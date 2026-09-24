Penduricalhos no Executivo fazem a festa na Esplanada dos Ministérios
Igreja Católica sentiu "desconforto" com declarações de Lula sobre o celibato. O corintiano "pisou na bola". O presidente católico profanou um dogma
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
TRANSPARÊNCIA MEIA-BOCA
Levantamento do Jornal do Commercio aponta que ao menos 20 ministros do governo Lula da Silva (PT) integram conselhos de administração de empresas como Itaipu Binacional, aliás, a mais desejada; ou conselhos técnicos como Senac e Sesc. Mas as informações ou estão nas "letras miúdas" ou não são divulgadas.
NADA MAL
A remuneração se dá por reunião de que o ministro conselheiro participa. Os seis ministros que integram o conselho da Itaipu receberam, no início deste ano, R$ 34 mil, por mês. Esse penduricalho não interfere no cálculo para determinar o teto salarial de um ministro de Estado, que é de R$ 46.366,19.
SÓCIO GULOSO
Ao se referir a Fábio Luís, o Lulinha, filho do presidente Lula, a empresária e lobista do "Careca do INSS", Roberta Luchsinger, manda que sejam feitos pagamentos para ele. "Tu dá um jeito de fazer esse Pix [...] que o homem tá me cobrando" e arrematou: "Meu sócio é guloso, tá?"
'NÃO VOTEM EM MIM'
O ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda (PSD) teve sua candidatura definitivamente barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enquadrado na Lei da Ficha Limpa.
'PEÇO PERDÃO'
Arruda tinha 17% das intenções de voto, segundo a última pesquisa Quest, e é retirado da disputa, recomendando que seu "fiel eleitorado" escolha o candidato ou candidata que julgar mais preparado para governar Brasília.
- Por favor, não votem mais em mim, mesmo que a minha careca esteja na urna. Eu peço perdão a vocês por ter acreditado até o fim, mas agora os meus votos serão considerados inválidos, afirmou Arruda.
A ENCRENCA É MAIS EMBAIXO
Com o opositor lhe fungando no cangote, Lula resolveu partir com gosto de gás para cima das bets que, diga-se de passagem, não foram importunadas por ele durante quase todo o mandato. Agora, o presidente promete proibir as apostas on-line, embora as casas de apostas tenham contratos juridicamente perfeitos que não poderão ser rompidos unilateralmente, como quer o Planalto.
É TUDO OU NADA
Há risco até de paralisação da Copa do Brasil, que, por motivos de patrocínio, chama-se Copa Betano do Brasil.
'TURMA DO KN'
Caíam gotas de chuva no meio da tarde desta quinta-feira (24), em Brasília, quando a Polícia Federal chegou à sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e foi direto ao gabinete do desembargador Newton Ramos. Investigação aponta ser ele "o canal de influência" sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal Kassio Nunes Marques para interlocução com o banqueiro Daniel Vorcaro. A PF copiou os HDs do desembargador e de todos os integrantes do gabinete.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
PENSE NISSO!
Nem na época do governo de Jair Bolsonaro o chefe do Poder Executivo foi tão inconveniente com a Igreja Católica como Lula da Silva em suas mais recentes declarações.
Diante de uma plateia de evangélicos influentes, Lula cresceu o pescoço, esticou a cabeça e sapecou: “Eu conheço o trabalho da Igreja Católica. Falei pro papa Francisco: ‘Enquanto a Igreja Católica não acabar com o celibato e permitir que mulheres possam ser bispos, padres, a gente vai ver a Igreja Católica passando dificuldade’. Essa é uma vantagem que a Igreja Evangélica tem. As mulheres são tratadas em igualdade de condições. A mulher pode ser o que ela quiser”.
O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Jaime Spengler, reconheceu como um “desconforto” e que “esse tipo de discurso não nos ajuda e não favorece o entendimento”.
O cardeal de Porto Alegre sabe bem o que é um político em campanha eleitoral, e o religioso há de se recordar de uma frase dita pela então presidente Dilma Rousseff (PT) quando concorria à reeleição: “Nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição”.
Eleito no terceiro escrutínio, quando não é atingida a maioria absoluta, o bispo de Porto Alegre recebeu 210 votos. O segundo lugar ficou com o cardeal Paulo Cezar Costa, de Brasília. Sua votação não foi revelada.
Na linguagem futebolística, Lula, o corintiano, “pisou na bola”. No conceito eclesiástico, o presidente católico profanou um dogma.
Pense nisso!