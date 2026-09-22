Comício de Lula na ONU ignorou o país que ele tentou "vender"
Primeira-dama veste casaco palestino, mas ignora as rendeiras de Pesqueira, do Ceará e do Espírito Santo. Essas, sim, são causas que merecem apoio
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LULA EM NOVA YORK
Ressuscitou Saddam Hussein (1937-2006), defendeu traficantes apanhados nas águas do Pacífico e promete ser implacável contra a corrupção: “doa a quem doer”.
CAVANDO PÊNALTI
A entrevista do presidente à CNN, o discurso na Assembleia da ONU e sua movimentação em Nova York lembram aquele centroavante malandro que se posiciona na pequena área do adversário, armando o bote para cavar o pênalti.
ISSO É HORA?
A ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP) entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para receber salvo-conduto e voltar ao Brasil para votar na mãe, Rita Zambelli, candidata a deputada federal pelo PL.
EMOJI DE MÃOS POSTAS
A direção da Rede Globo não recebeu a certeza de que Flávio Bolsonaro (PL) estará no último debate na TV caso Lula falte.
TRANSPARÊNCIA ZERO
O vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo) usou a Lei de Acesso à Informação e pediu ao Senado Federal dados de entrada e saída da advogada Viviane Barci de Moraes; Fábio Luís, o “Lulinha”; e Antônio Carlos Antunes, o “Careca do INSS”. O Senado alegou que não poderá repassar essas informações para não ferir a Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
TRANSPARÊNCIA TOTAL
O Conselho Superior do Ministério Público Federal realiza reunião na sexta-feira (25) para analisar requerimento e definir se o procurador-geral, Paulo Gonet, continuará atuando na chefia das investigações que envolvem o caso Banco Master. O canal MPF no YouTube vai transmitir a sessão.
COHIBA BEHIKE
O cenário no conselho foi construído antes, mesmo, das revelações da imprensa em que Gonet aparece fumando um charuto ao lado do banqueiro Daniel Vorcaro.
CARA E COROA
Na campanha, oito anos atrás e agora, a ex-ponta da seleção Leila do Vôlei pede votos lembrando as duas medalhas olímpicas: bronze em Atlanta (1996) e Sydney, quatro anos atrás. Mas, após ser eleita, exigiu ser chamada de Leila Barros (PDT). Caso passe novamente no crivo do eleitor do Distrito Federal, Leila do Vôlei voltará a ser a senadora Leila Barros.
PARADA TÉCNICA
Clubes de futebol fizeram chegar ao ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, pedido de audiência “em caráter de urgência”, antes que o governo edite medida provisória sobre o funcionamento das bets. O receio é de que “possíveis restrições” possam “comprometer a situação financeira” de empresas e “afetar contratos”.
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MADE IN BRAZIL
Uma declaração conjunta de 14 países da América Latina e Caribe classificou 25 grupos criminosos como “organizações terroristas” e grupos “narcoterroristas”. O Comando Vermelho e o PCC estão entre esses grupos. O Brasil não integra o grupo chamado de Escudo das Américas.
PENSE NISSO!
Se eu fosse uma mulher rendeira de Pesqueira, no Agreste pernambucano, ou se fizesse parte do projeto Barra do Jucu, em Vila Velha (ES), eu me sentiria desconfortável vendo a primeira-dama do meu país, na Assembleia-Geral da ONU, usando um casaco vermelho bordado com a técnica tatreez, símbolo das mulheres palestinas.
Não se trata aqui de ser contra tradições culturais de qualquer etnia, de causas políticas, mas e a causa de Dona Odete Cavalcanti Maciel e outras dezenas de milhares de mulheres rendeiras que tecem sua arte, vendem por um preço irrisório, para serem vendidos lá fora a preço de ouro.
Bem que a primeira-dama do Brasil poderia se prestar a ser nossa caixeira-viajante e levar os produtos das artesãs brasileiras para serem exibidos lá fora. Mostrar ao mundo o que nós temos. Seria muito mais útil. Mas aí não dá ibope, não é?
Pense nisso!