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Política em Brasília | Notícia

Conselho do MPF concluiu que não houve "amizade íntima" entre Gonet e Vorcaro

Voto do desempate para manter Paulo Gonet no comando das investigações do caso Master foi dado pelo procurador Nicolao Dino, irmão do ministro Flávio

Por Romoaldo de Souza Publicado em 25/09/2026 às 20:58
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Apesar de fumar charuto com Vorcaro, Conselho do MPF não vê vínculo de amizade entre o procurador e o banqueiro - Reprodução

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O PIOR CEGO...
...o relatório do subprocurador-geral da República, Francisco Sanseverino, aponta que não há motivo para afastar o procurador-geral, Paulo Gonet, dos processos relacionados ao Banco Master. O relator sustenta que não há, nos autos, elementos que apontem para uma “amizade íntima” entre Gonet e o banqueiro Daniel Vorcaro.
– Para dar início à investigação criminal, é necessário que existam elementos mínimos de materialidade e de autoria dos fatos. Em outra perspectiva, é também necessário examinar o fato e suas circunstâncias.

“ARQUIVE-SE”, POIS FALTA INTIMIDADE
No final das contas, por 5 votos a 4, o Conselho Superior do Ministério Público Federal arquivou o pedido de investigação contra Gonet. A votação estava empatada até que o vice-presidente do Conselho, Nicolao Dino, acompanhou Sanseverino.

ISSO MESMO!
Nicolao Dino, da ala “gonesista”, é irmão do ministro “terrivelmente comunista”, Flávio Dino.

NEM PENSAR!
O pai da psicanálise, Sigmund Freud (1856–1939), em seus estudos, aponta que os traços de caráter “afloram nos primeiros impulsos da infância”.

E PENSAR...
...que Sanseverino, segundo a tradição da Campânia, no sul da Itália, é uma referência a São Severino, santo das causas dos que buscam o rigor, a austeridade e a severidade.

FRASES PARA MEDITAÇÃO
Do presidente do Poder Legislativo, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), em mensagens para o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master:
“Fala, meu amor! Muito obrigado por tudo, em especial pelo seu carinho e amizade fraterna (...) Sou seu irmão, pra vida toda”.

MENSAGENS PARA REFLEXÃO
De Roberta Luchsinger, lobista a serviço de “Careca do INSS”, conversando com o ex-secretário de Saúde de Goiânia (GO), Quesede Henrique: “...tu dá um jeito de fazer esse Pix [...] que o homem tá me cobrando”. E arrematou: “Meu sócio é guloso, tá?”. Numa referência a Fábio Luís, o Lulinha, filho do presidente da República.

19 + 6 DÍGITOS
Nas eleições de 4 de outubro, o eleitor vai apertar 19 vezes os numerais dos candidatos, nesta ordem:
Deputado federal: 4 dígitos;
Deputado estadual: 5 dígitos;
Senador – 1ª vaga: 3 dígitos;
Senador – 2ª vaga: 3 dígitos;
Governador e vice-governador: 2 dígitos;
Presidente e vice-presidente da República: 2 dígitos;
Além de confirmar cada votação.

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LULA SENDO LULA
Mesmo com o intuito de não atacar Raquel Lyra (PSD), adversária do seu afilhado, João Campos (PSB), Lula da Silva (PT) saiu em defesa da mulher.
– As mulheres são maioria. Se as mulheres tiverem consciência e votarem em mulher, um dia a gente pode ter uma maioria congressual de mulheres, e não de homens.

PERGUNTAR NÃO OFENDE
O “conselho” do “Grande Xamã” vale somente para o Legislativo? E, quando ele se refere às candidatas mulheres, são somente as de sua “aura”? Ou pode ser de outro partido também? Ou seja: Lula sendo Lula.

PENSE NISSO!
Tanto é que foi um gesto eleitoreiro que a ala — digamos — mais consequente e que pensa no país, pelo menos até o fim do ano, era contrária à edição de normas proibindo as bets assim, de supetão, quando foi o próprio governo Lula que regulamentou as apostas on-line.

A marquetagem que trabalha para “desenterrar” apoio a todo custo fez os cálculos eleitorais e concluiu que o candidato petista “só tem a ganhar”. Dito e feito.

O discurso condenando as bets foi preparado e, por sorte, decorado a tempo de enganar a patuleia.

Pense nisso!

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Romoaldo de Souza

romoaldodesouza@radiojornal.com.br