Fux quer abrir a "caixa-preta" dos registros de visitação no Senado

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Mas o ministro Cristiano Zanin não vê motivo para a oposição acusar Alcolumbre de negligência por não ter instalado a CPI do Master

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A CASA É DO POVO...

...mas a transparência é 0. Por isso mesmo, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de dez dias para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), se manifeste em uma ação impetrada pelo vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo) sobre entrada e saída de uma lista de pessoas como o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master; Viviane Barci, mulher de Alexandre de Moraes; José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula; de seu filho Fábio Luís, o Lulinha; além de Antônio Carlos Antunes, o Careca do INSS.

O GABINETE DAS FILIGRAMAS

O ministro Cristiano Zanin disse que "não ficou evidente" qualquer tipo de omissão do presidente do Senado ao não instalar a CPI do Master.

— O impetrante, ao afirmar ato omissivo contra presidente da Casa Legislativa, deve trazer prova pré-constituída e inequívoca da omissão inconstitucional imputada à autoridade pública — escreveu Zanin.

O OUTRO LADO DA PRAÇA

No Congresso, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) disse que a decisão do ministro Cristiano Zanin "é uma decepção", "aliás, como tem sido a atuação do STF", em particular, nesse inquérito relacionado ao Banco Master.

— Olhando o aspecto institucional, essa permanente tentativa de empurrar os escândalos para debaixo do tapete vai acabando com a pouca credibilidade que a Justiça ainda tem, se é que ainda restou alguma, disse o senador.

LIBERDADE ATÉ A PÁGINA 2

O óbvio no Brasil é que advogados e juristas defendem a liberdade de imprensa com unhas e dentes, mas somente até se tornarem autoridades do Poder Judiciário. Depois que assumem um cargo, resolvem "apagar" aquilo que defenderam, como a censura, por exemplo.

ESPERANDO SENTADO

Aqui na sucursal do SJCC em Brasília, a coluna preparou um café do sítio Santa Clara do Agreste, em Taquaritinga do Norte (PE), mexeu no tição para avivar a brasa e assar um queijo coalho de Sanharó enquanto espera que o presidente do STF, Edson Fachin, libere o sigilo do inquérito das Fake News. O país quer saber das atrocidades cometidas pelo seu ex-relator ministro Alexandre de Moraes.

SUPEREXPOSIÇÃO

A Justiça Eleitoral do Distrito Federal suspendeu propagandas eleitorais com as candidatas Bia Kicis e Michelle Bolsonaro, ambas do PL, porque, segundo a juíza Gilda Sigmaringa Seixas, a ex-primeira-dama ocupa "tempo de imagem superior" ao que é permitido pela legislação.

'TENSO E DESAFIADOR'

É assim que a cúpula da Igreja Católica está analisando o momento político no período eleitoral. Segundo o cardeal dom Jaime Spengler, o Brasil está "vivendo um momento delicado, tenso e desafiador". Mas a tensão é mais grave, segundo o religioso, quando há interferência política na Justiça.

— Eu imagino que o Poder Judiciário deveria ser o fiel da balança. No entanto, quando a politicagem entra no Judiciário, quem perde é o povo, disse o presidente da CNBB.

DEPOIS FICA CHORANDO AOS QUATRO CANTOS

O advogado-geral da União, Jorge Messias, aquele mesmo que foi reprovado pela maioria dos senadores quando indicado para o STF, hasteou a bandeira do PT criticando o adversário que pediu ao Banco Master "milhões em benefício de sua própria família".

— Dinheiro público é dinheiro do povo. Cada real recuperado deve voltar para onde nunca deveria ter saído, escreveu Messias, que foi prontamente repostado pelo chefe.

ENQUANTO ISSO...

...o advogado pernambucano não deu um pio contrário quando Lula editou medida provisória definindo regras de tributação e licenças para as empresas. Agora, a menos de 20 dias das eleições, quando a população está atolada em dívidas por ter priorizado a jogatina, o governo de Messias quer demonizar os jogos de azar.

UM DIA A CASA CAIRÁ

Mas, por enquanto, funcionários da Caixa Econômica e dos Correios continuam em greve, e o cidadão segue sofrendo, aguardando suas encomendas ou sem ter acesso à conta bancária

PENSE NISSO!

O turismo cívico é fonte de renda de muitos trades relacionados à visitação de pessoas porque traz conhecimento, difunde cultura e gera empresas. Gera empregos e, muitas vezes, muda atitudes de quem caçoa dos poderes da República.

Na quarta-feira (23), um grupo de visitantes de Cristalina, importante polo de agronegócio em Goiás, tirava foto com a bandeira do estado no Salão Azul, o principal do Senado, quando passou um servidor que é a cara do senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

— Eita, lá vai o Kajuru. Senador, senador! — gritou um estudante. Em vão. Não era o senador goiano e, dificilmente, seria atendido.

Decepcionados, os turistas perguntavam pelos políticos. "Não tem ninguém no plenário? — perguntava um motorista desavisado.

— Não — disse o guia turístico, mas já antecipando: "Depois das eleições, todos eles estarão de volta.

Decepcionado com a vida pública, Kajuru vai encerrar a carreira de político e voltar para seus afazeres radiofônicos, enquanto os turistas pegam o ônibus e viajam 131 km de volta aos seus afazeres.

Não é possível que ninguém tenha coragem de dizer ao presidente do Congresso Nacional — e ao da Câmara também: "Excelências, o povo pode ficar magoado se vier visitar a sua casa e não encontrar vocês por aqui."

Pense nisso!