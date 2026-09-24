Penduricalhos no Executivo fazem a festa na Esplanada dos Ministérios

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Igreja Católica sentiu "desconforto" com declarações de Lula sobre o celibato. O corintiano "pisou na bola". O presidente católico profanou um dogma

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TRANSPARÊNCIA MEIA-BOCA

Levantamento do Jornal do Commercio aponta que ao menos 20 ministros do governo Lula da Silva (PT) integram conselhos de administração de empresas como Itaipu Binacional, aliás, a mais desejada; ou conselhos técnicos como Senac e Sesc. Mas as informações ou estão nas "letras miúdas" ou não são divulgadas.

NADA MAL

A remuneração se dá por reunião de que o ministro conselheiro participa. Os seis ministros que integram o conselho da Itaipu receberam, no início deste ano, R$ 34 mil, por mês. Esse penduricalho não interfere no cálculo para determinar o teto salarial de um ministro de Estado, que é de R$ 46.366,19.

SÓCIO GULOSO

Ao se referir a Fábio Luís, o Lulinha, filho do presidente Lula, a empresária e lobista do "Careca do INSS", Roberta Luchsinger, manda que sejam feitos pagamentos para ele. "Tu dá um jeito de fazer esse Pix [...] que o homem tá me cobrando" e arrematou: "Meu sócio é guloso, tá?"

'NÃO VOTEM EM MIM'

O ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda (PSD) teve sua candidatura definitivamente barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enquadrado na Lei da Ficha Limpa.

'PEÇO PERDÃO'

Arruda tinha 17% das intenções de voto, segundo a última pesquisa Quest, e é retirado da disputa, recomendando que seu "fiel eleitorado" escolha o candidato ou candidata que julgar mais preparado para governar Brasília.

- Por favor, não votem mais em mim, mesmo que a minha careca esteja na urna. Eu peço perdão a vocês por ter acreditado até o fim, mas agora os meus votos serão considerados inválidos, afirmou Arruda.

A ENCRENCA É MAIS EMBAIXO

Com o opositor lhe fungando no cangote, Lula resolveu partir com gosto de gás para cima das bets que, diga-se de passagem, não foram importunadas por ele durante quase todo o mandato. Agora, o presidente promete proibir as apostas on-line, embora as casas de apostas tenham contratos juridicamente perfeitos que não poderão ser rompidos unilateralmente, como quer o Planalto.

É TUDO OU NADA

Há risco até de paralisação da Copa do Brasil, que, por motivos de patrocínio, chama-se Copa Betano do Brasil.

'TURMA DO KN'

Caíam gotas de chuva no meio da tarde desta quinta-feira (24), em Brasília, quando a Polícia Federal chegou à sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e foi direto ao gabinete do desembargador Newton Ramos. Investigação aponta ser ele "o canal de influência" sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal Kassio Nunes Marques para interlocução com o banqueiro Daniel Vorcaro. A PF copiou os HDs do desembargador e de todos os integrantes do gabinete.

PENSE NISSO!

Nem na época do governo de Jair Bolsonaro o chefe do Poder Executivo foi tão inconveniente com a Igreja Católica como Lula da Silva em suas mais recentes declarações.

Diante de uma plateia de evangélicos influentes, Lula cresceu o pescoço, esticou a cabeça e sapecou: “Eu conheço o trabalho da Igreja Católica. Falei pro papa Francisco: ‘Enquanto a Igreja Católica não acabar com o celibato e permitir que mulheres possam ser bispos, padres, a gente vai ver a Igreja Católica passando dificuldade’. Essa é uma vantagem que a Igreja Evangélica tem. As mulheres são tratadas em igualdade de condições. A mulher pode ser o que ela quiser”.

O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Jaime Spengler, reconheceu como um “desconforto” e que “esse tipo de discurso não nos ajuda e não favorece o entendimento”.

O cardeal de Porto Alegre sabe bem o que é um político em campanha eleitoral, e o religioso há de se recordar de uma frase dita pela então presidente Dilma Rousseff (PT) quando concorria à reeleição: “Nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição”.

Eleito no terceiro escrutínio, quando não é atingida a maioria absoluta, o bispo de Porto Alegre recebeu 210 votos. O segundo lugar ficou com o cardeal Paulo Cezar Costa, de Brasília. Sua votação não foi revelada.

Na linguagem futebolística, Lula, o corintiano, “pisou na bola”. No conceito eclesiástico, o presidente católico profanou um dogma.

Pense nisso!