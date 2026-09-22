Comício de Lula na ONU ignorou o país que ele tentou "vender"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Primeira-dama veste casaco palestino, mas ignora as rendeiras de Pesqueira, do Ceará e do Espírito Santo. Essas, sim, são causas que merecem apoio

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LULA EM NOVA YORK

Ressuscitou Saddam Hussein (1937-2006), defendeu traficantes apanhados nas águas do Pacífico e promete ser implacável contra a corrupção: “doa a quem doer”.

CAVANDO PÊNALTI

A entrevista do presidente à CNN, o discurso na Assembleia da ONU e sua movimentação em Nova York lembram aquele centroavante malandro que se posiciona na pequena área do adversário, armando o bote para cavar o pênalti.

ISSO É HORA?

A ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP) entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para receber salvo-conduto e voltar ao Brasil para votar na mãe, Rita Zambelli, candidata a deputada federal pelo PL.

EMOJI DE MÃOS POSTAS

A direção da Rede Globo não recebeu a certeza de que Flávio Bolsonaro (PL) estará no último debate na TV caso Lula falte.

TRANSPARÊNCIA ZERO

O vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo) usou a Lei de Acesso à Informação e pediu ao Senado Federal dados de entrada e saída da advogada Viviane Barci de Moraes; Fábio Luís, o “Lulinha”; e Antônio Carlos Antunes, o “Careca do INSS”. O Senado alegou que não poderá repassar essas informações para não ferir a Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

TRANSPARÊNCIA TOTAL

O Conselho Superior do Ministério Público Federal realiza reunião na sexta-feira (25) para analisar requerimento e definir se o procurador-geral, Paulo Gonet, continuará atuando na chefia das investigações que envolvem o caso Banco Master. O canal MPF no YouTube vai transmitir a sessão.

COHIBA BEHIKE

O cenário no conselho foi construído antes, mesmo, das revelações da imprensa em que Gonet aparece fumando um charuto ao lado do banqueiro Daniel Vorcaro.

CARA E COROA

Na campanha, oito anos atrás e agora, a ex-ponta da seleção Leila do Vôlei pede votos lembrando as duas medalhas olímpicas: bronze em Atlanta (1996) e Sydney, quatro anos atrás. Mas, após ser eleita, exigiu ser chamada de Leila Barros (PDT). Caso passe novamente no crivo do eleitor do Distrito Federal, Leila do Vôlei voltará a ser a senadora Leila Barros.

PARADA TÉCNICA

Clubes de futebol fizeram chegar ao ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, pedido de audiência “em caráter de urgência”, antes que o governo edite medida provisória sobre o funcionamento das bets. O receio é de que “possíveis restrições” possam “comprometer a situação financeira” de empresas e “afetar contratos”.

MADE IN BRAZIL

Uma declaração conjunta de 14 países da América Latina e Caribe classificou 25 grupos criminosos como “organizações terroristas” e grupos “narcoterroristas”. O Comando Vermelho e o PCC estão entre esses grupos. O Brasil não integra o grupo chamado de Escudo das Américas.

PENSE NISSO!

Se eu fosse uma mulher rendeira de Pesqueira, no Agreste pernambucano, ou se fizesse parte do projeto Barra do Jucu, em Vila Velha (ES), eu me sentiria desconfortável vendo a primeira-dama do meu país, na Assembleia-Geral da ONU, usando um casaco vermelho bordado com a técnica tatreez, símbolo das mulheres palestinas.

Não se trata aqui de ser contra tradições culturais de qualquer etnia, de causas políticas, mas e a causa de Dona Odete Cavalcanti Maciel e outras dezenas de milhares de mulheres rendeiras que tecem sua arte, vendem por um preço irrisório, para serem vendidos lá fora a preço de ouro.

Bem que a primeira-dama do Brasil poderia se prestar a ser nossa caixeira-viajante e levar os produtos das artesãs brasileiras para serem exibidos lá fora. Mostrar ao mundo o que nós temos. Seria muito mais útil. Mas aí não dá ibope, não é?

Pense nisso!