos;
Senador – 2ª vaga: 3 dígitos;
Governador e vice-governador: 2 dígitos;
Presidente e vice-presidente da República: 2 dígitos;
Além de confirmar cada votação.
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LULA SENDO LULA
Mesmo com o intuito de não atacar Raquel Lyra (PSD), adversária do seu afilhado, João Campos (PSB), Lula da Silva (PT) saiu em defesa da mulher.
– As mulheres são maioria. Se as mulheres tiverem consciência e votarem em mulher, um dia a gente pode ter uma maioria congressual de mulheres, e não de homens.
PERGUNTAR NÃO OFENDE
O “conselho” do “Grande Xamã” vale somente para o Legislativo? E, quando ele se refere às candidatas mulheres, são somente as de sua “aura”? Ou pode ser de outro partido também? Ou seja: Lula sendo Lula.
PENSE NISSO!
Tanto é que foi um gesto eleitoreiro que a ala — digamos — mais consequente e que pensa no país, pelo menos até o fim do ano, era contrária à edição de normas proibindo as bets assim, de supetão, quando foi o próprio governo Lula que regulamentou as apostas on-line.
A marquetagem que trabalha para “desenterrar” apoio a todo custo fez os cálculos eleitorais e concluiu que o candidato petista “só tem a ganhar”. Dito e feito.
O discurso condenando as bets foi preparado e, por sorte, decorado a tempo de enganar a patuleia.
Pense nisso!