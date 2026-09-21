Lula estuda medida provisória para restringir propaganda de bets
Governo reconhece que perdeu a guerra e que a renda dos impostos tem aliviado o caixa do Planalto e dos governos estaduais, mas a crise é geral
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VISÃO ESTREITA
Enquanto alguns presidentes vão à Assembleia-Geral da ONU para fazer negócios e discutir tratados, o brasileiro Lula da Silva (PT) vai a Nova York para trocar afagos com Zohran Mamdani, um democrata que pouco ou nada tem a oferecer ao Brasil.
LEMBRACINHAS
Lula deu a Mamdani uma camisa do Corinthians. O muçulmano retribuiu com uma camisa comemorativa da cidade de Nova York sobre a Copa do Mundo.
APOSTANDO NO BRASIL
Ao retornar dos Estados Unidos, Lula estima fechar o texto da medida provisória, na quarta-feira (23), disciplinando o funcionamento das bets. Mas, em vez de proibir os jogos on-line, o Planalto quer restringir a publicidade feita pelas casas de apostas. "Tolerância zero para cassinos on-line", disse um assessor palaciano.
DAS DUAS, UMA!
Ou o eleitor muda de candidato, ou os eleitos terão de rever suas posições durante a campanha quando questionados sobre possíveis processos de impeachment de ministros do STF.
PASSANDO PANO
A maioria dos candidatos ao Senado por Pernambuco defende passar a mão na cabeça dos envolvidos em crimes de corrupção, por exemplo.
NAS ASAS DA FAB
Apresentando-se como sócia de Fábio Luís, o Lulinha, Roberta Luchsinger grava mensagem de dentro do Palácio do Planalto para uma amiga, identificada como Cláudia e faz a revelação:
- Paula, então eu acho que se a gente conseguir falar durante o evento, é mais fácil porque eu vou estar com o filho do presidente. Então a gente vai até ser um pouco diferente porque nós vamos de FAB, e aí eu não consigo administrar esses horários de voo — disse.
MUITA PABULAGEM
Em "defesa" de Lula, que disse à imprensa que a empresária Roberta Luchsinger "nunca esteve próxima" dele, há políticos petistas dizendo que a lobista tem muita conversa "para pouca entrega".
ENQUANTO ISSO...
...mesmo com as supostas fanfarrices de Roberta Luchsinger, a fraude no INSS, estimada em R$ 6,2 bilhões, não está solucionada. A parte da inestigação que tocou ao Legislativo foi barrada pela bancada governista que não deixou avançar nas quebras de sigilo nem aprovou o relatório final da CPMI.
TERRIVELMENTE FALSO
O ministro comunista colocado por Lula no STF, sob essa égide, subscreveu uma carta com a participação da Inteligência Artificial. Flávio Dino diz que há "ódio à minha procedência regional" e declarou que expressões usadas pela imprensa são "indisfarçável preconceito regional, de matriz racista".
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MENOS, DINO! MENOS!
Vossa Excelência está onde está porque, ao longo de sua trajetória política, escolheu amigos poderosos. Hoje faz parte de uma tríade de ministros no STF de fazer corar toda e qualquer imagem do Padre Cícero Romão Batista (1844-1934). É isso que está em jogo. Seu comportamento e seus trejeitos estriônicos.
PENSE NISSO!
Muito tem se falado sobre a necessidade do fim da reeleição para cargos do Poder Executivo — do prefeito ao presidente da República, passando pelo governador estadual.
Entra eleição e sai eleição e o que se vê são políticos concorrendo a um novo mandato usando a máquina do governo, sem nenhuma cerimônia. Pelo fim da reeleição o quanto antes.
Mas também, com o passar do tempo, nota-se que o deputado ou o senador também tem suas "manhas" para disputar um novo mandato. Se o chefe ou a chefe do Executivo já assume a primeira gestão gastando para ter mais quatro anos pela frente, integrantes do Legislativo já iniciam o mandato mapeando onde vitaminar suas bases eleitorais com recursos das emendas parlamentares.
Ora, pare e pense: se o prefeito, o governador ou o presidente têm a máquina para esmagar o adversário, os integrantes do Legislativo também têm suas virtudes persuasivas: o dinheiro das emendas parlamentares.
Logo, torna-se bom lembrar que quem está tentando entrar nesse esquema — disputando com quem já tem mandato — entra com profunda desvantagem.
Será que não está na hora de limitar a quantidade de mandatos de deputados e senadores também?
Pense nisso!