Lula estuda medida provisória para restringir propaganda de bets

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Governo reconhece que perdeu a guerra e que a renda dos impostos tem aliviado o caixa do Planalto e dos governos estaduais, mas a crise é geral

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VISÃO ESTREITA

Enquanto alguns presidentes vão à Assembleia-Geral da ONU para fazer negócios e discutir tratados, o brasileiro Lula da Silva (PT) vai a Nova York para trocar afagos com Zohran Mamdani, um democrata que pouco ou nada tem a oferecer ao Brasil.

LEMBRACINHAS

Lula deu a Mamdani uma camisa do Corinthians. O muçulmano retribuiu com uma camisa comemorativa da cidade de Nova York sobre a Copa do Mundo.

APOSTANDO NO BRASIL

Ao retornar dos Estados Unidos, Lula estima fechar o texto da medida provisória, na quarta-feira (23), disciplinando o funcionamento das bets. Mas, em vez de proibir os jogos on-line, o Planalto quer restringir a publicidade feita pelas casas de apostas. "Tolerância zero para cassinos on-line", disse um assessor palaciano.

DAS DUAS, UMA!

Ou o eleitor muda de candidato, ou os eleitos terão de rever suas posições durante a campanha quando questionados sobre possíveis processos de impeachment de ministros do STF.

PASSANDO PANO

A maioria dos candidatos ao Senado por Pernambuco defende passar a mão na cabeça dos envolvidos em crimes de corrupção, por exemplo.

NAS ASAS DA FAB

Apresentando-se como sócia de Fábio Luís, o Lulinha, Roberta Luchsinger grava mensagem de dentro do Palácio do Planalto para uma amiga, identificada como Cláudia e faz a revelação:

- Paula, então eu acho que se a gente conseguir falar durante o evento, é mais fácil porque eu vou estar com o filho do presidente. Então a gente vai até ser um pouco diferente porque nós vamos de FAB, e aí eu não consigo administrar esses horários de voo — disse.

MUITA PABULAGEM

Em "defesa" de Lula, que disse à imprensa que a empresária Roberta Luchsinger "nunca esteve próxima" dele, há políticos petistas dizendo que a lobista tem muita conversa "para pouca entrega".

ENQUANTO ISSO...

...mesmo com as supostas fanfarrices de Roberta Luchsinger, a fraude no INSS, estimada em R$ 6,2 bilhões, não está solucionada. A parte da inestigação que tocou ao Legislativo foi barrada pela bancada governista que não deixou avançar nas quebras de sigilo nem aprovou o relatório final da CPMI.

TERRIVELMENTE FALSO

O ministro comunista colocado por Lula no STF, sob essa égide, subscreveu uma carta com a participação da Inteligência Artificial. Flávio Dino diz que há "ódio à minha procedência regional" e declarou que expressões usadas pela imprensa são "indisfarçável preconceito regional, de matriz racista".

MENOS, DINO! MENOS!

Vossa Excelência está onde está porque, ao longo de sua trajetória política, escolheu amigos poderosos. Hoje faz parte de uma tríade de ministros no STF de fazer corar toda e qualquer imagem do Padre Cícero Romão Batista (1844-1934). É isso que está em jogo. Seu comportamento e seus trejeitos estriônicos.

PENSE NISSO!

Muito tem se falado sobre a necessidade do fim da reeleição para cargos do Poder Executivo — do prefeito ao presidente da República, passando pelo governador estadual.

Entra eleição e sai eleição e o que se vê são políticos concorrendo a um novo mandato usando a máquina do governo, sem nenhuma cerimônia. Pelo fim da reeleição o quanto antes.

Mas também, com o passar do tempo, nota-se que o deputado ou o senador também tem suas "manhas" para disputar um novo mandato. Se o chefe ou a chefe do Executivo já assume a primeira gestão gastando para ter mais quatro anos pela frente, integrantes do Legislativo já iniciam o mandato mapeando onde vitaminar suas bases eleitorais com recursos das emendas parlamentares.

Ora, pare e pense: se o prefeito, o governador ou o presidente têm a máquina para esmagar o adversário, os integrantes do Legislativo também têm suas virtudes persuasivas: o dinheiro das emendas parlamentares.

Logo, torna-se bom lembrar que quem está tentando entrar nesse esquema — disputando com quem já tem mandato — entra com profunda desvantagem.

Será que não está na hora de limitar a quantidade de mandatos de deputados e senadores também?

Pense nisso!